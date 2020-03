”Tempation Island Suomen seitsemännen kauden sinkut ovat nyt julkaistu. Ajattelin, etten tekisi mitään erillistä videota tästä, mutta sitten tajusin, että eihän minulla ole minkäänlaista ammattietiikkaa, häpeää tai sisältöä tällä hetkellä tarjottavana, siispä miksikäs vittu ei.”

Video on alkanut. Ryhmäkuvat Temptation Island Suomi -sarjan uusista osallistujista vaihtuvat ruudulla.

”Älkää luulko, että minulla mitään oikeaa sanottavaa heistä olisi”, ääni jatkaa.

Videon on julkaissut Youtube-kanava, joka tunnetaan nimellä Juufin. Tällä hetkellä sitä seuraa lähes 47 000 ihmistä, ja edellä mainittua videota on katsottu yli 99 000 kertaa.

Kanavan taustalla on kotkalainen tubettaja, joka ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään. Sovimme puhelimessa, että käytämme hänestä nimeä Juufin.

Juufin kertoo, ettei halua tulla yhdistetyksi muihin Youtube-kanaviinsa, joita hän on tehnyt pitkän aikaa. Niiden sisältö eroaa kanavasta, jolla tosi-tv-ohjelmien osallistujien käytöstä kommentoidaan roisein sanankääntein.

Juufin haluaa erotella muut kanavansa tästä sisällöstä pysymällä anonyymina.

”Minulle anonymiteetti on ehdottomasti sitä, että eristetään se viihde mitä teen persoonastani, koska sillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Se, että laittaisin naamani sinne, ei tuo videoilleni mitään lisäarvoa”, hän toteaa.

Kyseessä ei ole kuitenkaan minkäänlainen alter ego. Juufin kertoo, että hänen kommenttinsa ovat hänen omia aitoja mielipiteitään. Sarkasmia kuitenkin viljellään.

”Luotan katsojien sisälukutaitoon. Jos sanon jotain sarkastista, luotan katsojaan siinä, että he oikeasti ymmärtävät mikä oikea mielipiteeni on. Joskus se onnistuu ja joskus ei.”

Nettikiusaaminen, anonyymit kommenttipalstat ja julkisuudessa esiintyvien henkilöiden saamat kommentit ovat olleet viime aikoina tapetilla.

Tampereen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori Riku Neuvosen mukaan sosiaalisen median myötä kuka tahansa on päässyt sanomaan asiansa, ja moni on ottanut mahdollisuuden turhan tosissaan. Sen myötä he sanovat mitä tahansa.

”Ei tilanne meillä Suomessa ole mitenkään sen parempi kuin muualla”, Neuvonen sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Videoillaan Juufin kommentoi osallistujien sanomisia ja sarjan juonenkäänteitä, välillä hyvin raflaavilla ilmaisuilla. Juufinin mukaan huumorin varjolla voi tehdä paljon, mutta toisinaan itsesensuuria on pakko harrastaa.

”Harvoin haukun esimerkiksi ihmisten ulkonäköä, olen tainnut sanoa kokonaisuudessaan kaksi kommenttia yli 60 videon tekemisen aikana. Silloinkin se on aiheuttanut mietintää, että pitäisikö näin sanoa. Mutta se on sanottu.”

Juufin kertoo, että on odottanut saavansa videoistaan kritiikkiä, koska ei ole ehdoton sanomisiensa kanssa.

”Et ehkä usko tätä, mutten ole saanut ainoatakaan negatiivista palautetta keltään henkilöltä, joka näissä ohjelmissa on. Temptation Islandin puolelta esimerkiksi ohjelmaan osallistuneet Mari ja Leevi ovat pitäneet videoistani.”

Lisäksi positiivista palautetta ovat antaneet muutama Big Brother -talon asukas ja Tankkaustarinat-sarjan Rane, joka pyysi Juufinia tekemään sarjasta lisää videoita.

Juufinin mukaan Sinkkulaiva-sarjan henkilöt ovat kommenttikentässä kauhistelleet lähinnä omia tekemisiään. Lähtökohtaisesti osallistujat eivät liiemmin kommentoi Juufinin videoita.

”Jos joku ottaisi yhteyttä ja sanoisi, että hänestä on puhuttu epäreilusti, niin voin myös tehdä jotain asian eteen. Toistaiseksi kaikilla on ollut hyvä huumorintaju ja kaikki ovat osanneet nauraa itselleen. Se on ollut kiva nähdä.”

Temptation Island on ihmissuhdereality, jossa neljä pariskuntaa suuntaa ”viettelysten saarelle” testaamaan parisuhdettaan.

Parien poika- ja tyttöystävät erotetaan kahteen eri lomahuvilaan eli ”resorttiin”, joissa he bilettävät, deittailevat ja puhuvat tunteistaan sarjan sinkkuosallistujille, joiden on määrä olla varattujen ”kiellettyjä hedelmiä”, houkutuksia.

Sitten katsotaan vastakkaisten resorttien tapahtumien videotaltiointeja ja pohditaan, miten oma kumppani on käyttäytynyt tv-kameroiden edessä. Sarjaa on tuotettu Suomessa seitsemän tuotantokautta, joista viimeisin alkaa 18. maaliskuuta. Kahdeksas on jo tuotannossa, ja sille haetaan osallistujia tälläkin hetkellä.

Sarja on suosittu. Sen 11. joulukuuta ilmestynyt jakso tavoitti 287 000 katsojaa televisiossa. Ruutu-suoratoistopalvelussa katsojamäärät ovat myös mainiot. Viimeisen 90 päivän aikana sarjan 18. jakson keskikatsojamäärä on 155 000. Se on tällä aikajaksolla Ruutu-palvelun 3. katsotuin ohjelma.

Mikä ohjelmassa siis viehättää?

”Olen aina tykännyt tyhmistä jutuista. Toisaalta myös sellaisista, mitkä tapahtuu oikeille ihmisille. Sarjan yllättävyys on se, mikä itseäni kiinnostaa, vaikka eivät elämäntilanteet kosketa itseäni millään tavalla. Mikä suhde minulla on siihen? Se on sellaista hauskaa ja kivaa sisältöä, josta minun on helppo jauhaa paskaa”, Juufin pohdiskelee.

Omiin videoihinsa hän suhtautuu hyvin kriittisesti. Ilmaisu ”paska sisältö” toistuu Juufinin lauseissa haastattelun aikana.

Video, josta alussa kerrottiin, tehtiin yhdessä iltapäivässä. Tubettaja luki muutaman lauseen, jonka uudet Temptation Island -osallistujat olivat sanoneet ja alkoi nauhoittaa.

”Sehän on aivan luokattoman huono video minun mielestäni. Mutta niin ovat myös kaikki muutkin videoni.”