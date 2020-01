Nyt.fi

Ysäriteinit ostavat samat videopelit yhä uudelleen – Nostalgia lävistää pelialan, ja joukko klassikoita tekee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

FF7:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puustinen

Nostalgiatrendi

Miksi

Vanhoihin