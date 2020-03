Factory Kalasatama

Pikatesti

Missä? Työpajankatu 7, p. 010 2053 218, ravintolafactory.com/lounasravintolat/ravintolat/helsinki-kalasatama.

Koska? Avoinna ma–pe 7.30–14. Aamiainen 7.30–9 ja lounas 10.30–14.

Paljonko? Aamiaisbuffet 5,50 e ja lounasbuffet 10,50 e.

Esteetön? Kyllä.

Onkohan tässä Helsingin edullisin aamiaisbuffet?

Factory-ketjun lounaaseen painottuneita paikkoja on pitkin pääkaupunkiseutua, ja monelle tuttu juttu lienee ainakin Aleksanterinkadun Factoryn salaattibuffet.

Uusin, tammikuussa avattu Factory löytyy Kalasatamasta toimitilatalon alakerrasta. Lounaiden lisäksi siellä tarjotaan arkiaamujen aamiaisbuffetia huomion kiinnittävään hintaan 5,50 euroa. Vitosen aamiainen on tietenkin lähdettävä testaamaan.

Perillä odottaa lyhyelle tiskinpätkälle katettu aamiainen, joka ensivilkaisulta näyttää niukalta.

Tarkemmalla katselulla aamiaistuotteita onkin tarjolla varsin monipuolisesti: paria eri laatua leipää, erilaisia leivänpäällisiä, minicroissanteja, kaurapuuroa, vesimelonisiivuja, mehua ja keitettyjä kananmunia.

Jogurttityyppiset tuotteet ovatkin ainut perusaamiaisen elementti, joka pöydästä ”puuttuu”.

Kattauksessa on muutama selkeä yllättäjä. Ensinnäkin kaurapuuro! Siinä missä esimerkiksi Ipin aamiaisella talon spelttipuuro itse tehdyllä hillolla on syy edes saapua paikalle, monessa perusaamiaisessa tavallinen puuro jää heikoimmaksi lenkiksi – usein se on joko kylmää tai mautonta.

Factoryn buffetissa puuro pysyy lämpöisenä Lavan somassa sinisessä padassa. Maku on juuri sopivan suolainen ja tuntuma suussa samettinen.

Kaurojen kanssa on kaupan äklömakeaa mansikkahilloa, mutta nerokas veto on tietenkin törkätä keskelle annosta kunnon voisilmä. Näillä eväillä päädyn puuropadan ääreen jopa santsikierrokselle.

Toiseksi tarjonta yllättää tuoreudella. Juustosiivut ja kasvikset (kurkkua, tomaattia, paprikaa) eivät vaikuta odottaneen yötä jääkapissa vaan ovat mitä todennäköisimmin saman aamun satoa, kuten toki kuuluukin.

Aamiaisella sai croissanteja. Kuva: Aku Isotalo

Suodatinkahvina on ex-juoksija Wilson Kirwan Wilson Coffeen keskitumma kivan hapokas paahto. Päältä rapea ja sisältä pehmeä minicroissant kruunaa tavallisen keskiviikkoaamun.

Ainut selkeä miinus tulee silminnähden flunssaisen oloisesta henkilökunnan edustajasta. Jatkuva yskiminen ja niiskuttaminen edes kassan läheisyydessä ei ole asiakkaan silmissä ok.

Ja kieltämättä sekamehun vaihtaminen tuoremehuun antaisi vaikutelman vieläkin paremmasta kokonaisuudesta.

Vaikka yllätyn aamiaisen laadusta iloisesti, en sentään kehota matkaamaan buffetiin varta vasten ainakaan kovin kaukaa. Lähistöllä muutenkin liikkuvien kannattaa kuitenkin ehdottomasti pitää mahdollisuus mielessä.

Vastaavanlaisia edullisia arkiaamiaisia tarjoillaan esimerkiksi Vallilassa Kahvila Vääksyssä, joka Factoryn tavoin sijaitsee toimistotalossa mutta on auki kaikille.

Vääksyssä aamiainen maksetaan annoksen painon mukaan (15,63 e/kg), päälle tulee vielä pari euroa kahvista tai teestä. Kahvilan mukaan tavallinen keskiostos ilman lämmintä juomaa pyörii 2–4 euron kieppeillä.

Samaa sarjaa on Eläintarhan Nesteen buffet, josta saa arkiaamuisin ja viikonloppuisin 7,90 eurolla esimerkiksi jogurttia, puuroa, pekonia ja munakokkelia.