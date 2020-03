Folkloristiikan väitöskirjatutkijoiden Päivystävä folkloristi käänsi jokaisen karaokeillan suosikkimaratonin eli Queenin Bohemian Rhapsodyn kalevalamittaisille säkeille.

Blogi on neljän Helsingin yliopiston väitöstutkijan Tuukka Karlssonin, Siria Kohosen, Viliina Silvosen, Oona Simolinin pitämä. Kalevala-käännös on niin ikään koko kollektiivin käsialaa.

Kollektiivi kirjoittaa ottaneensa ”taiteelliset vapaudet haltuunsa”, ja kääntäneensä kappaleen Kalevalan päivän kunniaksi.

Koko käännöksen näet tästä.

Kalevalamittainen kappale sai nimekseen Kalevalaic Rhapsody.

Kalevalannoksen säkeet tulevat blogikirjoituksen mukaan suoraan Suomen Kansan Vanhoista Runoista eli kalevalamittaisen kansanrunouden kokoelmasta.

Päiviykseen on kirjoitettu laulaja Freddie Mercuryn sanoittaman ja vuonna 1975 julkaistun kappaleen jokainen alkuperäinen säkeistö. Lisäksi kunkin säkeen alle on kirjattu kalevalainen versio lähteineen.

Tähän tapaan:

“Is this the real life?

Joko mie laulan laiha poika SKVR I2 849:1

Is this just fantasy?

Mies veretön viekuttelen SKVR I2 849:2

Caught in a landslide

Laulan laihoista lihoista SKVR I2 849:3

No escape from reality

Kupehista kuuttomista / Varresta verettömästä SKVR I2 849:4–5”

Open your eyes

Käännä pää päivän alla SKVR I1 9:224

Look up to the skies and see

Luonnas silmäs luotehella SKVR I1 9:225.

I’m just a poor boy, I need no sympathy

Niin on mieli miehen nuoren / Niinkun vellova vetonen SKVR I3 2020:1–2

Because I’m easy come, easy go

Potra on poikan ellää / Noast on olla naimatonna SKVR V2 1055:1–2

A little high, little low

Huoleton hevoton poika SKVR V2 1055:3

Anyway the wind blows,

Niin tuuli ikäh vie SKVR I1 21:45

doesn’t really matter to me, to me

Kanna ei huolta kannuksista SKVR V2 1055:5

Päivityksen loppuun on kirjoitettu kalevalamittainen versio kokonaisuudessaan.

Odotamme innoissamme Kalevalaic Rhapsodyn ensimmäistä videoituia cover-versiota.