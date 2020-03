Räntäsade, koronavirus ja tulevan työviikon aiheuttama epämääräinen ahdistus. Monta syytä olla lähtemättä kitaristi Tommi Tampion Second Wind Quintetin levynjulkistuskeikalle Tenhoon sunnuntai-iltana. Menin kuitenkin.

Second Wind Quintet. Kuva: JARI FLINCK

Kuulin kaunista, ilmavaa ja energistä jazzia, joka totta tosiaan työnsi tuulen tavoin kuulijaa lempeästi eteenpäin. Keikka oli tuulahdus menneisyydestä, kun Pat Methenyn tai Chick Corean progressiivinen jazz sai uskomaan, että kaikki on mahdollista.

Ja niinhän siinä kävi, että Tenhosta palatessa Helsinginkadulla tuoksuikin kevät.

Second Wind, uusi tuuli, tarkoittaa ilmiötä, jonka tuntevat esimerkiksi pitkän matkan juoksijat.

Kun juoksijalta loppuvat voimat eikä askeltakaan jaksaisi enää ottaa, saattaa väsymys vaihtua yllättäen uuteen energiapurskahdukseen: henki kulkee ja juoksu sujuu kuin siivillä. Onko syynä endorfiinipiikki vai loksahtavatko hapenotto ja aineenvaihdunta yhtäkkiä kohdalleen, sitä eivät tutkijat tiedä. Jostakin uusi voima nousee.

Second Wind on osuva nimi kvintetille, sillä Tampion yhtyeen musiikille on luonteenomaista rullaava eteenpäin menemisen fiilis. Dynamiikkansa Second Wind Quintet on napannut elokuvamusiikista: hiljaiset lähdöt, kasvavan moodin, tunnelmanvaihtelut ja mahtavat, progressiiviset vyörytykset.

Aika erikoista Suomen jazz-skenessä.

Keikan jälkeen piti nykäistä Tampiota hihasta ja kysyä, missä kokoonpano on piileskellyt tähän asti. Kvintetin jäsenistä olin aiemmin kuullut ainoastaan basisti Oskari Siirtolaa, eikä hänkään ole yhtyeen vakijäsen. Siirtola tuurasi Tenhossa Juuso Kasperi Rintaa, joka on opiskelijavaihdossa New Yorkissa.

Tampio kertoi, että Second Wind Quintet syntyi vuonna 2015, kun sen jäsenet opiskelivat Ammattikorkeakoulu Metropoliassa. Levy piti kuulemma tehdä heti seuraavana vuonna.

No, muutama vuosihan siinä vierähti. Nyt levy on julki hollantilaisella Challenge Records -levymerkillä.

Yhtyeen jäsenistä saksofonisti Kasper Haikonen vaikuttaa kuulemma Lontoossa ja Tampio itse käyttää musiikin tekemisen ohessa aikaansa muun muassa koodaamiseen.

Suomessa ei yhtyeellä ole nyt keikkoja tiedossa, mutta haaveissa on kuulemma kansainvälinen kiertue.

Tampio nimesi esikuvakseen kitaristi Pat Methenyn, mikä ei ollut yllätys. Muita vaikuttajia ovat Tampiolle olleet kitaristi Mike Moreno sekä rumpali Brian Blade sekä elokuvasäveltäjä James Horner, joka on säveltänyt valtavan määrän musiikkia tunnettuihin elokuviin, muun muassa Titanic-elokuvaan.

Yhtyeen soitossa suuren vaikutuksen minuun teki Second Wind Quintetin kirkas, yhteinen näkemys. Sellainen visio syntyy pitkän yhteisen soittokokemuksen ja yhteisymmärryksen tuloksena. Soundi kertoo siitä, että kyseessä on ihan oikea bändi.

Kvintetin soittoa leimasi hyvä dynamiikka, selkeät linjat ja tilaa persoonallisille sooloille.

Biisit kasvoivat usein pienestä kitarariffistä mahtaviksi, orkestraalisiksi vyörytyksiksi.

Sama jännite toistui esimerkiksi Ilkka Oksasen rumpusoolossa: Se nousi hiljaisuudesta, pienistä rummun hipaisuista hurjaksi myrskyksi, joka sai yleisön puhkeamaan aplodeihin.

Samalla tavoin Tampion kauniit kitarariffit, Siirtolan hienostuneet bassokuviot ja Haikosen runollinen saksofoni nousivat esille kokonaisuudesta. Aapo Wikstén taituroi sähköpianollaan yhtyeelle orkestraalisen soundin.

Ylimääräisenä kuultiin vielä levyn ulkopuolelta lattaribiisi, joka oli kuulemma niin vaikea, että se piti jättää viimeiseksi. Biisi toi jännällä tavalla mieleen Corean Spainin. Siinä oli jotakin nostalgisen seitkytlukulaista – kuten Haikosen kesken soolon heittämässä Ipaneman tyttö -lainassa.

Tykkää Jazzkeittiöstä Facebookissa.

Lue kaikki blogipostaukset täältä.