Nyt.fi

Harjutorin Roy’s Corner tekee ruokaa ”vanhan koulun” tyyliin, myös palvelu pelasi lämminhenkisessä ravintolass

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harjutorin

Joulun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienistä

Helsinginkatu 4, p. 040 058 1481.Ma–ti 15–21, ke–la 15–23 ja su 15–21.Pääruuat 10,50–24 e.Ei.kulmaan Helsinginkadulle loppusyksyllä avautunut Roy’s Corner edustanee jonkinlaista vastatrendiä. Kun muualle Kallioon putkahtelee vegaanikahviloita ja trendikkäitä etnisiä ruokaloita, Roy's Corner lupaa Facebookissa tehdä asiat ”vanhan koulun” tyyliin.Käytännössä se tarkoittaa kylmää olutta, viiniä laseittain ja tuhtia kotiruokaa kuumissa valurautapannuissa.alla testikäynnillä lounastarjoilu on tauolla ja ravintola on auki vain iltaisin. Lista on kompakti ja lihaisa. Grillissä tirisee muun muassa valkosipulikanaa (18 e), naudanlihapihviä (24 e) ja hampurilaisia (15–17 e). Päivän vaihtuva kasvisannos (14 e) on härkiksellä täytetty munakoiso ja listalla on myös kasvishampurilainen (15 e).Tilaamme alkuun pienen meze-lautasen (10 e) ja pääruoaksi grillatut lihapullat (17 e) sekä paistetut makkarat (10 e). Parikymmentä asiakasta vetävää salia yksin pyörittävä miestarjoilija paljastaa lounaan joutuneen hyllylle henkilöstöhaasteiden vuoksi. Tilanne toivon mukaan korjaantuu vuoden alussa.Meze-lautanen on sopivan kokoinen lajitelma tahnoja, tomaatteja ja fetajuustoa. Sileä baba ganoush -munakoisomössö on mainio, mutta varsinainen sankari on turkkilaista ezmeä muistuttava pikantti paprikasalsa. Suomalaista annoksessa on mukana tuleva rieska, joka toimii kai siinä missä perinteisempi pitaleipäkin.välimeri maistuu myös toisessa pääruoista. Käsin litistetyt lihapullat on maustettu kuminalla ja mukana tuleva pieni salaatti sisältää fetalohkon ja grillattua ja marinoitua munakoisoa. Grilliä on väläytetty myös tomaatille ja sipulipuolikkaalle, mutta liiankin pikaisesti. Raaka sipuli on jäänyt ikävän väkeväksi.Seuralaisen makkara-annos on puolestaan puhtaan pohjoismainen. Valurautaisessa astiassa on perunaa on kahdessa muodossa, lankkuina ja perunasalaattina, sekä talon hapankaalia. Sen maku on mieto mutta raikas. Makkarat ovat tavallista jauhoista b-luokkaa. Kunnon pubiruokaan kaipaisi vähän laadukkaampaa käivärää.Pöytään tuodaan myös kastikkeita. Tsatsiki ja mainio paprikatahna ovat meze-lautasesta tuttuja ja talon omaa tuotantoa. Ketsuppi ja sinappi ovat merkkiä Meira ja Heinz.Siinä kiteytyykin Roy’s Cornerin kehittämisen paikka. Konsepti kaipaisi selkiyttämistä, sillä aineksia on vähän kaikkialta, Kaukoidän pähkinäisestä satay-kastikkeesta supisuomalaiseen rieskaan. Kaikki maut ja tyylit eivät ole keskenään täysin sopusoinnussa. Parhaat elementit on tehty huolella juurta jaksaen, mutta sama huolellisuus ei näy kaikessa.heikkouksista huolimatta ruoka maistuu. Sitäkin paremmin pelaa palvelu. Tarjoilija käy moneen otteeseen varmistamassa, että kaikki on hyvin ja juotavaa riittää. Tunnelma kynttilöin valaistussa salissa on muutenkin miellyttävä. Selvää on, että paikkaa pyöritetään sydämellä.Konseptiltaan Roy’s Corner nojaa kenties selkeimmin Fleminginkadun Cellan kaltaisten vanhojen kalliolaisten klassikkoravintoloiden suuntaan, mutta 2010-luku pilkahtelee satay-vartaissa ja meze-lautasissa. Ruoka on hyvin yleisöystävällistä ja ilmapiiri lämmin. Kaikenlainen teennäisyys ja hienostelu jää ulko-oven taakse.