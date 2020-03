Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) ilmoitti viimein viime viikolla, että Tokion olympialaiset siirtyvät koronaviruksen vuoksi vuodella. Olympiakomitean mukaan kisat järjestetään viimeistään ensi kesänä.

Kisojen oli alunperin määrä alkaa 24. heinäkuuta. Kansainvälinen olympiakomitea päätti kuitenkin siirtää kisoja maailmanlaajuisen koronavirustilanteen vuoksi. Kisojen siirtyminen varmistui tiistaina.

Olympialaiset ovat maailman suurin urheilutapahtuma.

Kisojen siirtyminen vaikuttaa urheilijoiden, valmentajien, kisajärjestäjien ja yhteistyökumppaneiden lisäksi tietenkin myös urheilun ystävien suunnitelmiin. Mitä tehdä, kun kesälomalla ei voikaan grillin ääreltä vilkuilla mökkitelevisiosta erinäisiä loppukirejä?

Olympialaisten siirtyminen saattaa aiheuttaa monelle penkkiurheilijalle niin kutsuttua kisavajetta. Jonkinlaista kiriä pitäisi päästä katsomaan. Onneksi internet tarjoaa lääkettä myös tähän.

Kun viime vuosien urheilu-uusinnat on koluttu, Youtubesta voi katsella marmorikuulaolympialaisia.

”Marblelympics” tai ”Marble League”, vapaasti käännettynä ”marmorikuulalympialaiset” on Youtuben videosarja ja kilpailu, jossa kuusitoista marmorikuulajoukkuetta kisailee kuudessatoista lajissa.

Kuulaolympialaisia on järjestetty vuosina 2016, 2017 ja 2019 sekä talvikuulaolymppialaiset vuonna 2018.

Kaikki kisavideot löytyvät täältä.

Pieteetillä tehdyissä videoissa on todellisen urheilujuhlan tuntua: katsomoissa kannustavat marmorikuulakannattajat ja asiallinen selostus seuraa kisojen kulkua. Areenan reunalla loistaa asiaan kuuluvasti legoista rakennettu olympiatuli.

Marmorikuulalympialaisissa kisaillaan esimerkiksi ulkosalla ”biathlon ottelussa”. Selostajan mukaan ”triathlon muuttui biathloniksi vaarallisten vesiolosuhteiden vuoksi”. Joukkuelajeissa katsottavissa on esimerkiksi ”murikan työntökisat”. Neljän kuulan joukkueet kisailevat siitä, mikä joukkue työntää murikkaa pisimmälle.

Otteluissa voi kannustaa esimerkiksi kuulia nimeltä Comet ja Pollo Loco. Kuulajoukkueet on nimetty värien perusteella. Joukkueita ovat esimerkiksi: Green Ducks, O'Rangers sekä Raspberry Racers.

Olympialaiset päättyvät viimeiseen, kuudenteentoista otteluun. Viime vuonna se oli ”hiekkaralli”.

Youtube-kanavan takana ovat hollantilaiset veljekset Jelle Bakker ja Dion Bakker.

Veljekset kertovat CNN-uutiskanavalle joutuneensa muuttamaan marmorikuulaolympialaisten nimen kansainvälisen olympiakomitean pyynnöstä. Kisan nimi on tätä nykyä Marble League.

Olympialaisten lisäksi kuulat osallistuvat myös Marbula One -rallikilpailuihin, joita on tänä vuonna takana jo yhdet.

Jelle’s Marble Runs -kanavalla on tätä nykyä yli 700 000 tilaajaa ja videoita on katseltu satoja tuhansia kertoja. Kisoilla on myös kotisivut.

Lapsuuden harrastuksesta on tullut ”melko vakavaa”, veljekset sanovat CCN-uutiskanavan haastattelussa.

Seuraavat marmorikuulalympialaiset järjestetään kisojen kotisivujen mukaan toukokuussa.