Kampin "pho-akvaario" on usein täynnä, pullea ja tuore kesärulla sai kehuja pikatestissä

Vietnamilainen

Vilkkaasta

Pho-keittoa

Yrjönkatu 30, p. 045 614 4448.Ma–la 10.30–22.30 ja su 12–22.Pho-keitot 12 e, kesärullat (3 kpl) 7,50 e ja muut annokset 10–18 e.Kyllä.ravintola Pho Viet toimi aiemmin Kampin vanhan linja-autoasemarakennuksen päädyssä, mutta joutui muuttamaan, kun määräaikainen vuokrasopimus päättyi.Uudet tilat löytyivät Yrjönkadun ja Eerikinkadun kulmasta. Aiemmin samoissa tiloissa on pyöritetty muun muassa Kitch-ravintolaa. Elokuussa uudessa paikassa aloittanut Pho Viet on kuulemma omistajaa myöten sama ravintola kuin toimiessaan vanhalla linja-autoasemalla.Ravintolan suosio uudella paikalla on ollut silmiinpistävän suurta. Useita kertoja Pho Vietin ohi kävellessäni ravintola on vaikuttanut täydeltä. Asiakkaiden määrän näkee isoista, akvaariomaisista ikkunoista.Suosio selittyy sillä, että Pho Viet tarjoaa aitoa vietnamilaista ruokaa, ravintolasta kerrotaan. Se houkuttelee kuulemma vietnamilaisten ruokailijoiden lisäksi paljon eteläkorealaisia ja kiinalaisia asiakkaita.Myös testikäynnillä Pho Vietin L-kirjaimen muotoisessa salissa on varsin kansainväliseltä vaikuttava asiakasjoukko hörppimässä keittojaan ja hotkimassa riisi- tai nuudeliannoksiaan.meiningistä huolimatta palvelu on tehokasta. Kaksi pho-nuudelikeittoa, kesärulla kastikkeineen ja vegaaninen tofuannos tulevat pöytään ennen kuin olen ehtinyt kulauttaa edes kolmannesta Saigon-olutpullostani.Annokset ovat huomattavan kookkaita ja lupaavan näköisiä. Nälkäiset opiskelijat on kuulemma huomioitu ruokalistan suunnitteluvaiheessa.Kaikkia maistamiani ruokia leimaa jokseenkin samankaltainen mietous, joten pöydän reunalla jököttävät maustekastikkeet tulevat tarpeeseen. Tarvittava kihelmöinti pitää järjestää annoksiin itse.Ravintolan linja on kuulemma pohjoisvietnamilainen, jossa tulisuus ei korostu Keski-Vietnamin tavoin, eikä ruuissa erotu makeus kuten maan eteläosassa. Niinpä esimerkiksi chili tarjoillaan usein erikseen.Pari ruiskausta hoisin-kastiketta ja srirachaa, ja keittoni saa aivan uuden säväyksen. Tofu- ja siitakesieniannos puolestaan saa ytyä soijakastikkeesta ja kesärullat dippinä toimivista pähkinä-kookoskastikkeesta ja kalakastikkeesta.Pho-keitot menettelevät. Sekä kasvis- että lihaversiossa on käytetty samaa lihalientä, mikä on yllättävää ja ikävää. Ravintolan mukaan pho-liemen maku tulee haudutetusta porsaan ja naudan luusta. Tästä perinteestä paikka haluaa pitää kiinni.Vegaanisia annoksia 39 ruuan listalla on vain kolme. Myös hyvälle vegaani-pholle luulisi löytyvän kysyntää.Kiinnostavimmaksi annokseksi testikerralla nouseekin, kiitos osin kastikkeiden, pullea ja tuoreen oloinen kesärulla, joka on täytetty muun muassa riisinuudeleilla, katkaravuilla, porkkanalla ja paistetulla munalla.tarjoavia ravintoloita alkaa olla Helsingissä huomattava määrä, ainakin verrattuna aiempaan.Pho Vietiä kilpailutilanteessa auttanee ainakin erinomainen sijainti, vaikka samoilla kulmilla vaikuttaisi olevan entuudestaan ainakin kolme muuta vietnamilaisravintolaa.