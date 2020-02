Nyt.fi

Harmillisen harvinaisia sairauksia

Harvinaiset

sairaudet ovat määritelmällisesti sairauksia, joiden esiintyvyys on alhainen. Näitä sairauksia tunnetaan maailmassa kaiken kaikkiaan arviolta 6 000–8 000.Suomessa sairaus katsotaan harvinaiseksi, jos sairastavia on vähemmän kuin 5 henkilöä 10 000 asukasta kohti.Se on harvinaista, mutta vielä paljon harvinaisempiakin sairauksia on olemassa.Landau–Kleffnerin oireyhtymä -nimisestä sairaudesta kärsii tiettävästi vain 200 ihmistä maailmassa.Tässä sairaudessa on kyse lapsuusiän epileptisestä oireyhtymästä. Tyypillistä sairaudelle on jo opitun puheen tuottamisen ja ymmärtämisen häviäminen.Oireyhtymän vaikutukset kommunikointiin voivat olla pysyviä, mutta joissain tapauksissa puheen ymmärtäminen ja tuottaminen saattavat palautua ainakin osittain kuntoutuksen kuten puheterapian avulla. Sairauden syytä ei tunneta.Harvinaisia sairauksia on vaikka millä mitalla: Suomessa harvinaissairaus koskettaa yli 300 000 ihmistä ja heidän lähipiiriään.Harvinaissairauksien asiantuntijajärjestö Harvinaiset-verkoston mukaan tällaisista sairauksista kärsivien kohdalla vertaistuki olisi erityisen tär­keää, mutta sitä voi olla hankalaa löytää – ovathan sairaudet niin harvinaisia.harvinaisiin sairauksiin ei myöskään yleensä ole usein niin pitkälle kehittyneitä hoitoja kuin yleisempiin sairauksiin.Esimerkiksi syöpä on hyvin yleinen sairaus, johon alkaa olla jo hyvin hoitoja. Mutta jos syöpä sattuu olemaan Mesenkymaalinen kondrosarkooma, jota todetaan vuosittain 17 tapausta maailmassa, tilanne on ikävä, koska siitä lääketieteellä ei ole kovin paljoa tietoa eikä täten niin hyviä parannuskeinoja.