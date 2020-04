2000-luvun elokuvakasvo Lindsay Lohan on kunnostautunut jälleen myös muusikkona. Lohan julkaisi tänään perjantaina uuden Back to me -singlensä ja julistaa paluutaan Instagramissa.

Lohan muistetaan 2000-luvulta muun muassa Mean Girls- ja Perjantai on pahin -elokuvista. Hiljattain hänet on voinut nähdä mukana Sick note -sarjassa, joka julkaistiin vuonna 2017. Sarjaa esittää Suomessa suoratoistopalvelu Netflix. Siinä pääroolia näyttelee Harry Potter -elokuvista tuttu Rupert Grint.

Musiikkipuolella Lohan oli aktiivinen myöskin 2000-luvun puolivälissä. Vuosina 2004 ja 2005 häneltä ilmestyi kaksi albumia: Speak ja A little more personal.

Lohan vihjaili paluustaan jo viime syksynä. Tuolloin hän julkaisi Instagramissa videon, jolla kuullaan Lohanin toista uutuuskappaletta Xanaxia, jota ei toistaiseksi ole julkaistu vielä muualla.

Huomionarvoisen molemmista julkaisuista tekee myös se, että niitä on ollut kirjoittamassa maailmaa valloittava suomalaismuusikko Alma Miettinen.

Onkin virkistävää, että Lohan päätti julkaista ensimmäisenä singlenään Back to me -kappaleen, sillä se antaa mahdollisuuden tirkistellä lisää Lohanin tulevaa albumia, jossa on paljon samaa tarttuvaa pop-meininkiä kuin suomalaisartistin omassa tuotannossa.

Kuuntele Lohanin uusi kappale tästä.

Miettisellä on noin muutoinkin pitänyt kiirettä kansainvälisten tähtien kanssa. Hän on kirjoittanut musiikkia myös Miley Cyrusille.

Miettinen oli myös mukana Charlien enkelit -elokuvan Don’t call me angel -kappaleen kirjoittamisessa. Sen esittivät Lana Del Rey, Ariana Grande ja Cyrus.

Yhteistyötä hän on tehnyt myös muun muassa Tove Lon ja Charlie XCX:n kanssa.

Lohanin ja Miettisen yhteistyötä on varjeltu erikoisin kääntein. Lohan julkaisi vuonna 2018 Instagramissa tarina-osiossa kuvan, johon hän oli merkinnyt Miettisen. Lokakuussa 2018 hän kommentoi Miettisen kuvaa toteamalla, että odottaa innolla työskentelyä suomalaismuusikon kanssa. Tuolloin Miettinen ei vahvistanut yhteistyötä.

Miettisen oman albumin oli tarkoitus ilmestyä melkein tasan vuosi sitten, 5. huhtikuuta 2019, mutta sen julkaisua siirrettiin. Albumin on kerrottu ilmestyvän toukokuussa.

Jos siihen saakka ei malta millään odottaa, kannattaa perehtyä tuotantoon, jonka kirjoittamiseen artisti on osallistunut.