One

★★★

Missä? Rihkamatori 2 (Porvoo), p. 040 833 3774, floorone.fi.

Koska? Ti–ke 9–15, to 9–22, pe 9–myöhään ja la 11–myöhään.

Paljonko? Iltalistan annokset 6–18,50 e, lisukkeet 1–7 e ja jälkiruuat 4,50–7,50 e. Lauantain päivälistan annokset 6–15 e. Lounas 11,50–12,50 e.

Esteetön? Ei.

Eipä Porvoossa paljon näkyvämmälle paikalle ravintolaa saa kuin Rihkamatorin laitaan, mistä turistivirrat tapaavat vanhaan kaupunkiin soljua.

Tosin edellinen yrittäjä ei saanut paraatipaikallakaan hommaa pelaamaan, sillä brasserie ­L’Amour pani pillit pussiin viime vuoden elokuussa. Joulukuussa tyhjäksi jääneen vanhan pankkikiinteistön täyttivät ravintola One ja irkkupubi Old Town.

Onen keittiötä johtaa Lotten Lindborg-Suhonen, joka tunnetaan alku- ja jälkiruokiin keskittyvästä ravintola Söderistä Helsingin Uudenmaankadulla.

Talo näyttää tietysti hienolta, kuten Porvoossa on tapana, ja sali on levollisen viihtyisä ja tilava. Pitkän tiskin toisessa päässä on vitriini, josta voi valita alkupalaksi leikkeleitä ja jälkiruuaksi kakkuja.

Rihkamatorille avattu One on turistivirtojen matkan varrella. Kuva: Seppo Sirkka

Alkuviikon ajan One on lounaspaikka ja kahvila, iltasyömiset alkavat torstaista.

Ruokalistasta ei löydy mitään erityistä linjaa tai tyyliä, ellei sitten lihaisuutta lasketa sellaiseksi. Tarjolla on tartaria, hampurilaisia, pihviä, kanansiipiä ja häränrintaa. Naudanliha tulee läheltä, Bosgårdin kartanosta, joka tunnetaan luomumenetelmin kasvatetusta laadukkaasta charolaiskarjasta.

Englanninkielinen tarjoilija opastaa, että annokset ovat kahden kolmasosan kokoisia, mikä on hieman vaikeasti hahmottuva mittayksikkö.

Selviä alkuruokia ei ole lukuun ottamatta leikkeleitä, joita voi valita vitriinistä. Annoksia rohkaistaan jakamaan, kuten nykyisin on tapana kovin monessa paikassa.

Listalta löytyy yksi vegaaninen annos, ja kun sen saa eteensä, ensimmäisenä herää ajatus, että kvinoapohjaisen ”risoton” kanssa keittiö ei ole vahvuusalueellaan.

Annoksessa on hurjasti elementtejä, joista kyllä melkein kaikki toimivat – paitsi ”risotto”.

Juureslastut ovat hyviä, auringonkukkapestoon on imeytetty mukavasti makua, ja grillatut portobellosienet uhkuvat umamia ja paahteisuutta.

Mutta itse ”risotto” (tai kenties kvinotto) on mautonta, mitä kitsas suolan käyttö vielä korostaa. Myös paahdetut punajuurilohkot ovat jääneet hieman liian rouskuviksi.

Tartarannos on kauniisti aseteltu. Liha on oikein laadukasta, mutta pihvin rakenne on jauhelihamainen. Majoneesissa maistuu sopivan vinkeä ruotsalaisten juustosuosikki västerbotten, ja punajuurisipsit ovat kiva rapea elementti. Hyydytetty munankeltuainen on mehevää, mutta kurpitsachutney maistuu liian makealta.

Sama vika vaivaa kanansiipien kastiketta, joka on turhan sokerista eikä lainkaan tulista. Siipien nahasta puolestaan puuttuu rapeus.

Savustettu lohi on kelpo annos, mutta arkisella kasvattikalalla on vaikea säväyttää, vaikka savuisuuden aste onkin osunut kohdilleen. Pikkelöidyiltä kasviksilta olisin odottanut enemmän hapokkuutta, mutta kokonaisuutena annos on illan paras.

Banana split on melkoinen paukku jälkiruuaksi. Lautasella on paljon kaikkea: banaania, jäätelöä, kermavaahtoa, kinuskikastiketta, mansikoita ja marenginpaloja. Sen jälkeen tekee mieli melkein mitä tahansa suolaista.

Toisella käyntikerralla päätämme paneutua lihaisaan tarjontaan. Kyllä kannatti.

Alkuun maistamme kuitenkin sinisimpukoita, joiden liemi on pehmeää ja herkullista, vaikkakaan pieni lisähapokkuus ei tekisi sille pahaa.

Isompi ongelma on se, että simpukat ovat kysyneet epätasaisesti. Osa on asiaankuuluvan meheviä ja pehmeitä, mutta osa on kuivahtanut nihkeiksi. Se kertoo huolimattomasta keittämisestä.

Lihamässäily alkaa Bosgårdin häränrinnalla, joka on haudutettu meheväksi. Lihaisa aromi suorastaan vyöryy makuhermoihin.

Bourbonviskiglaseerauksessa on sama pulma kuin monessa muussa Onen soosissa: se on liian makeaa. Palsternakkacreme sen sijaan on silkkistä ja tukee hyvin lihapommia.

Seuralaiseni tilaa pekonilla ja Peltolan sinihomejuustolla ryyditetyn hampurilaisen.

Ensihaukkauksen jälkeen kokeneen burgerinpurijan ilme on näkemisen arvoinen sekoitus yllättyneisyyttä, nautintoa ja puhdasta onnea. Sitten hän alkaa sekavin sanankääntein ylistää pihvin täydellisyyttä.

Sellaisen reaktion jälkeen on luonnollisesti pakko tilata pöytään toinenkin hampurilainen, ja kyllä, pian kellimme molemmat ihanassa, vertatihkuvassa lihapilvessä.

Paksu puoliraaka charolaispihvi on täydellisen mehevä esitys. Pelkkä liha itsessään on niin hyvää, että keittiön ansioksi täytyy lukea, että kokki on ymmärtänyt tehdä sille mahdollisimman vähän.

Briossimainen sämpylä ja lisukkeet ajavat asiansa, mutta liha kahmii tietysti itselleen kaiken huomion.

Enää ei kaduta yhtään, että tuli ajettua Porvooseen tänä pimeänä ja sateisen tuhnuisena iltana.

Lihahumalassa unohtuvat ylimakeat kastikkeet, kömpelöt ja vaisut makuyhdistelmät, eläinten oikeudet ja huolimattomuusvirheet.

Tämä Onessa osataan.