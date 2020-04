Koronavirus sai aikaan historiallisen joukkopaluun Habbo Hoteliin – sukelsimme pikselimaailmaan selvittämään, miltä vuosituhannen alun hittipelissä näyttää vuonna 2020

Julkaistu: 9:09

Ensimmäisenä panee merkille avaruuden. Huone on valtava.

Kun ottaa muutaman askeleen lat­tioita päällystävällä keltaisella koko­lattia­matolla, niitä ei voi olla huomaamatta.

Kaksi jättimäistä laavalamppua jakaa huoneen kahtia. Niiden on oltava ainakin parin metrin korkuisia. Kuplat lilluvat alhaalta ylös ikiliikkujan tarmolla.

Oikeastaan hotellihuone muistuttaa enemmän retroa diskobaaria.

Harmailla tiiliseinillä välkkyvät neonkyltit, kulmassa odottaa baaritiski ja kaksi jakkaraa. Käyttööni on lahjoitettu pieni jääkaappi täynnä virvokkeita. Kuinka ystävällistä.

Huoneen erikoisin elementti on ehdottomasti vilkkuva tanssilattia. Tällaista ei totisesti näe jokaisessa hotellissa! Jos tanssimiseen kyllästyy, voi jalkoja lepuuttaa ylätasanteen design-penkeillä. Nurkassa kyhjöttävä peikonlehti on ainut muistutus luonnosta.

Erikoista on se, ettei huoneessa ole lainkaan sänkyä. Se johtuu tietysti siitä, että tämä majatalo on virtuaalinen. Kaikki on rakennettu alkeellisesta pikseligrafiikasta.

Olen kirjautunut pitkästä aikaa Habbo Hoteliin, enkä ole ainut. Koronaviruksen eristämät ihmiset ovat viime viikkoina tehneet historiallisen joukkopaluun tarunhohtoiseen nettipeliin.

Kun maailma näyttää loppuvan, suomalaiset toimivat kuin jonkinlaisessa härmäläisessä Black Mirror -jaksossa ja siirtävät elämänsä virtuaalihotelliin.

Tällainen on huoneeni Habbo Hotelissa. Kuva: Ruutukaappaus

Viime kerrasta onkin aikaa. Meille 2000-luvun alkupuolella lapsuuttamme eläneille Habbo Hotel oli toinen koti, oikeastaan enemmänkin: kokonainen toinen virtuaalinen elämä.

Elokuussa 2000 toimintansa aloittanut kotimainen nettipeli oli vain muutamassa vuodessa muuttunut yhdeksi suosituimmista nuorten ajan­vietto­paikoista internetissä.

Habbo oli sosiaalinen media ennen sosiaalista mediaa. Siellä pystyi ”tapaamaan” kavereita, juttelemaan uusille tuttavuuksille sekä osallistumaan peleihin ja tapahtumiin.

Toinen tärkeä piirre Habbossa oli kama. Sillä tarkoitettiin virtuaalisia tavaroita, joilla pystyi koristamaan omaa huonetta. Tavaroita ostettiin virtuaalisilla kolikoilla, joita taas hankittiin tekstiviestitse.

Toisin sanoen todellinen raha vaihdettiin erilaisiin hyödykkeisiin – Habbossa nämä hyödykkeet vain olivat olemassa tietokoneen ruudulla. Tai olivat niin pitkään kuin sallimus soi.

Habbossa tapahtuneet varkaudet nousivat jopa lehtien otsikoihin 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä. Käyttäjätilejä kaapattiin, ja sen mukana saattoi menettää satojen eurojen edestä Habbo-tavaraa.

Ruohomatto, teleportti, pallotuoli, Moccamaster, levysoitin – yhtenä päivänä kaikki poissa. Kaveriporukoissa liikkui tämänkaltaisia hiukset nostattavia tarinoita.

Kauhutarinoiden vuoksi en koskaan raaskinut hankkia mitään Habbossa. Olen varma, että minulta jäi siksi jokin oleellinen puoli siitä maailmasta kokematta, mutta ehkä asia voidaan vielä korjata.

Tahdon selvittää, miltä Habbo Hotelissa näyttää vuonna 2020 ja miksi se on viime viikkoina täyttynyt ihmisistä kuin virtuaalinen pommisuoja.

Kahvila on yksi suosituimmista julkisista huoneista Habbo Hotelissa.

