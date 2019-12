Nyt.fi

Etkö halua viettää joulua lainkaan? Katso tästä vinkit jouluttomaan jouluun

Monet

Esimerkiksi

Jos

Lähimpänä

rakastavat joulua, mutta on myös heitä, joita se kuvottaa. Kulkuset, lahjat, joulupukki, kauppakeskusten joululaulut ja jouluruoka, joka on rasvaista ja vatsaa vääntävää ruskeanharmaata mössöä.Pahinta näille ihmisille on, että joulua ei vaan meinaa päästä mihinkään karkuun, etenkään jouluaattona.Paitsi että kyllä pääsee!(Bulevardi 2–4) lupaa seuraavaa, mikäli sinne menee vieraaksi 20–29.12:”Lupaamme, että Klaus K Hotellissa sinun ei tarvitse altistua joululle. Ei joulutorttuja, ei lipeäkalaa, ei kinkkua, ei rosollia, ei joululauluja, ei joulupalloja, ei joulupukkia. Ei himmeleitä, ei olkipukkeja, ei glögiä, ei joulusaunaa.”Jos haluaa karata joulua ilmaiseksi, voi mennä möllöttämään vaikka kirjastoon, sillä toista kertaa Kallion kirjaston (Viides linja 11) historiassa ja ensimmäistä kertaa Rikhardinkadun kirjastossa (Rikhardinkatu 3) ovat ovet avoinna myös jouluaattona.. Eivät kuitenkaan kaikki, joten tarkista toki netistä ennakkoon se suosikkipaikkasi tilanne.oikein repäisee, voi lähteä joulua karkuun pidemmällekin,Ongelmaksi voi muodostua se, että joulu on globaali juttu, joten suurimmassa osassa maailman maista joulua ei pääse karkuun. Ja jos kyseessä on vain nopea pako, ei viitsisi lähteä Laosiin, Malediiveille tai vaikka Thaimaahan, joissa joulua varmasti pääsisi karkuun.joulua pääsee. Naapurissa joulua ei nimittäin vietetä joulukuussa, vaan tammikuun alussa samaan aikaan, kun miellä on loppiainen.Junalla pääsee Helsingistä Pietariin 3,5 tunnissa, joten sellainen pako ei olisi ihan mahdoton.