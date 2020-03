Youtube on kasvanut hiljalleen suoratoistopalvelujen rinnalla television haastajaksi.

Tubettajista on tullut idoleita ja videoista entistä laadukkaampia. Tätä nykyä sivustolla julkaistaan myös ihan oikeita dokumenttisarjoja.

Tässä jutussa esittelemme yhden suosikkikanavamme: Bon Appétit. Kanavan Youtube-sivu löytyy täältä. Kanavaan tutustuminen on paras aloittaa esimerkiksi tästä videosta.

Videolla Ruokatoimittaja ja kokki Claire Saffitz valmistaa Milky Way -patukoita yhdellä kanavan suosituimmista videsarjoista Gourmet Makes.

Huippusuosittu kanava tuntuu syntyneen vahingossa.

Yhdysvaltalainen Bon Appétit on vuonna 1956 perustettu ruokalehti. Perinteisenä kulinaristisena reseptilehtenä aloittanut aikakauslehti on kasvanut liki ikoniseksi tavaramerkiksi.

Reseptien lisäksi lehti julkaisee myös kirjoituksia ajankohtaisista aiheista sekä listaa parhaita ravintoloita ja esimerkiksi keittiön suosikkituotteita.

Viime vuosien aikana konsepti on laajentunut verkkomediaksi. Verkkolehden ja Youtube-kanavan lisäksi Bon Appétitilla on myös podcast, ja se julkaisee sisältöä Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä.

Instagramissa ja Twitterissä seuraajia on yli kolme miljoonaa. Youtube-kanavasta on kasvanut muutamassa vuodessa sensaatiomaisen suosittu: tilaajia on liki viisi ja puoli miljoonaa.

Ennen vuotta 2016 lehti julkaisi Youtube-sivuillaan yksinkertaisia, ruokaohjelmista tuttuja reseptivideoita. Kädet viuhuivat ja pannut heiluivat. Kokkeja ei juuri näkynyt, ja huomio oli raaka-aineissa. Videot olivat noin kolmen minuutin pituisia, kuten sen aikaisten tubevideoiden kuuluikin.

Sitten kanavalla julkaistiin video, joka rikkoi aikansa Youtube-konventioita.

Ensinnäkin lokakuussa 2016 julkaistu video oli käsittämättömän pitkä, liki kymmenminuuttinen. Toiseksi sisällöstä ei oikein ottanut selvää: kokki ja ruokatoimittaja Brad Leone valmisti videolla kombuchaa, keskusteli jatkuvasti kameran ohi ja katsojan sijaan kameramies ”Vinnylle” (Vincent Cross), sotki ja harhaili ympäri keittiötä.

Buzzfeed-verkkomedian mukaan video odotti editointia kahdeksan kuukautta koskemattomana. Ohjaaja ja videon efektejä tehtaillut Matthew Hunziker ei uskonut, että tuotos olisi lehden päätoimittajan Adam Rapoportin mielestä julkaisukelpoinen. Leone pelkäsi saavansa potkut sen seurauksena.

Rapoport piti näkemästään ja video julkaistiin. Kuin vahingossa syntyi yksi kanavan suosituimmista sarjoista It’s alive with Brad Leone. Tätä juttua kirjoitettaessa kombucha-videota on katseltu yli kolme miljoonaa kertaa.

Nyt kanavalla on useita It’s aliven kaltaisia videosarjoja.

Videot ovat samaan aikaan yksinkertaisia ja todella vaikeasti selitettäviä. Yksinkertaisesti sanottuna Bon Appétitin videoilla tehdään ruokaa.

Tarkemmin kuvailtuna viisitoistahenkinen työporukka tekee videoillaan ruokaa kukin omalla, erikoisella konseptillaan.

Kaikki kuvataan Bon Appetit -lehden toimituksen koekeittiössä, One World Trade Centerissä Manhattanilla. ”Welcome to the Bon Appétit test kitchen”, kokit kajauttavat videoiden alussa.

Koekeittiön ydinporukkaan kuuluvat kokit ja ruokatoimittajat Leone, Saffitz, Molly Baz, Andy Baraghani, Chris Morocco ja Carla Lalli Music.

Lisäksi videoita tähdittävät ruokatoimittajat Amiel Stanek, Alex Delaney, Christina Chaey, Rick Martinez, Priya Krishna, Christina Chaey ja Sohla El-Waylly.

Yksi keittiön suosikkihahmoista on koekeittiö­päällikkö Gaby Melian, jolla ei ole omaa videosarjaa, mutta hän esiintyy lähes jokaisella videolla joko auttamassa kokkeja oikean pannun löytämisessä tai maistamassa heidän tuotoksiaan.

