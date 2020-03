Yhdysvaltalaisselvityksen mukaan noin kolmannes nuorista, 18-29-vuotiaista demokraattiäänestäjistä oli sitä mieltä, että laulaja Ariana Grande voisi saada heidät vaihtamaan ehdokkaansa senaattori Bernie Sandersiin.

Selvityksessä mitattiin julkimoiden vaikutusta äänestäjien ehdokasvalintoihin.

Kaikkien äänestäjien keskuudessa luku oli huomattavasti pienempi. Yli kolmannes oli selvityksen mukaan sitä mieltä, ettei Hollywood-julkkiksen kanta saisi heitä vaihtamaan ehdokastaan.

Silti monet näyttelijät ja muusikkotähdet osoittavat kannatuksensa julkisesti.

Grande julkaisi yhteiskuvan Sandersin kanssa Twitter-sivullaan viime marraskuussa. Saateteksti kuulu ”minun tyyppini”.

Tämän hetken suosikkiehdokasta Bernie Sandersia on pidetty polarisoivana vasemmistosiiven radikaalina. Sandersia kannattavien julkkisnimien lista on ehdokkaista pisin.

Räppärit Killer Mike eli Michael Render ja Cardi B eli Belcalis Almanzar asettuivat Sandersin taakse jo viime vaaleissa.

”Äänestä isukki-Bernietä”, Cardi B kannusti Twitterissä julkaisemallaan videolla vuonna 2016.

Nyt räppäri on osoittanut Sandersille tukensa aikaisempaa virallisemmin. Elokuussa julkaistulla videolla Cardi B haastattelee ehdokasta kynsistudiossa.

The Guardianin mukaan Sandersin kannattajiksi ovat ilmoittautuneet myös laulajat Lizzo, Miley Cyrus, Bon Iver ja Willow Smith.

Smith on vieraillut Sandersin kannatustilaisuuksissa ja Cyrus osoittanut kannatuksensa ehdokkaalleen Twitter-sivullaan.

Näyttelijöistä Sandersin puolesta on kampajnoinut esimerkiksi sinkkuelämää sarjasta tuttu näyttelijä Cynthia Nixon.

Syyskuussa näyttelijä Chloë Sevigny lausui The Guradianille, että Sanders on ”punk as fuck”. Sevigny kertoi lehden haastattelussa olevansa kauhuissaan maan nykyisen hallituksen vuoksi. Sanders olisi hänen mukaansa tarpeeksi radikaali muutos presidentti Donald Trumpin kauden jälkeen.

Myös näyttelijät Tessa Thompson, Shailene Woodley, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Justin Long, Jack Nicholson ovat The Guardianin mukaan asettuneet Sandersin tukijoiksi. Nicholsonin on nähty osallistuvan Sandersin kampanjatilaisuuksiin.

Yllättävänä Sandersin kannattajana on pidetty malli Hailey Bibeberiä, joka avioitui hiljattain poppari Justin Bieberin kanssa. Haley Bieber kertoi helmikuussa Elle-lehden haastattelussa kannattavansa Sandersia.

Toista sijaa pitävän varapresidentti Joe Bidenin lista ei yllä aivan Sandersin mittaan.

Joe Bidenin kannattajiksi lukeutuvat mm. Cher (vas.), Tom Hanks ja Vivica A Fox. Kuva: AFP & Reuters

Varapresidentin tueksi ovat kuitenkin tiettävästi asettuneet ainakin Game of Thrones kirjailija George RR Martin, taitoluistelija Michelle Kwan sekä näyttelijät Rob Reiner ja Vivica A Fox.

Myös Tom Hanksin ja hänen vaimonsa Rita Wilsonin tiedetään lahjoittaneen rahaa Bidenin kampanjaan. Hanks ja Wilson eivät kuitenkaan virallisesti ole asettautuneet Bidenin tukijoiksi.

Bidenin kannattajaksi on ilmoittautunut myös laulajaikoni Cher eli Cherilyn Sarkisian, joka on viime päivinä osoittanut kannatustaan aktiivisesti twiiteissään.

The Guardianin kirjoittaa, että ehdokkaista Elizabeth Warren näyttää profiloituneen Hollywoodin naisten ja LBTQ+-yhteisön valinnaksi.

Elizabeth Warrenin vaalikampanjaa tukevat mm. Scarlett Johansson (vas.), Jonathan Van Ness ja Amy Schumer. Kuva: AFP & Reuters

Hänen tukijoihinsa lukeutuu esimerkiksi Netflixin uuden Sillä silmällä -sarjan stylisti Jonathan Van Ness.

Avoimesti HIV-positiivisuudestaan puhunut Van Ness kannattaa erityisesti Warrenin terveydenhuoltosuunnitelmaa. ”Ilmainen terveydenhuoltojärjestelmä on ihmisoikeus” Van Ness on sanonut.

Warrenin taakse on asettunut myös näyttelijät Scarlett Johansson. Johansson sanoi Hollywood Reporter -lehden haastattelussa viime syyskuussa, että Warren vaikuttaa ihmiseltä, joka on ”ajattelevainen ja progressiivinen, mutta silti realisti”. Johansonin mukaan Warren ei lupaile kampanjassaan liikoja, tavoitteita, joita todellisuudessa on mahdoton saavuttaa.

Myös koomikot Rosie O’Donnell, Amy Schumer sekä muiden muassa näyttelijät Patricia Arquette, Busy Phillips, Constance Wu ja Sally Field ovat asettautuneet Warrenin kannattajiksi.

Demokraattien esivaalikisa on edennyt Yhdysvalloissa siihen pisteeseen, että jo kaksi tunnettua ehdokasta on luopunut paikastaan.

Useat yhdysvaltalaismedia ilmoittivat maanantaiyönä Suomen aikaan, että ex-pormestari Pete Buttigieg on päättänyt jättäytyä kisasta. ”Tässä vaiheessa kisaa paras tapa pitää kiinni tavoitteistamme ja ihanteistamme on astua sivuun ja auttaa puoluettamme ja maatamme tulemaan yhteen”, Buttigieg sanoi South Bendissä pitämässään tilaisuudessa.

Kisan jättänyt Buttigieg ehti saada taakseen myös julkkiskannattajia. Hänen äänestäjikseen ilmoittautui muiden muassa näyttelijä Gwynteth Paltrow, joka oli mukana järjestämässä Buttigiegin varainkeruutilaisuutta Kaliforniassa. Myös näyttelijä Kevin+Costner" class="person">Kevin Costner, Allan Cumming, Sharon Stone ja George Takei sekä koomikko Seth MacFarlene kertoivat kannattavansa Buttigiegia.

Costner puhui Buttigiegin kannatustilaisuudessa Iowassa ja kutsui tätä ”aikansa mieheksi”.

Nyt esivaalien tilanne on se, että kisaa johtaa Vermontin senaattori Sanders, jolla on takanaan 58 valitsijamiestä eli delegaattia. Toisena kirii entinen varapresidentti Joe Biden (50 delegaattia). Sandersin ja Bidenin kannatus on selkeästi koreampaa kuin senaattori Elisabeth Warrenin, joka pitää kisassa tällä hetkellä kolmatta sijaa (8 delegaattia).

Kisasta luopunut senaattori senaattori Amy Klobuchar oli neljäntenä ja viidentenä New Yorkin ex-pormestari Michael Bloomberg. Kuudetta sijaa pitää Hawaiin kongressiedustaja Tulsi Gabbard.