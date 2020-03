Samalla kun koronavirustartunnat leviävät maailmalla, virusta koskevat virheelliset uskomukset ja epätietoisuus leviävät sosiaalisen median palveluissa.

Nyt kokosi yhteen koronaviruksesta liikkuvia valheellisia väittämiä ja pyrkii oikaisemaan virheelliset tiedot. Lisäksi pyrimme helpottamaan somessa esiintyvää epätietoisuutta vastaamalla koronavirusta koskeviin kysymyksiin.

Väite: Empatia auttaa parantumiseen

Bloggari ja arkkitehti Maria Nordin kirjoitti sunnuntaina Twitterissä, että empatia vaikuttaa parantamiseen.

”Jos ihmistä hoidetaan kauhun sekaisin tuntein avaruuspuvut päällä, sen tuoma viesti, pelko, heikentää ihmisen immuunijärjestelmää. Jopa enemmän kuin itse sairaus”, Nordin kirjoittaa.

Moni riensi kritisoimaan Nordinia ”puoskaroinnista”. Se johtunee hänen Eroon oireista -verkkokurssista, joka herätti runsasta huomiota loppuvuodesta 2019.

Kurssi perustui Nordinin kehittämään Free to Heal -menetelmään, ja sen yksi keskeinen väittämä oli, että monien oireiden taustalla on menneisyydessä koettu stressireaktio.

Marraskuussa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kielsi Nordinia esittämästä kurssinsa yhteydessä ohjeita tai väitteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle. Tukes asetti päätöksen tehosteeksi 100 000 euron uhkasakon.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Elina Weiste kertoo, että Nordinin sunnuntaisen twiitin ensimmäinen virke on totta: empatia vaikuttaa parantumiseen.

”On tutkittu tosiasia, että empatialla on keskeinen merkitys hoidon vaikuttavuuteen terveydenhuollossa”, Weiste kertoo.

Muilta osin Nordinin twiitti tuskin perustuu mihinkään muuhun kuin hänen omaan käsitykseensä asiasta, Weiste sanoo.

Toki hoitajan tunnetila ja suhtautuminen potilaaseen vaikuttavat hoidon onnistumiseen. Asianmukaisen suojapuvun käyttö voi vähentää hoitajan pelkoja, mikä taas rauhoittaa potilasta.

”Hoitaja voi olla empaattinen myös avaruuspuvussa”, Weiste naurahtaa.

Vaikka empatia edesauttaa hoidon onnistumista, ei se korvaa sairauden mukaisen hoidon merkitystä, Weiste muistuttaa.

Väite: Säännöllinen vedenjuonti taltuttaa viruksen

Sosiaalisessa mediassa leviävät koronavirusta koskevat virheelliset hoito-ohjeet, joiden väitetään olevan peräisin ”Wuhanissa olleilta lääkäreiltä”, ”taiwanilaisilta lääkäreiltä” sekä ”japanilaisilta lääkäreiltä”.

Ohjeissa muun muassa väitetään, että suun pitäminen kostutettuna ehkäisisi sairastumista. Siksi ohjeissa kehotetaan juomaan vettä 15 minuutin välein.

Ohjeissa myös todetaan, että juomavesi huuhtoo viruksen kurkusta vatsaan, missä mahahapot tappavat viruksen. Kyseiset väittämät ovat levinneet myös ulkomailla eri tahojen nimissä.

Väittämät ovat virheellisiä, kertoo ABC News -televisioyhtiö. Ei ole olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että suun pitäminen kosteutettuna ehkäisi koronavirusta. Virusta ei myöskään voi ”huuhtoa” kurkusta vatsaan.

ABC Newsin mukaan Yhdysvaltain tautikeskus (CDC) kuitenkin muistuttaa, että riittävästä nesteytyksestä kannattaa huolehtia.

”Nesteytys on aina hyvästä, sillä se vaikuttaa kaikkeen elimistön toimintaa”, Bostonin South Shore -sairaalan infektiotauteihin erikoistunut lääkäri Simone Wildes toteaa ABC:n mukaan.

Väite: Yksinkertainen hengitystesti paljastaa, onko sinulla koronavirus

Samassa ohjelapussa kerrotaan ”taiwanilaisten asiantuntijoiden” tarjoamasta hengitystestistä, joka paljastaa, onko henkilöllä koronavirus. Yksinkertainen, kotona suoritettava testi on levinnyt sosiaalisessa mediassa laajalle, myös ulkomailla.

Kiertoviestissä ohjeistetaan vetämään joka aamu syvään henkeä ja sitten pidättämään hengitystä yli kymmenen sekuntia.

