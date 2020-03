Ironinen, limainen ja obsessiivisesti seurattu Temptation Island Suomi alkaa. Tässä aloittelijan opas reality-suuruuteen.

Julkaistu: 21:57

Yhdysvaltalaista tv-formaattia Temptation Islandia esitettiin kotimaassaan kolmen tuotantokauden ajan vuosina 2001–2003. Kuusitoista vuotta myöhemmin se elvytettiin eloon uudelleen. Sinä aikana formaatista oli tullut menestys myös Suomessa.

Mistä ohjelmassa on kyse?

Temptation Island on formaatti, joka vie neljä pariskuntaa Thaimaan auringon alle setvimään suhdettaan. Neljä pariskuntaa erotetaan kahteen huvilaan, jossa seurana on kolmen muun varatun lisäksi joukko vastakkaista sukupuolta edustavia sinkkuja. He ovat saaren ”houkutus”, jota vastaan varatut yrittävät pinnistellä.

Haasteensa houkutuksen välttämiseen tuo joka toinen päivä järjestettävät bileet, joissa pöydät notkuvat erilaisista alkoholituotteista. Bileiden ohella varatut käyvät treffeillä sinkkujen kanssa.

Bileiden jälkeisenä päivänä varatut pääsevät katsomaan kumppaneidensa toimia videolta iltanuotiolla. Sen yhteydessä varatut pohtivat, voiko suhteella olla tulevaisuutta vielä koettelemuksen jälkeen. Päätös pariskunnan tulevaisuudesta tehdään viimeisellä iltanuotiolla, jota edeltävät 24 tunnin treffit varatulle mieluisimman sinkkuosallistujan kanssa. Sarjan Suomi-version juontajana on toiminut alusta saakka Radio Aallon juontaja Sami Kuronen.

Temptation Island Suomi sai ensi-iltansa vuonna 2015. Tuolloin ohjelmaan osallistuivat julkisuudessa sittemminkin pysytelleet Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen, jotka avioituivat samana vuonna kun kausi julkaistiin.

Sittemmin Manniset ovat niittäneet mainetta erilaisilla treeniin ja ruokavalioon liittyvillä valmennuksillaan. Rita Niemi-Manninen osallistui Temptation Islandin jälkeen Martina ja hengenpelastajat -ohjelman kuvauksiin. Temptation Islandin jälkeen pari sai myös oman ohjelman, Ritan & Akin rakkausdieetit. Aki Manninen toimi Suurin pudottaja Suomi -ohjelman seurapiirikaudella toisena valmentajista. Pariskunnan Temptation Island -tausta nousee enää harvoin puheeksi.

Manniset eivät olleet ainoita, jotka selvisivät parisuhteen tulikokeesta vuonna 2014, jolloin ensimmäistä kautta kuvattiin. Tuolloin sarjassa olivat mukana myös Sami Tuomainen ja Krista Tampio, jotka avioituivat vuonna 2016. Myös samalle kaudelle osallistuneet Nina Vanhatalo ja Jere Hänninen menivät kihloihin ohjelman kuvausten jälkeen. Pari kertoi vuonna 2018 odottavansa lasta.

Nyt sarjaa on jatkettu kuuden tuotantokauden verran. Vaikkei 7. tuotantokausi ole vielä alkanut, hakee tuotantoyhtiö osallistujia jo sarjan kahdeksannelle kaudelle. Päälähetyksen lisäksi näytetään Temptation Island Suomi Extra -lähetystä, jossa analysoidaan edeltäviä jaksoja ja näytetään lisämateriaalia, joka ei mahtunut päälähetykseen.

Kaikkien psyyke ei kestä

Temptation Island tuo tavallisten ihmisten parisuhteen, heikkoudet ja seksielämän katsojien suurennuslasin alle tarkasteltaviksi. Sarjaa onkin kritisoitu räävittömyydestään. Televisiossa nähdyt tapahtumat ovat pariskunnille todellisia ja kolme paria on jättänyt leikin kesken omasta pyynnöstään.

Kihloissa olleet Markus Halonen ja Noora Sillanpää osallistuivat sarjan neljännelle kaudelle. Halonen kertoi vuonna 2018 Iltalehdelle halunneensa jättää kuvaukset kesken, koska kuuli miessinkkujen suusta loukkaavia kommentteja itsestään. Se oli Halosen mukaan viimeinen niitti. Pari palasi takaisin Suomeen.

Ohjelma havittelee osallistujiensa kustannuksella häpeällistä rehellisyyttä. Kiusallisinta on kun osallistujat uskovat olevansa kameroiden ulottumattomissa. Tallennettu videomateriaali näytetään iltanuotiolla, jakson huippuhetkenä jolloin matto vedetään kumppanin jalkojen alta, kun oma kulta onkin jäänyt tietämättään kiinni muiden kanssa pelehitimisestä.

Ohjelman juontaja Sami Kuronen kertoi Helsingin Sanomille vuonna 2019, että ensimmäisellä tuotantokaudella hänen oli hankalaa saada nukutuksi iltanuotioiden jälkeen.