Sääli, ettei vanhaa käyttäjä­tunnusta voi enää palauttaa. Siksi on tehtävä uusi.

Habbo Hotel tarjoaa automaattisesti käyttäjä­nimeksi ”onni73”. Sen voisi kyllä vaihtaa, mutta tuo käy minulle. Pohdin ainoastaan, onko Habbossa jo entuudestaan 72 muuta Onnia.

Painun ensimmäiseen julkiseen huoneeseen eli kahvilaan. Habbon karkeisiin pikseleihin nojaava estetiikka on pysynyt lähes muuttumattomana. On kuin olisin matkustanut aikakoneella takaisin lapsuuteen.

Olen yllättynyt siitä, että kahvila on täynnä ihmisiä. Habbossa todella on elämää! Vähemmän yllättävää on se, että keskustelut pyörivät täälläkin yhden aiheen ympärillä.

”Oks sulla jtn suunnitelmia menny ny uusiks tän koronan takia”, hahmo kysyy toiselta kahvilan pöydässä. Vastauksen arvaatte.

Kahvilan toisella puolella ruskea­hiuksinen mies kertoo olevansa koronaviruksen pakottamana vapaalla töistä. Toinen taas tietää, että Alkon ovia ollaan sulkemassa tuota pikaa.

Käyttäjien profiileja tarkastelemalla selviää, että moni on liittynyt Habboon aivan hiljattain. Yksi heistä on käyttäjä laurapaulinaw. Hän liittyi viime viikolla nähtyään, että pelistä keskusteltiin Naistenhuone-nimisessä Facebook-ryhmässä.

”Lähinnä korona­karanteenin takia liityin, täällä saa mukavasti aikaa kulutettua. Korona on viemässä työt niin ei tässä oikein mitään muuta ole”, hän kertoo chatissa.

Pikselihotellin ulkopuolella laurapaulinaw on 20-vuotias kosmetologi­yrittäjä.

Hänen edellisestä vierailustaan Habbo Hotelissa on vierähtänyt vuosikymmen, joten paluu tuntui nostalgiselta. Vielä nostalgisempaa olisi ollut saada vanha tili käyttöön, hän kertoo.

Minkälaisia muistoja Habbo Hotel palautti mieleen?

”Muistan ainakin sen keltaisen koulubussin, johon pääsin ehkä kerran koko pelailun aikana”, laurapaulinaw sanoo. Hänen pikseli­kasvojaan koristaa söpö kissan­korva­hiuspanta. ”Oli tosi pitkät jonot.”

Hän viittaa keltaiseen Hubu-bussiin, jota ylläpiti Elämä on parasta huumetta -järjestö. Enää ei tarvitse jonottaa, sillä Hubu-bussi lopetti toimintansa huhtikuussa 2012. Monet muutkin legendaariset julkiset tilat ovat nykyisessä hotellissa pelkkä lämmin muisto.

Laurapaulinaw kertoo viihtyneensä Habbossa korona­epidemiaa paossa noin tunnin päivässä. Sen kauemmin ei kuulemma jaksa. Äkkiä keskustelu päättyy, laurapaulinaw poistuu sanaakaan sanomatta.

Itse aion vielä jäädä. Minulla on sovittuna tärkeä tapaaminen.

”Tämä on täysin poikkeuksellista.”

Tähän huoneeseen ei kenellä tahansa ole asiaa. Tummansinisen samettiverhon peittämä ovi on lukossa, sisään pääsee vain soittamalla ovikelloa.

Painan nappia. Ovi avataan.

Huoneesta huokuu arvovalta. Nämä kamat ovat maksaneet omaisuuden.

Kirjahyllyn vitriinissä seisoo haarniska. Korkealla pylväs­rakennelman päällä virtuaalipölyä kerää purjeveneen pienoismalli. Nurkassa loimuaa takka, ilmaa raikastaa kattotuuletin.

Suuren huoneen keskellä on pitkä pöytä. Sen ääressä selin minuun päin istuu kaksi hahmoa. Istuudun vastapäätä. Tämä on kuin erikois­laatuisessa työhaastattelussa.

Oikealla istuu vatekaru-niminen hahmo, jolla on päässään kuulokemikrofoni. Mikään ulkomuodossa ei kieli siitä, että tässä istuu hotellinjohtaja Valtteri Karu. Hän on toiminut Habbo Hotelin omistavan Sulake oy:n toimitus­johtajana elokuusta 2018.