Jos tämä onnistuu ilman yskää, epämukavuutta tai nenän tukkoisuutta, "keuhkoissa ei ole fibroosia, mikä tarkoittaa pohjimmiltaan infektion puuttumista”.

Kyseiseen testiin ei ole luottaminen. The Sun -sanomalehden mukaan sen ovat kumonneet muiden muassa Maailman terveysjärjestö WHO sekä Stanfordin yliopisto, jonka nimissä testiä on levitetty sosiaalisessa mediassa ulkomailla.

Väite: Saunominen tappaa koronaviruksen

Samassa netissä kiertävässä ohjelapussa kehotetaan pysyttelemään lämpimässä, kuten saunassa, koska ”virus ei ole lämmönkestävä”.

Saunomisesta ei ole hyötyä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoi helmikuun alussa HS:lle, ettei saunominen auta.

”Vaikka tämä väite olisi suomalaisten mieleen, joudun sen tyrmäämään. Saunominen ei auta. En suosittele kuumeisena tai sairaana saunaan menemistä muista syistä. Sairaana saunomiseen liittyy omat riskinsä”, Salminen kertoi tuolloin.

Myös muihin ohjelapun väitteisiin tulee suhtautua varauksella.

Keskustelu­sovellus Jodelissa esiintyi maanantaina epätietoisuutta koronaviruksesta ja sen vaikutuksista.

Jodel on on anonyymi keskustelusovellus, joka oli alun perin suunnattu korkeakouluopiskelijoille. Sittemmin sovelluksen suosio on kasvanut muissakin ryhmissä.

Maanantaina Jodel-keskustelut pyörivät ymmärrettävästi koronaviruksen ympärillä. Anonyymissä ympäristössä on helppo hankkia vertaistukea ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä koronaviruksesta.

Eräs käyttäjä kysyi, pitääkö nykyisin busseihin astua sisään keskiovista.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sari Kotikangas kertoo, että linja-autoihin noustaan edelleen etuovesta normaalisti.

Näin vältetään kyytiin nousevien ja pois jäävien matkustajien lähikontakti keskiovilla. Lisäksi matkakortinlukija sijaitsee linja-auton etuovella.

”80 prosentissa HSL:n busseja on turvaohjaamo, eli kuljettaja on suojassa pleksin takana. Olemme katsoneet, että sekä kuljettajien että matkustajien terveys turvataan parhaiten niin, että kuljettajat avaavat etuoven”, Kotikangas kertoo.

HSL tiedotti perjantaina, että bussikuljettajat eivät enää myy lippuja toistaiseksi. Tällä pyritään välttämään ylimääräistä rahan käsittelyä sekä kuljettajien ja matkustajien välisiä kontakteja.

Lisäksi HSL:n junissa, metrossa ja busseissa sekä asemilla on tehostettu siivousta. HSL kehottaa välttämään turhaa matkustamista, vaikka joukkoliikenne kulkeekin toistaiseksi normaalisti Helsingin seudulla.

Toinen Jodel-käyttäjä kysyi, kannattaako maanantaina luovuttaa verta koronaviruksen vuoksi.

Suomen Punaisen Ristin veripalvelun tiedotteessa kerrotaan, että verenluovuttajia tarvitaan myös epidemian aikana, koska potilaat tarvitsevat silloinkin verivalmisteita ja hoitoa.

”Onkin erittäin tärkeää, että terveeksi itsensä tuntevat jatkavat verenluovutusta”, tiedotteessa sanotaan.

Epidemian myötä veren tarve tosin oletettavasti laskee, koska suunniteltuja, kiireettömiä leikkauksia ei tehdä.

Verta voi luovuttaa, jos tuntee itsensä terveeksi ja täyttää voimassa olevat luovutusedellytykset. Tiedotteessa vakuutetaan, että verenluovuttaminen on turvallista.

Verta ei voi luovuttaa, jos epäilee olleensa lähikontaktissa koronaviruspotilaaseen.

Lisäksi Italiassa, Itävallassa ja Saksassa matkustaneet eivät voi luovuttaa verta 28 päivään matkan päätyttyä. Rajoitus koskee EU- ja EFTA-maiden sekä Britannian ulkopuolella matkustaneita.

Rajoitus astui voimaan 28. helmikuuta.

Joku epäili Jodelissa, että koronavirus olisi salaliittoteoria. Käyttäjä esitti kysymyksen: ”Tiedättekö itse ketään jolla olisi korona?”

Maanantaina iltapäivällä Suomessa oli THL:n mukaan todettu 272 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta.

Se, ettei omassa lähipiirissä ole sairastuneita, ei tarkoita, ettei korona­virus­epidemia olisi todellinen. On suositeltavaa seurata THL:n ja muiden asiantuntijoiden tiedotusta koronaviruksesta.