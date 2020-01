Nyt.fi

Tähtien sota on valmis

Tähtien sodan suuri tarina on päättynyt. Se loppuu sinne, mistä se alkoikin: hiekkadyynin harjalle, galaksin laidalle. Joulukuussa ilmestynyt The Rise of Skywalker päättää vuonna 1977 alkaneen yhdeksän elokuvan sarjan.