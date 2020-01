Nyt.fi

Newroz 21:n falafeleissa on ripaus Berliinin henkeä, hinnat ällistyttivät etenkin pita-annosten osalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saisipa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ravintolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olen