Videot alkoivat kiinnostaa, kun mukaan otettiin kokit, jotka onnistuvat esiintymään kameralle ilman minkäänlaista lavapersoonaa, sellaisina kuin ovat, vikojaan piilottelematta. Siltä se ainakin tuntuu.

Leonen keskittymiskyky ei riitä yhden kokonaisen lauseen loppuunsaattamiseen. Perfektionismiin taipuvainen Saffitz ei peitä epäonnistumisten aiheuttamia tuskanhenkäisyjään. Moroccolla on luultavasti hallussaan pienimpien puraisujen maailman ennätys. Baraghani on ihana.

Jokaisella ydinporukan jäsenellä on oma videokonseptinsa, sarjansa.

Baz saa lapuilla vihjeitä ja seikkailee ruoka-aineiden ja reseptien perässä määränpäätään tietämättä. Baraghani vierailee keittiöissä, valmistaa eri kulttuurien perinneruokia ja näyttää epävarmuutensa.

Morocco nuuhkii ja maistelee tunnettuja reseptejä sokkona, yrittää arvuutella raaka-aineita ja valmistaa annoksia aistihavaintojensa pohjalta. Lalli Music opastaa julkimoita valmistamaan ruokaa selät vastakkain.

Stanek valmistaa yhtä raaka-ainetta mahdollisimman moneen tapaan. Delaney maistaa kaikkea newyorkilaisten dinereiden listoilla. Martinez ja Krishna tekevät perinteisiä reseptivideoita.

Omien videosarjojensa lisäksi kokit jakavat esimerkiksi parhaita voileipävinkkejään ja osallistuvat leikkimielisiin kisoihin yhteisillä videoilla. He myös vierailevat jatkuvasti toistensa videoilla maistelemassa ruokia tai muuten vain vitsailemassa ja häiritsemässä.

Videoiden mahtavuus piilee niiden immersiivisyydessä. Videot imaisevat katsojan keittiöntason viereen katselemaan taikinaa vaivaavia käsiä ja kuuntelemaan työtovereiden välistä rupattelua.

Kokit eivät kursaile näyttää tunteitaan. Välillä he ovat hervottomia, toisinaan turhautuneen väsyneitä. Astiat kolahtelevat, ruoka-aineiden oikeaoppinen lausuminen saa leuat kireäksi, tehtävien parissa pähkäily nostaa punan poskille.

Silti lähes aina lopputulos on onnistunut tai vähintäänkin tyydyttävä. Reseptit ovat mainioita. Kaiken takana ikkunoista siintää Manhattanin siluetti, joka vaihtaa väriä työpäivän ja videon venyessä, aamuauringon taittuessa illan siniseen.

Siinä kaiketi maailman laajuisen suosion saavuttaneen konseptin idea yksinkertaisuudessaan.

Ei kuulosta kovin ihmeelliseltä, mutta videot ovat mahtavia.

Kanavan ehdottomasti suosituin konsepti ja kenties suurin tähti on kokki, ”senior food editor” Claire Saffitz. Saffitzin konsepti on nimeltään Gourmet Makes. Videoiden idea on yksinkertainen: Saffitz valmistaa gourmet-version amerikkalaisesta valmisruokatuotteesta, esimerkiksi Snickers-patukasta.

Tarkoituksena on päästä mahdollisimman lähelle alkuperäisen tuotteen olemusta, ulkonäköä, suutuntumaa ja makua tai tehdä siitä jopa alkuperäistä parempi.

Tuotteen valmistamiseen kuluu yleensä kolme tai neljä päivää.

Saffitz ryhtyy jokaiseen koitokseen innostuneena, on aluksi varma onnistumisestaan ja uskoo suorittavansa tehtävän ennätysnopeassa ajassa. Sitten jotain menee pieleen, joku vaati häntä todennäköisesti ”temperoimaan suklaan”, ja Claire vaipuu hetkelliseen epätoivoon.

Videon viimeisessä osassa Saffitz esittelee keittiöhenkilökunnalle lopputuloksesta riippuen tyytyväisenä tai uupuneena usein varsin hienoa valmistuotteen gourmetversiotaan.

Bon Appétit videoita katsoessa tuntuu siltä, että maailmanlaajuisen suosion saavuttaminen ei ole missään vaiheessa ollut minkäänlainen päämäärä.

Kamera vain seuraa keittiössä toilailevia tyyppejä, jotka sattuvat olemaan yhtäältä samastuttavia ja toisaalta valovoimaisen hauskoja.

Videot tarjoavat juuri sellaista hyväntahtoista viihdettä, jota työpäivän kurittamat aivot kaipaavat. Bon Appètit on katu-uskottava vaihtoehto värityskirjoille.