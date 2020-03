Le Grenier

Pikatesti

Missä? Pihlajatie 8.

Koska? Ma–pe 8–17 ja la 10–14.

Paljonko? Kahvi 3 e, leivonnaiset ja piirakat 2–6 e ja lounas 10–11 e.

Esteetön? Ei.

Meilahden kahvilakulttuuri elää, mutta Pihlajatien uusi ranskalainen leipomo-kahvila ei varsinaisesti sitä kasvata. Le Grenier nimittäin pesiytyi helmikuun alussa vanhan ja pidetyn, sekä erityisesti korvapuusteistaan tunnetun Gottland Deli & Cafén tiloihin.

Lauantaiaamupäivän unisuus näkyy hiljaisella Pihlajatiellä. Le Grenierissä ollaan kuitenkin aukioloaikojen puitteissa jo yli päivän puolivälin.

Tyhjyyttään ammottavat leipähyllyt tosin kielivät alueen asukkaiden reippailleen ostoksille jo pari tuntia sitten.

Vastassa meitä on paikan sydän, Maxíme Kellia. ”Bonjour”, hän tervehtii ja keinuttelee samalla sylissään olevaa lasta kantoliinassa.

Tiskin taakse tulee meitä palvelemaan Minna Pesu, joka on toinen kahvilan omistajista. Le Grenier on ollut testipäivänä auki vasta viikon verran. Se selittänee pienen haparoinnin ja anteeksipyytelevän otteen asiakaspalvelussa.

Suolaista ja makeaa oli useaa sorttia. Kuva: Mikko Suutarinen / HS

Vitriinin ja leipomon tarjonta on ilahduttavan kompakti. Croissanteja saa tavallisina tai manteliversioina. Lisäksi löytyy rusinakierteitä, briosseja ja suklaisia pain au chocolat -leivonnaisia. Kauden kunniaksi myynnissä on myös laskiaispullia ja korvapuusteja.

Arkisin on tarjolla vaihdellen keitto- tai quichelounas, johon kuuluu myös jälkiruoka.

Kaikki vitriinin tarjottavat on tehty paikan päällä, mutta leivät Kellia leipoo edelleen pitäjänmäkeläisessä Greenbake-leipomossa. Leivät nousevat hapanjuuren ja hiivan sekoituksella. Jauhot ja voit tulevat kotimaisilta isoilta tuottajilta. Jauhot ovat luomulaatuisia ja voi laktoositonta.

Espresso ja suodatinkahvi ovat molemmat Suomen suurimman paahtimon tummempaa sorttia.

Suositusten perusteella otamme briossin ja croissantin, sekä suolaisista sorteista mozzarellatoastin ja kasvisquichen.

Croissant on ilahduttavan rapea. Siinä on sitkoa ja purutuntumaa, eikä voisarvi murene syödessä olemattomiin. Briossi puolestaan on rasvainen mutta koostumukseltaan kevyt. Makea ja suolainen muodostavat briossissa harmonisen liiton.

Toastin kohdalla meiltä kysytään, haluammeko siihen dijonsinappia vai majoneesia. Päädymme ottamaan sinappiversion. Väkevä ja hapokas dijonsinappi ei kuitenkaan istu lämpimän leivän kermaiseen makumaailmaan, joten majoneesi olisi kenties ollut parempi valinta.

Quiche on pohjastaan ihanan rasvainen ja täyte voimakkaan kananmunainen. Tuoreen tomaatin hapokkuus taittaa piirakan rasvaisuutta.

Piirakan kanssa tarjoiltu lisukesalaatti on mieleenpainuvan hyvin maustettu – viinietikkakastiketta on riittävästi ja se on maultaan tasapainossa. Onhan ranskalainen keittiö on tunnettu myös kastikkeistaan.

Le Grenierin leivonnaisissa ja paikassa itsessään on hurjasti potentiaalia. Lisäksi kahvila istuu miljööseensä paremmin kuin hyvin – Meilahdessa ei taideta leipää pelätä.