Vasemmalla istuu nimimerkki Talistar, Habbon yhteisö­johtaja. Hänen hahmollaan on siniset hiukset ja hengityssuoja. Talistar ei halua esiintyä jutussa nimellään, koska haluaa suojella yksityisyyttään.

Kuulemma tilanne on erikoinen myös heille. Tämä on ensimmäinen kerta, kun haastattelu annetaan hotellin sisällä. Chat-kenttään kirjoitetut sanat jäävät ilmaan leijumaan, kunnes katoavat pian uusien tieltä.

Talistar ja Karu vahvistavat, että viime aikoina Habbo Hotelissa on riittänyt tungosta. Tarkkoja kävijämääriä he eivät kerro, mutta kansainvälisesti päivittäisten käyttäjien määrä on kolmin­kertaistunut helmikuun lopusta. Suomen osalta kasvu on ollut samanlaista.

”Sadattuhannet ihmiset ympäri maailman ovat palanneet Habbo Hoteliin. Tämä on täysin poikkeuksellista”, Karu kertoo.

Vastaavanlaista piikkiä ei ole nähty koko Habbo Hotelin 20-vuotisessa historiassa. Vaikka suurimman suosion vuodet ovat takanapäin, on Habbolla edelleen Karun mukaan miljoonia pelaajia maailman­laajuisesti.

Karu kertoo, että kävijämäärät ovat kasvaneet sitä mukaa kun koronavirus on sulkenut ihmiset koteihinsa maailmalla. Habbo toimii nykyisin yhdeksällä kieli­alueella. Päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, Yhdysvallat ja Etelä-Amerikka.

Nostalgiaan nojaava ilmiö on näkynyt jokaisessa maassa.

Talistar uskoo, että Habbo Hotelin suosio johtuu myös siitä, että täällä ihmiset voivat olla sitä, mitä haluavat – toisin kuin aina tosielämässä. Hänen mukaansa Habbo on esimerkiksi ”sateenkaarinuorten paratiisi”.

”Täällä on helpompi tuntea olevansa osa yhteisöä kuin monessa muussa pelissä”, Karu vahvistaa.

Vaikka monelle näyttää tulleen yllätyksenä, että Habbo on ylipäänsä vielä olemassa, menee pelillä taloudellisesti ”ihan hyvin”, Karu kertoo. Vaikka muut videopelit ja sosiaalinen media ovat syöneet Habbon käyttäjäkuntaa, on yksi vastus ylitse muiden.

”Pahin kilpailija on aina ollut käyttäjien ’IRL’. Oikea elämä. Koulut, harrastukset, työt.”

Eikä Sulakekaan ole jäänyt pyörittelemään peukaloitaan käyttäjien kaikotessa. Elokuussa 2016 yritys lanseerasi Hotel Hideaway -pelin, joka muistuttaa kovasti Habbo Hotelia. Siinäkin liikutaan hotellissa ja chattaillaan kavereille.

Mutta ei Habboa ole unohdettu, Karu vakuuttaa. Peli viettää tänä vuonna 20-vuotis­syntymä­päiväänsä. Sen kunniaksi luvassa on yllätys.

Tubettaja Roni Bäckin bilehuoneessa oli tungosta tiistai-iltapäivänä. Kuva: Ruutukaappaus

Tiistai-iltapäivänä kahvilan jälkeen suosituin huone on ”karan­teeni­bile­keidas”. Sen omistaa tubettaja Roni Bäck. Juhlissa on niin paljon ihmisiä, etten mahdu sisään.

En luovuta, vaan yritän kotvan kuluttua uudestaan. Kuten tunnettua, parhaisiin bileisiin pitää jonottaa.

Sisällä huoneessa tunnelma on kaoottinen. Puolensataa Habbo-hahmoa tanssii kouris­tuksen­omaisesti kylki kyljessä, joukossa myös huoneen omistaja. Todellisen maailman tanssipaikat ovat nyt koronaviruksen sulkemat, mutta täällä pääsee varsin nopeasti hikiseen klubi­tunnelmaan.

Käyskentelen huoneesta toiseen. Pistäydyn uteliaisuuttani Hyksissä eli Habbon yliopistollisessa keskus­sairaalassa. Paljon hahmoja kasvo­naamioissa ja valkoisissa takeissa.

