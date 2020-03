Perjantaina peruuntuivat koko kevään keikat, kertoo tuttu jazzmuusikko apeana.

Keikkojen myötä menivät myös koko kevään tulot.

Peruttu on myös Kenny Barron & Dave Holland Trion konsertti Savoyssa, jonne olin suunnitellut meneväni tänään torstaina. ”Yritämme siirtää konsertin myöhempään ajankohtaan”, kertoo konsertin järjestäjän We Jazzin taiteellinen johtaja Matti Nives.

Olisin kaivannut elävää musiikkia enemmän kuin koskaan, mutta konsertin peruuntuminen on tietenkin minulle kuulijana pikkujuttu verrattuna muusikoiden ja konserttijärjestäjien menetyksiin. Koronavirus on sysännyt koko maailman poikkeustilaan. Jazzkeikat on kielletty Suomessa siinä missä muutkin yli kymmenen hengen tilaisuudet.

Matti Nives Kuva: Anna Matilda Valli

”Terveys on nyt tärkeintä”, Nives toteaa. Hän toivoo, että ihmiset malttaisivat odottaa konserttilippuineen, jotta uusi päivä konsertille löytyisi.

”Lippurahat saa aina takaisin.”

Ovet on pantu kiinni myös We Jazzin toimistossa ja levykaupassa. ”Olemme siirtyneet etätyöhön”, Nives kertoo.

Hän pyytää yleisöltä ehdotuksia, mitä konserttijärjestäjät ja muusikot voisivat tässä tilanteessa tarjota, olipa se sitten striimattuja konsertteja tai netin kautta ostettuja levyjä.

Jazzyleisö voisi Niveksen mukaan osoittaa solidaarisuutta muusikoille. ”Yleisö voisi vaikka lahjoittaa peruuntuneen keikan lippurahat muusikolle tai johonkin muuhun hyvään tarkoitukseen. Ja levyjä kannattaa aina ostaa.”

We Jazz tarjoutuukin käden ojennuksena lähettämään kaikki netin kautta ostetut levyt ilman postikuluja.

Maria Silvennoinen Kuva: MAARIT KYTOHARJU

Jazzliiton toiminnanjohtaja Maria Silvennoinen ymmärtää muusikoiden tukalan tilanteen: ”Hetki malttia. Tukitoimenpiteitä valmistellaan”, hän sanoo.

Monet toimijat kulttuurialan edunvalvontajärjestöistä ministeriöön selvittävät nyt, miten ne voisivat tukea ahdinkoon joutuneita aloja.

Jazzalan toimijoita koskevaa tietoa ja neuvontaa antavat erityisesti Jazzliitto sekä Muusikoiden liitto, jota Silvennoinen kehottaa seuraamaan, vaikka ei itse Muusikoiden liittoon kuuluisikaan.

Tietoa saa myös seuraamalla esimerkiksi Facebookissa Jazzliittoa sekä Yrittäjien ja taiteilijoiden koronatukiryhmää.

Opetus- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen kertoi keskiviikkona selvittävänsä yhdessä hallituksen kanssa toimia liikunta- ja kulttuurisektorin tukemiseksi. Ministeriö voi tiedotteen mukaan myöntää avustuksiin käyttöajan pidennyksiä ja käyttötarkoituksen muutoksia kevyellä hakemusmenettelyllä.

Myös työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta rahoitusta pahimpiin vaikeuksiin joutuneille aloille, joihin luovat alat kuuluvat. Keinoina mainitaan esimerkiksi verotus, TyEL ja YEL-maksut sekä freelancereille tärkeät sosiaaliturvan joustot.

”Tulevien vuosien valtionavustuksia myönnettäessä otetaan huomioon koronasta aiheutuneet toiminnan vähentymiset”, Kosonen lupaa tiedotteessa.

Omia selvityksiään tekevät esimerkiksi edunvalvontajärjestöt TAKU, Teatterit, Teatterikeskus, LiveFIN, Suosio, Taiteen edistämiskeskus Taike, Kulttuuri- ja taidealojen keskusjärjestö KULTA sekä Creative Finland.

Myös säätiöt ilmoittivat tulevansa apuun.

Kulttuurirahasto kertoi keskiviikkona hyväksyvänsä ilman erillisiä ilmoituksia kuuden kuukauden lisäajan apurahojen käyttötarkoituksen toteuttamiseen ja apurahojen käyttöselvitysten jättämiseen niiden apurahansaajien osalta, joiden työsuunnitelmien toteuttamiseen koronavirus vaikuttaa. Jos suunniteltu tapahtuma jää koronaviruksen takia toteutumatta, Kulttuurirahasto ei peri käytettyä apurahaa takaisin.

Svenska kulturfonden ja Konstsamfundet ilmoittivat niin ikään suunnittelevansa tukea.

Helsingin kaupungin kulttuuri - ja kirjastojaosto linjasi tiistaina, että jo myönnettyjen avustusten voimassaoloaikaa pidennetään koronan vuoksi ensi vuoden toukokuun loppuun.

Apua on siis tulossa. ”Toivon kautta ja yhteen hiileen puhaltaen”, Silvennoinen rohkaisee.

We Jazzissa tilanteeseen reagoidaan tekemällä sellaisia asioita, jotka arjen kiireessä jäävät normaalisti tekemättä. Kuten esimerkiksi inventoimalla levykauppaa.

Nives näkee tilanteessa myös mahdollisuuksia: ”Poikkeustilanne voi synnyttää uusia innovaatioita, joille on käyttöä myös sitten, kun kriisi on ohitse”, hän arvioi.

Myös muusikkoystäväni näkee tilanteessa hyviäkin puolia: ”Nyt on aikaa ainakin treenata ja säveltää. Ehkäpä parin kuukauden päästä on läjä koronakaranteenibiisejä valmiina ja soittokunto tikissä.”

