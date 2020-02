Nyt.fi

Helsinkiin aukesi harvinainen tiibetiläinen ravintola, jonka erikoisuus ovat momo-nyytit – testasimme

Tibet

Aleksis Kiven katu 12, p. 041 317 4880.Ma–to 11–21, pe 11–22, la 12–22 ja su 12–20.Keitot 11,90 e, momot 11,90 e, paistetut nuudelit 10,90 e, lihapiirakka 6,90 e, kasviskevätkääryle 5,90 e ja tandoorikanarulla 7,90 e. Lounaat 9,90–11,90 e.Ei.Kiven kadulle aukesi marraskuun lopulla tiibetiläisravintola Tibet hut. Tilat löytyivät perinteikkään kiinalaisravintolan Pekingin vierestä.Suuren Peking-ravintolan kainalosta löytyy nyt siis pikkuruinen tiibetiläinen. Asiakkaat ovat kuulemma noteeranneet asetelman symbolisuuden.Tibet hutia pyörittää Intiassa syntyneen tiibetiläiskokin ja suomalaistarjoilijan pariskunta. Paikka on heidän mukaansa Suomen ensimmäinen tiibetiläinen kivijalkaravintola. 18-paikkaisen ravintolan katossa roikkuu värikkäitä tiibetiläisiä rukouslippuja.Ravintolan annoksissa tiibetiläinen ruoka saa kuulemma intialaista twistiä. Makupuolella tämä tarkoittaa sitä, että tiibetiläinen mietous yhdistyy Intian keittiöistä tuttuun vahvempaan säväykseen.hutissa kaikki vaikuttaa sympaattisen pienimuotoiselta. Myös ruokalista on simppeli. Kärkenä on momoja eli täytettyjä taikinanyyttejä eri muodoissa: höyrytettynä, paistettuna ja keitossa. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi nuudeliannos ja lihapiirakkaa tiibetiläiseen tyylin.Lounastakin saa arkisin kello 11–15, mikä on järkevää, sillä ikkunasta pilkottaa Suomen Wall Streetiksi kutsuttu Teollisuuskatu. Aivan kulmilta löytyvät siis esimerkiksi OP:n ja Nordean pääkonttorit työntekijöineen.Lounaalla korostuvat intialaiset thalit. Keittoja ei lounasaikaan ole toistaiseksi tarjolla.Momo-keitto on lihaliemen osalta mieto, mutta menettelee. Naudanlihatäytteisiä momoja voi dippailla makeaan chilikastikkeeseen sekä pähkinäkastikkeeseen, jotka tarjotaan erikseen pienissä kupeissa.Keiton herneet ja maissinjyvät tuovat mieleen pakastetavaran, vaikka annoksen porkkana- ja paprikapalat ovatkin tuoreita.Keittoja on saatavilla kolmella eri liemellä, joista kasvisversio on vegaaneille sopiva. Tiibetille tyypillistä jakinlihaa ei sentään ole tarjolla.Testikerralla tilatussa nuudelikeitossa on käytetty naudan jauhelihaa. Ruokalistan kuvassa näyttäisi olevan siivutettua kokolihaa, mutta se ei kuulemma käynyt kaupaksi.Keittoja parempia ovat sarven muotoiset, kevyesti ruskistetut momot, joiden kanssa saa tujumpaa chilikastiketta.Momojen kotitekoinen rakenne on miellyttävä. Taikinanyyttejä saa naudanliha, kana- tai kasvistäytteillä tai niitä annoksessa yhdistellen.Tarjoilijan mukaan asiakkaat tilaavat usein paistettuja momoja, mutta höyrytetyt taitavat olla tyypillisempiä.Tibet hutin miedohko ruoka ei testikerran valossa vedä vertoja paikan lämpimälle vastaanotolle. Miellyttävä henki yhdistettynä paikan päällä valmistettuun ruokaan tekee vierailusta kuitenkin kyllin ilahduttavan.