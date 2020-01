Nyt.fi

Rööperin Hopstop yhdistää ravintolan ja olutkaupan, myös chorizoleipä onnistui erinomaisesti

Annankadulle

Hanoja

Oluiden

Takatilan

Annankatu 3, p. 040 486 9008, hopstop.fiMa–ti 14–1, ke–pe 14–2, la 12–2 ja su 14–22. Olutkauppa avoinna klo 21 asti.Hanaoluet (0,4 l) testikäynnillä 6–9,80 e. Leivät 8–9 e ja tapakset 1–5 e. Itse puristetut mehut 5,50 e.Ei.syyskuun alussa avannut Rööperin Hopstop ilmentää aikaa. Aiemmin tässä samassa liiketilassa Anna-hotellin vieressä on nähty tavanomaisempia olutkuppiloita – William K ja viimeksi Oluthuone Lehto.Rööperin Hopstop puolestaan on trendikkäästi pienpanimo-oluisiin keskittyvä ravintolan ja juomakaupan yhdistelmä. Paikan omistavalla Momentin Groupilla on lähikulmilla entuudestaan Black Door, Tommyknocker ja Punavuoren ahven.törröttää jenkkityyliin baarin takaseinästä parikymmentä. Tauluun raapustetut tuotenimet ja oluttyypit lupailevat jännää kokemusta.Oluet vaihtuvat hanoissa tiuhaan, jopa viikonlopun aikana. Parhaillaan tarjolla olevan valikoiman voi tarkistaa ravintolan nettisivulta.Tutummilta valmistajilta hanoista löytyy usein esimerkiksi Olarin ja Tornion panimoiden tuotteita sekä Tujua ja Makua. Ulkomaisten valmistajien osalta Rööperin Hopstopilla eli ”humalapysäkillä” on myös omaa maahantuontia.Maistelu on selvästi paikan juttu, joten tilaan useamman puolentoista desilitran pikkulasin kokoelman. Avaan pelin Hiisi-panimon brut ipalla sekä tuusulalaisen Coolheadin new England pale alella.Kevyt brut ipa maistuu hivenen ohuelta, mutta miellyttävällä tavalla tasapainoisen raikkaalta. Coolheadissa puskee esiin hedelmäistä maukkautta.Päätän maistelukierroksen Keesin Caramel fudge stoutiin, joka on vahvuuttaan myöten tuhti, kuin suklaavanukasmaisen jälkiruuan ja digestiivin yhdistelmä.lisäksi tarjolla on pientä syötävää, joista kokeilen suosittua chorizoleipää. Se paljastuu erinomaisen onnistuneeksi.Sopivan ronskisti paahdetun Kanniston levain-leivän sisällä on pikantista harissasta potkua saanutta majoneesia, itse tehtyjä mummonkurkkuja, marinoitua punasipulia, Monterey Jack -juustoa sekä espanjalaista chorizomakkaraa.Leivästä saa myös vegaanisen version, jossa makkaran tilalla on valkosipulissa ja harissassa marinoituja oliiveja sekä vegaanijuustoa.On lauantai-ilta, mihin nähden asiakkaita on yllättävän vähän. Tv-ruudut välittävät brittijalkapalloa sekä olutharrastajien tieto- ja arvostelusivusto Untappdin näkymää.olutpuoti vaikuttaa testikäynnillä sisustuselementiltä, mutta kauppa käykin kuulemma paremmin päiväsaikaan.Jääkaappien uumenista löytyy kotimaisten pienpanimo-oluiden lisäksi ulkomaista tarjontaa, siideriä ja lonkeroa. Myynnissä on myös olutaiheisia vaatteita.Juuri tämän jutun ilmestyessä kävi ilmi, että Rööperin Hopstopissa oli sattunut vesivahinko, joten ravintola on toistaiseksi suljettu.