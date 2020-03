Suomen hallitus päätti maanantaina 16. maaliskuuta rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositteli välttämään tarpeetonta oleilua julkisilla paikoilla. Samassa yhteydessä menivät kiinni muun muassa myös museot, teatterit ja kirjastot.

Poikkeuksellisten olosuhteiden myötä moni pysyy suositusten mukaisesti kotonaan ehkäistäkseen koronavirustartuntojen leviämistä. Se ei ole helppoa. Onneksi sosiaalinen media on tuonut neljän seinän sisällä pysytteleville uusia virikkeitä erilaisten huumoripitoisten haasteiden muodossa, joissa tähtiroolissa on wc-paperirulla.

Paperirullien hamstraaminen on osuvasti muotoutunut yhdeksi poikkeustilamme symboliksi, joten mikä olisi osuvampaa, kuin temppuilla kotona löytyvän paperirullan kanssa? Ei nmikään.

Yksi suosituimpia sosiaalisen median haastetehtäviä on pomputalle wc-paperirullaa jalkapallon tapaan.

Jos pallo ei pysy jalassa, on pomputtelua mahdollista harjoittaa myös esimerkiksi jääkiekko- tai salibandymailalla.

Jos pomputtelu ei millään luonnistu, on vaihtoehtona myös kehonhallintahaaste, jossa tarkoituksena on liikuttaa wc-paperirullaa lattialta jaloilla, painon ollessa käsien varassa. Liikkeestä on useita erilaisia variaatioita, alla niistä yksi.

Eivätkä wc-paperitempaukset pääty tähänkään. Yhdessä tempauksista laitetaan wc-paperirulla asetellaan takapuolelle, ja yritetään pyöräyttää se ilmassa toisinpäin.

Mikäli oikein tylsää on, voi kuiva-ainekaapista kaivaa riisipaketin ja selvittää, miten monta riisinjyvää omasta paketista löytyy. Facebookin Naistenhuone-ryhmän jäsen kertoo ryhmässä olleensa pitkästynyt, jonka myötä hän lähti laskemaan riisinjyvien kokonaismäärää. Hän sai tulokseksi 47 676. Valitettavasti tulos oli kuitenkin saatu osittain laskimella.

Jos laskutoimituksen haluaa aloittaa jostakin helpommasta, muropaketti voi olla potentiaalinen vaihtoehto.