”Aloin miettiä, onko tämä oikein ja kuinka pitkälle voidaan mennä ja mitä tehdä televisioviihteen nimissä”, Kuronen kommentoi haastattelussa.

Temptation Island Suomen kevään 2019 tiedotteessa kerrottiin, että ohjelman jokaista jaksoa on katsottu keskimäärin 300 000 kertaa. Sarjalla on vankka fanikunta. Siitä keskustellaan aktiivisesti Twitterissä, Jodelissa ja sen omalla Instagram-sivulla. Eivätkä ohjelman yhteisöt jää tähän.

Parien ja sinkkujen seuraaminen jatkuu myös tuotantokausien loputtua. Katsojat janoavat vastauksia suhteen nykytilasta. Siksi osallistujat keräävät itselleen nopeasti kymmeniä tuhansia seuraajia sosiaalisessa mediassa. Siellä he vastailevat katsojien kysymyksiin ohjelmasta ja kertovat tavallisesta arjestaan. Yhdenlaista realityä sekin.

Temptation Island ei ole ainoa nuorisolle suunnattu rakkausreality tv-kanavilla. MTV aloitti Love Island Suomi -ohjelman Sub-kanavalla syksyllä 2018. Sarjassa sinkut lähtevät etsimään rakkautta Espanjaan ja uusia kumppaniehdokkaita tuodaan joukkoon tasaisin väliajoin. Katsojilla on mahdollisuus vaikuttaa saaren tapahtumiin kännykkäsovelluksen avulla. MTV kertoi tiedotteessaan, että 2019 ohjelma tavoitti 83 prosenttia 15–24-vuotiaista naisista. Sen kokonaiskeskikatsojamäärä oli vajaat 250 000 per jakso.

Myös Dplay on lähtenyt mukaan rakkausformaattien maailmaan. Kanava esittää Ex on the Beach Suomi -sarjaa. Ohjelmassa joukko sinkkuja lähtee Karibian auringon alle, ja pian paikalle alkaa saapua osallistujien entisiä mielitiettyjä. Ohjelman katsojamääriä ei ole vielä julkaistu.

Temptation Island Suomeen on osallistunut 27 pariskuntaa. Heistä viisitoista on kertonut eronneensa joko kuvausten päätteeksi tai niiden jälkeen. Heidän lisäksi yksi pariskunnista ei seurustellut edes osallistuessaan ohjelman kuvauksiin.

Esimerkiksi Sonja Issakainen ja Jonne Sahanen saapuivat sarjan kolmannelle tuotantokaudelle pariskuntana. Yhdeksäntoista jakson jälkeen Issakainen ja Sahanen kohtasivat iltanuotiolla hyytävissä tunnelmissa. Jaksossa Issakainen ojentaa Sahaselle kihlasormuksensa, ja Sahanen heittää sen nuotioon. Neljän vuoden parisuhde on päättynyt. Kauden aikana Issakainen oli ihastunut ohjelmaan osallistuneeseen Miikka Kiiskeen. Nykyisin pari elää avoliitossa.

Osa haluaa takaisin

Temptation Island Suomen osallistujat ovat toisinaan palanneet sarjaan. Vilma Karjalainen ja Juuso Lehmusvyöry ovat osallistuneet ohjelmaan pariskuntana kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla katsojat todistivat kädenvääntöä parisuhteen dynamiikasta, mutta pari poistui ohjelmasta kummallakin kerralla yhdessä. Jälkimmäinen päättyi kosintaan ja nykyisin pari odottaa lasta.

Pauliina Ikonen ja Joonas Ikoinen osallistuivat ohjelman kolmannelle kaudelle pariskuntana. Pari päätti kauden päätteeksi pysyä edelleen yhdessä, mutta erosi myöhemmin. Viidennellä kaudella he tekivät paluun saaren yllätyssinkkuina.

Heidän lisäkseen useampi sinkkuna ohjelmaan osallistunut on palannut parina takaisin, kuten esimerkiksi Bile-Danina tunnettu Daniel Lehtonen ja Eveliina Uosukainen. He palasivat ohjelmaan puhdistamaan Lehtosen imagoa. Pari kihlautui myöhemmin osallistumisensa jälkeen.

Myös seitsemännellä tuotantokaudella nähdään pariskunta, joka on muodostunut Temptation Island Suomen kulisseista. Emilia Ikonen ja Valdemar Kettunen tapasivat toisensa 4. tuotantokauden kuvausten jälkeen ja alkoivat seurustella. Nyt pari lähtee selvittämään, onko suhteessa enää luottamusta jäljellä. Helsinkiläispari kertoo esittelyvideollaan eronneensa noin neljän kuukauden välein.

Televisiossa nähdään myös ­juankoskelaiset Pinja Hätinen ja Kalle Hämäläinen, lahtelaiset Valto Harvistola ja Mira Ahola sekä helsinkiläiset Mathilda Westerberg ja Jarkko Virtanen, joiden suhdetta varjostaa mustasukkaisuus.

Tempatation Island Suomi ilmestyy Nelosella, joka kuuluu samaan Sanoma-konserniin kuin Helsingin Sanomat ja Nyt-liite.