Twitterissä keskustellaan kriittisesti Helsingin Messukeskuksessa ensi viikolla järjestettävästä Ilmastosi 2020 -tapahtumasta.

Ilmastoseminaaria on syytetty tieteenvastaisuudesta ja ihmisen merkityksen vähättelystä ilmastonmuutoksen aiheuttajana.

Tapahtuman puhujakaarti koostuu seitsemästä miehestä, joiden asiantuntemus ilmastoaiheesta on kyseenalaistettu Twitter-keskusteluissa.

Kansanedustaja Iiris Suomela (vihr.) kirjoitti Twitterissä, että ”viime aikoina on keskusteltu ilmasto­denialistisen tapahtuman järjestämisestä messukeskuksessa – ikään kuin sananvapaus tarkoittaisi minkä tahansa tapahtuman järjestämistä missä vain.”

Twiitistä syntyi mittava vääntö sananvapaudesta. Myöhemmin Suomela selvensi, mitä alkuperäisellä twiitillään tarkoitti.

Ilmastosi 2020 -tapahtuman verkkosivujen mukaan kyseessä on ”kansainväliselle tasolle yltävä seminaari, joka pyrkii valottamaan ilmastonmuutoksen vaikuttimia luonnontieteen näkökulmasta”. Puhujiksi on kutsuttu ”alan huippuosaajia usealta eri tieteenalalta”.

Tapahtuman puheenvuoroissa ja puhujien taustoissa kuitenkin korostuu ihmisen roolin vähättely ilmastonmuutoksessa.

Turun yliopiston fysiikan emeritusprofessorin Jyrki Kauppisen puheen otsikko kuuluu suoraan: Ilmastonmuutoksen syyt – ihmisen vaikutus vähäinen.

Opettaja Simo Ruoho käsittelee lämpötilan mittaustulosten haasteita. Ruoho on myös ”ilmastoskeptisen” Ilmastofoorumi-järjestön hallituksen varapuheenjohtaja.

Metsätutkija Kari Mielikäinen käsittelee takavuosien ”laaja-alaisia metsäkuolemia”, joita hänen mukaansa liioiteltiin mediassa.

”Jos ihmisen ja hiilidioksidin vaikutus ilmastoon osoittautuu samanlaiseksi kuplaksi kuin liioiteltu metsäkuolema, aika monella asiantuntijalla saattaa olla jälleen ’nolo olo’”, Mielikäinen kirjoittaa esittelytekstissään.

Tapahtumassa puhuu myös karjankasvattaja, maatalousyrittäjä ja tubettaja Sakari Peltola, joka arvostelee katsotulla videollaan karjankasvatuksen ympärillä käytävää ympäristökeskustelua.

Antero Järvinen puhuu ”pohjoisen luonnon luonnollisesta, ei ihmisen aiheuttamasta, vaihtelusta”. Lisäksi puhumassa on ilmastoskeptikkona tunnettu geologi Boris Winterhalter sekä Luonnonvarakeskuksen puunlustotutkija Mauri Timonen.

Ilmastosi 2020 -tapahtuman koordinaattorin ja puhujan Simo Ruohon mukaan luvassa on ”kohtuullisen avointa” keskustelua ilmastonmuutoksesta tieteellisestä näkökulmasta.

Ruoho sanoo, ettei tapahtuma sulje mitään näkökulmia ulkopuolelle, vaan pyrkii nostamaan ne kaikki pöydälle.

Tapahtuman tavoite on välttää ”leiriytymistä”, joka on Ruohon mukaan este julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Leiriytyminen johtuu Ruohon mukaan siitä, että ilmastonmuutoksen käsite on ymmärretty liian kapeasti.

”Tämä taitaa olla suurin tapahtuma, jossa ilmastonmuutoksesta käytetään termin luonnontieteellistä määritelmää. Tämä lienee suurin ero aiempiin ilmastotapahtumiin”, Ruoho kertoo.

Hän viittaa YK:n ilmastonmuutoskonventin (UNFCCC) raporttiin vuodelta 2011, jossa ilmastonmuutokselle annetaan kaksi määritelmää. YK:n määritelmässä ilmastonmuutoksella viitattiin suoraan tai välillisesti ihmisen toiminnasta johtuvaan ilmaston muuttumiseen, jota tarkastellaan yhdessä luonnollisen ilmaston vaihtelun kanssa vertailukelpoisella ajanjaksolla.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) taas määritteli ilmastonmuutoksen laajemmin pitkäaikaiseksi muutokseksi ilmastossa, joka johtuu luonnollisesta vaihtelusta tai ihmisen toiminnasta. Ruohon mukaan tapahtumassa ilmastonmuutoksesta puhutaan tällä määritelmällä.

