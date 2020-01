Viisikymppinen Suomen aborttilaki on niin konservatiivinen että voisi toimia hyvin säilöntäaineena – lakia uudistamaan on tulossa sekä laki- että kansalaisaloite Raskaudenkeskeytyksen saatavuus on Suomessa hyvä, mutta verrattuna muihin abortin salliviin EU-maihin nykyisen lain mukaista prosessia pidetään hitaana ja raskaana, ja niin kulttuuriin kuin lääketieteeseen nähden vanhentuneena. Siksi aborttilakia aiotaan muuttaa peräti kahden lakialoitteen voimin.