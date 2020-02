Nyt.fi

Jätkäsaaren Skøgul luottaa ruotsalaiseen kotiruokaan – illalla ravintola onnistuu, mutta lounaalla keittiön ol

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onhan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maistamistamme

Puutteistaan

Skøgulin