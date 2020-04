Koronaviruksen tuomien poikkeusolosuhteiden ja sen myötä eristäytymisen johdosta kaupunkien vilinä on hiljentynyt.

Pandemian on kerrottu sosiaalisessa mediassa vaikuttaneen ympäristöön positiivisesti. Niin positiivisesti, että delfiinit tekivät paluun Venetsiaan.

Moni haksahti edellä mainittuun väitteeseen. Niin teki myös Yle, joka kertoi näin alkuperäisessä artikkelissaan 19. maaliskuuta.

Yle teki juttuunsa tarkennuksen kaksi päivää myöhemmin, kun Euronewsin selvitys osoitti, että video oli kuvattu Sardiniassa Luna Rossa -purjehdusjoukkueen harjoituksissa. Videon oli julkaissut maan kansallinen lehdistövirasto Ansa.

Yle teki aiheesta myöhemmin vielä toisenkin, virheellistä väittämää korjaavan artikkelin.

”Delfiinien paluu Venetsiaan” ei ole ainoa virheellinen väite koronaviruksen ympäristövaikutuksista Venetsiassa. Myös joutsenien kerrottiin tehneen paluun Venetsian kuuluisiin kanaaleihin.

Läheltä liippasi. National Geographic -televisiokanava kertoo, että kuvat joutsenista on otettu Buranossa, joka on saari Venetsian maakunnassa.

Venetsian kanaalien vesi on kirkkainta miesmuistiin. Paikalliset ovat julkaisseet lukuisia kuvia kanaaleissa liikkuvista kaloista, jotka he nyt pystyvät näkemään. Moni on todennut veden olevan nyt puhtaampaa.

Samaa mieltä ei ole meritieteiden ympäristötutkija Davide Tagliapietra, joka brittilehti The Guardianin mukaan antoi haastattelun paikalliselle tv-kanavalle.

Tagliapietran mukaan kirkas vesi johtuu siitä, että moottoroitu vesiliikenne ei ole nostamassa kanaalin pohjamutaa veden pinnalle.