Pikatestissä Jätkäsaaren uusi olut- ja viskibaari, jossa nälkä taittuu höyrytetyllä sämpylällä

Välimerenkatu 20, p. 040 823 9850, barleybait.fi.Su–to 14–24 ja pe–la 14–2.Hanaoluet 3,95 e (2 dl) ja 7,90 e (3 dl). Pullo-oluet 8,40–10,40 e (0,33l–0,55 l).Kyllä.10 000 asukkaan Jätkäsaaren erityispiirteeksi voi laskea baaritarjonnan, joka on varsin kattava verrattuna moniin uusiin asuinalueisiin. Yksi Jätkäsaaren tuoreimmista tulokkaista on olut- ja viskibaari Barley & Bait.Joulukuun viimeisenä sunnuntaina Barley & Bait palvelee harvalukuista asiakaskuntaansa, kuten hyvän korttelibaarin sopiikin. Paikalla on kourallinen asiakkaita. Tunnelma on ystävällinen, eikä lainkaan sisäänpäin lämpiävä, kuten toisinaan korttelikapakoissa.Toinen omistajista hoitaa baaria, ja baaritiskiltä löytyy ravintolan henkilökuntaakin vapaapäivää viettämästä. Juttusille pääsee välittömästi ja puheenaiheet risteilevät oluesta musiikkiin, ravintoloihin ja savolaisten kaupunkien vaihtelevaan elinvoimaisuuteen. Hiljaisina päivinä baarissa kuunnellaan omistajan lempimusiikkia, albumi kerrallaan, hän kertoo. Nyt on meneillään ”Tuska-festivaalia odotellessa” Symphony X:n albumi. Yhtyeen progressiivinen metalli on asiakasystävällisemmästä päästä metallimusiikin kirjoa.Maltillisella volyymillä soiva musiikki onkin baarin ainoa häiriötekijä. Iltapäivälehtiä tai keskittymistä häiritseviä televisioruutuja on turha etsiä baarin hanaolutvalikoimaa esittelevää näyttöä lukuun ottamatta.Barley & Baitissa sopii keskittyä jutusteluun tai juomiin, joita onkin hyvä valikoima. Baarista löytyy noin 60 viskiä, painotus on skottiviskeissä. Oluthanoja on kymmenen ja pullo-oluitakin 50 erilaista. Näiden lisäksi valikoimaan kuuluu pieni määrä vahvoja brittisiidereitä.maistamme Tornion panimon Original Lapland Lagerin sekä oululaisen Sonnisaaren panimon Ginger-Mango Sourin. Lapin Kullan entisissä tiloissa toimiva Tornion panimo on ylpeä palkitusta Original Lapland Lageristaan, joka on panimon mukaan tehty samalla reseptillä, jolla Lapin Kulta 1960-luvulla keräsi palkintoja maailmalla. Ihan maukas lager, raikkaampi ja ryhdikkäämpi kuin nykylappari. Myös Sonnisaaren hedelmäinen hapanolut on raikas janonsammuttaja.Hapanoluen jälkeen geuze-hammasta kolottaa, ja olutkaapin alimmalla hyllyllä meitä odottaa yllätys: Belgian lambic-tuottajien ”ylimmän neuvoston” Horalin parittomina vuosina julkaisema Mega Blend! Kahdeksan tuottajan nuorista ja kypsemmistä lambiceista sekoitettu geuze on sitruunainen ja herkullisen mausteinen hapanolut, joka saa mukavasti runkoa, kun pohjan hiivat pyöräyttää lasiin mukaan.Tiskillä on mukava jutustella, joten päätämme maistaa vielä yhden tavallista herkullisemman oluen, Yhdysvaltain Etelä-Carolinasta tulevan Westbrookin Mexican Caken. Vaniljalla, kanelilla ja habanerochileillä maustettu tuhti portteri on makean paahteinen. Chili ja kaneli polttelevat upeasti suussa.Juomia maistellessa tulee jossain vaiheessa nälkä. Barley & Baitissa ei ole varsinaista keittiötä, joten se myy höyrytettyjä gua bao -sämpylöitä.Kuten omistaja itsekin myöntää, niillä ei ole juurikaan yhteyttä aasialaiseen keittiöön, mutta höyryttäminen tekee mallassämpylöistä pehmeämpiä ja kosteampia. Savulohi- ja naudanpaistisämpylät olivat kelpo välipala oluiden lomassa.