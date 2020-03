Nyt.fi

Twitteriin riitelemään ilmestyi Asko Leppänen, jota ei ole olemassa – hän on seurausta suomalaisen ryhmän tutk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/tiede/art-2000005734015.html

Gan

Mistä