Habbo muistuttaa monilta osin oikeaa maailmaa: täälläkin voi käydä ruokakaupassa, bileissä ja poliisiasemalla – ja jopa Tampereen tuomiokirkossa.

Nostalgian ohella suurin syy palata Habboon lieneekin simulaatio todellisuudesta, jossa ihmiset elivät ennen koronavirusta. Täällä voi elää arkea ja juhlaa entiseen tapaan ilman pelkoa ja turvavälejä.

Kenties koteihin komennetut nuoret aikuiset myös palaavat tiedostamattaan vanhoihin käyt­täy­tymis­malleihin. Lapsuudessa emme muuta tehneet kuin pitäneet yhteyttä kavereihin Habbossa, Irc-galleriassa ja MSN Messengerissä.

Nyt tilanne on olosuhteiden pakosta samanlainen, viestikanavat vain toiset. Ehkä siitä syystä nostalgia tulvii niin väkevästi ihmisten mieliin, ja unohdettujen retrosivustojen käyttäjämäärät räjähtävät.

Eräässä huoneessa päädyn juttusille Niksi-ismo12:n kanssa. (Pelaakohan Habboa tusina Niksi-ismoja?)

Hän on 22-vuotias, koulutukseltaan datanomi ja tällä hetkellä työtön. Syksyksi hän on hakenut opiskelupaikkaa trade­nomi­koulutuk­sesta.

Yksin asuva nuorimies vaikuttaa olevan aidosti kiitollinen siitä, että Habbo tarjoaa mahdollisuuden olla sosiaalinen eristyksissä.

”Olen yllättynyt, kuinka paljon helpotusta Habbo on tarjonnut karanteeniin. Täällä voi jutella omanikäisten kanssa ja tutustua uusiin ihmisiin. Aika on kulunut nopeammin”, Niksi-ismo12 kertoo.

Hän liittyi Habboon pari viikkoa sitten kaverin kehotuksesta ja on sen jälkeen pelannut viitisen tuntia päivässä. Eniten on tullut pyörittyä eri huoneissa ja seurusteltua ihmisten kanssa.

Jonkin verran on kuulemma tullut vastaan käyttäjiä, jotka pelasivat Habboa aktiivisesti jo ennen korona­epidemiaa, mutta Niksi-ismo12:n mukaan selvästi valtaosa on liittynyt vasta viime viikkoina.

”Yllätyksenä tuli myös se, että iso osa pelaajista vaikuttaa tällä hetkellä olevan yli 18-vuotiaita.”

Niksi-ismo12 pelasi viimeksi Habboa lapsena vuosina 2007–2010. Hänen mukaansa ainakin ulkoasu on hieman muuttunut noista vuosista, peliin on tullut liuta uusia toimintoja – kuten kamera, jolla voi ikuistaa merkittävät hetket – ja nykyisin kolikoita pystyy myös tienaamaan.

Ja tietysti pelissä on tätä nykyä huomattavasti kattavampi tavara­valikoima.

Sulakkeen toimitusjohtaja Valtteri Karu vahvistaa, että entinen lastenpeli on aikuistunut tai ainakin puberteetti-iässä.

Kun kerron itse aloittaneeni pelaamisen kymmenvuotiaana, Karu toteaa, että ”siitä on tultu roimasti ylöspäin”. Nykyisin Habbon ikärajakin on 13 vuotta.

”Osa käyttäjistä on vanhentunut kanssamme, mutta peli kyllä aloitetaan vanhempana kuin ennen”, Karu kertoo.

Vaikka Habbo on säilynyt kuin antiikin reliikki, ehtii 20 vuodessa tapahtua paljon. Suuri juhlavuosi tuo mukanaan lisää muutoksia.

Habbon ohjelmistoalusta vaihtuu kesällä. Sen ansiosta pelaaminen mobiilissa helpottuu, ja pikselimaailma näyttää samalta jokaisella laitteella. Muista uudistuksista Karu on toistaiseksi vaitonainen.

”Niistä kerrotaan sitten, kun on sen aika.”

Aika näyttää, riittääkö virtuaalihotellissa asiakkaita vielä senkin jälkeen, kun on lupa tanssia klubilla, keskustella kahvilassa ja mahdollisuus tutustua tuntemattomiin ’IRL’. Oikeassa elämässä.