”Suomalaisessa mediassa on päässyt käymään sillä tavalla, että on erehdytty käyttämään aika pitkälti YK:n määritelmää eli ei ole puhuttu tieteen kieltä.”

Ruoho vakuuttaa, että tapahtumassa ollaan tieteen asialla, eikä sillä ole mitään tekemistä ilmasto­denialismin kanssa.

”Ennemminkin näkisin denialismia kansan parissa puheenvuoroissa, joissa ilmastonmuutos vaaditaan pysäytettäväksi. Mielestäni on tieteenvastaista väittää, että ilmastonmuutos edes voitaisiin pysäyttää.”

Ruohon mukaan tapahtuman jokainen puhuja edustaa näkökulmaa, jonka mukaan ihminen on vain yksi osatekijä ilmastonmuutoksessa.

Hän kyllä myöntää, että ihmisen rooli on tilastollisesti merkitsevä esimerkiksi hiilidioksidi­tuotannon osalta, mutta hänen mukaansa ilmastonmuutos ei voi yksin johtua ihmisestä, koska siinä on niin monta muuttuvaa tekijää.

Miksi puhujakaarti ei sitten ole monipuolisempi? Twitterissä ihmeteltiin esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen poissaoloa.

”Meille oli tulossa puhumaan uusiutuvasta energiasta tutkija Michael Child, mutta hän joutui perumaan osallistumisensa henkilökohtaisista syistä viikko sitten”, Ruoho kertoo.

Hänen mukaansa kutsuja on kyllä lähetetty ympäriinsä erilaisille tahoille – myös Ilmatieteen laitokselle ja Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerille, meteorologi Petteri Taalakselle. Kutsuista on joko kieltäydytty tai niihin ei ole vastattu.

”Jos puhujat kieltäytyvät, täytyy tehdä kompromisseja. Sitten otetaan se kaarti, joka on saatavilla.”

Ruoho kertoo yllättyneensä siitä, että eläkkeelle siirtyneet tutkijat ovat valmiimpia ”keskustelemaan asioista niiden oikeilla merkityksillä”. Ilmastosi 2020 -tapahtumassa on puhumassa neljä eläkeläistä.

”En tiedä, pelkäävätkö tutkijat sitten työpaikkansa puolesta. Mutta tämä on vain arvailua.”

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan, professori Markku Ollikaisen mukaan ilmastonmuutokseen kyllä vaikuttavat luonnon omaan kiertoon liittyvät tekijät, mutta 80–90 prosenttia ilmastonmuutoksesta on ihmisen aiheuttamaa.

”Tästä ei ole kahta kysymystäkään, ja tämä on tutkijoiden konsensus. Tämä on ihmisten aiheuttama ongelma, ja ihmisen tulee tämä ratkaista”, Ollikainen sanoo.

Ilmastotutkijoiden näkemyksistä huhtikuussa 2016 julkaistun kokoomatutkimuksen mukaan 97 prosenttia aktiivisesti julkaisevista ilmastotutkijoista pitää ilmaston lämpenemistä ihmisen aiheuttamana.

Ollikainen pitää ilmastonmuutoksen erilaisia määritelmiä kummallisena. Hänen mukaansa YK:n toiminnassa on kyse poliittisesta prosessista, jossa pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. IPCC:ssä taas on kyse tieteentekijöiden yhteisöstä, joka pyrkii selittämään ilmastonmuutosta.

”Mutta en ole aikaisemmin kuullut, että joku olisi näihin määritelmiin puuttunut, en ole sitä edes ajatellut. Oli määritelmä mikä hyvänsä, ihmisen toiminta on ylivoimaisesti suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja”, Ollikainen sanoo.

Hän arvelee, että asiasta liikkuu erilaisia käsityksiä siksi, että monet siirtyvät tutkimaan ilmastoasioita muilta aloilta ja vasta varttuneemmalla iällä. Ollikaisen mukaan on mahdollista, että tällöin jotkut asiat jäsentyvät eri tavalla kuin ilmakehätieteessä.

”Se on hyvä mittari, että on riittävästi aiheesta julkaistuja artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Osalla, jotka näistä asioista virheellisesti puhuvat, ei juurikaan ole akateemista track recordia”, Ollikainen sanoo.