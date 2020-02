Nyt.fi

Uudistunut Suski vastaa kotiruuan kaipuuseen: malmilaisravintolan klassikkoannos hipoi täydellisyyttä

Ylä-Malmin tori 3, p. 09 385 3862, suski.fi.Ma–to 10.30–23, pe 10.30–2, la 12–2 ja su 12–23.Pikkunaposteltavat 4–11 e ja pääruuat 15,50–32 e.Kyllä.lokakuussa uuteen ilmeeseen päivitetty ravintola Suski on pitänyt jalansijaa malmilaisten suosikkina jo vuodesta 2003.Pieneen kotimaiseen Onniravintoloiden ketjuun kuuluva Suski on saanut pintaansa rauhallisia tummia sävyjä ja skottiruutua. Ilme on tyylikäs ja avara. Ihan toista maailmaa edustaa vastapäätä Ylä-Malmin toria sijaitseva, samaan ketjuun kuuluva sporttibaari Konja.Erikoisoluisiin ympäri maailmaa panostava Suski tarjoaa päivisin monipuolisia buffet-lounaita (10,70 e) ja iltaisin oluiden kanssa paritetun pubityyppisen ruokalistan. Keittiö on auki iltayhdeksään ja perjantaina ja lauantaina iltakymmeneen asti.Ruokalista uudistui samaan syssyyn sisutuksen kanssa, mutta ikisuosikit kuten Suskin pannu, burgerit ja kanapasta löytyvät edelleen valikoimasta.Lista on pubiruokatyyliin varsin lihaisa. Vegeannoksina tarjotaan vegaanisia kaalikääryleitä (17 e) ja sinihomejuustosalaattia (17 e). Kalana saisi nieriää (21 e).Tuhdimpaa tarjontaa edustaa jo sisällysluettelollaan tainnuttava lihalauta (32 e): 200 gramman entrecôte-pihvin seurana on ylikypsää possunpotkaa, bratwurstia ja pekonipapuja. Varsinainen lihansyöjän runsaudensarvi.laajalta pikkunaposteltavien ja tapasten listalta alkuun sipsikaljavegaanien päräyttävimmän keksinnön eli kukkakaaliwingsit (7,50 e). Savunmakuinen vegaaninen valkosipulimajoneesi syleilee ihanasti rapeita ja mausteisia kukkakaaleja. Jo alkuruuan koon perusteella voi päätellä, että Suskista ei lähdetä nälkäisenä.Pääruuaksi valitsemme listan ikisuosikin eli Suskin pannun (18,90 e) sekä yön yli haudutettua possunpotkaa maa-artisokka palsternakkapyreellä (19 e).Rauhallisena tiistai-iltana pöydissä on vain muutama oluenjuoja ja satunnainen ruokailija, joten annoksemme saapuvat vauhdilla.Possunpotka tarjotaan punaviinikastikkeessa paloina, luusta irrotettuna.Tästä syystä se on pinnaltaan turhan kuivahtanutta. Seuralainen jää haikeana muistelemaan saksalaispubien possuannoksia, joissa liha on niin pehmeää, että se irtoaa luusta pelkän katseen voimasta.Annoksen maa-artisokka-palsternakkapyree on tuhdin kermaista ja mukavan makeaa.Potkan kylkeen suositellaan tummaa belgialaista La Trappe Dubbel -trappistiolutta, jonka maltaisuus ja pieni makeus pärjäävät tuhdille annokselle.pannu on dekonstruoitu pyttipannu potenssiin kaksi. Pannu sisältää pariloidun rotukarjan jauhelihapihvin, bratwurstin, pekonia, kananmunaa, suolakurkkuja ja paistettuja perunoita.Runsaasta annoksesta puuttuu vain yksi pyttipannun oleellinen ainesosa: sipuli. Perunatkin olisivat saaneet olla rapeampia, mutta muuten annos hipoo täydellisyyttä.Suski vastaa ison nälän ja lihaisan kotiruuan kaipuuseen. Jos kaipuu iskee, on reissu Malmille syytä panna harkintaan.