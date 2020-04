Hätäostin Ikeasta työpöydän ja ryhdyin sullomaan kaikkia ei-verkkareitani varastoon. Samalla päässäni aloin kuvitella kaikki ne asiat, jotka saisin viimein aikaiseksi, nyt hallituksen saneleman kotiarestin aikana.

En ehkä olisi lähdössä Uudeltamaalta lähitulevaisuudessa minnekään, mutta en aikonut antaa uusien rajatarkastusten estää minua jatkamasta Suomeen tutustumistani. Katselisin Aki Kaurismäen leffoja ennen nukahtamista. Lukisin Tuntemattoman sotilaan viimein loppuun. Tekisin karjalanpiirakan alusta loppuun. Pulahtaisin Hietsussa lounasaikaan, saattaisin jopa sijoittaa niihin kylmän veden uimakenkiin jotka ilmeisesti kaikilla muilla paitsi minulla on jo.

Kaiken tämän sijaan löysinkin Temptation Island Suomen.

Temppari, uskomattoman siivoton – ja kuitenkin yllättävän arka – realityohjelma ei koskaan oikein lähtenyt lentoon Isossa-Britanniassa. Aluksi ajattelin että se olisi tapa kuluttaa aikaa samalla kun söisin illallista saman pöydän ääressä jossa elän nykyään koko elämäni, mutta mikä alkoi satunnaisena kiinnostuksena muuttui viikottaiseksi pakkomielteeksi.

Palataanpa vähän ajassa takaisinpäin. Jos sinulla on oikeita harrastuksia, anna kun selitän mikä TIS on: neljä heteropariskuntaa lähetetään Thaimaahan kahdeksi viikoksi, missä parit erotetaan toisistaan kahteen eri huvilaan, joissa puolestaan on vastakkaista sukupuolta olevia sinkkuja.

Päiväsaikaan varatut käyvät treffeillä oman huvilansa sinkkujen kanssa, ja yöllä siellä järjestetään juhlat jollakin sattumanvaraisella teemalla. Seuraavana aamuna varatut katsovat koosteen toisessa huvilassa riekkuneen kumppaninsa toilailuista, tietenkin huonoimpina hetkinä. Ohjelman tarkoituksena on onnistua olemaan pettämättä kumppaniaan. Pohjoismainen Billy Ray Cyrus juontaa.

Jape yhtäkkiä keskeytti heidän juttelunsa kysymällä haluaisivatko nämä nähdä hänen peniksensä.

Yleensä ottaen parit eivät pidä toisistaan. Tarkoitan: osa pariskunnista selkeästi vihaa toisiaan. Mira ja Valto sietävät toisiaan juuri ja juuri, mutta ovat huolissaan kommunikaatio-ongelmistaan. Wallu ei ole antanut anteeksi Emilialle kun tämä vietti yönsä jonkun muun kanssa heidän ollessaan tauolla ja siksi täysin päämäärätietoisesti haluaa kostaa panemalla, mieluiten Jemimaa mutta kuka hyvänsä kyllä kelpaa. Jape yksinkertaisesti vain kieltäytyy edes kuulemasta Mattun vihjausta että voisi, silloin tällöin, olla vähän lapsellinen, siis vaikka juuri viime viikon jaksossa yhtäkkiä keskeytti Wallun ja Jemiman juttelun kysymällä haluaisivatko nämä nähdä hänen peniksensä.

Mattu ei tosin ole mikään kypysyyden linnake hänkään, vaan strippasi seuraavana iltana yöuinnilla joukolle sinkkumiehiä.

Sitten on vielä Josku ja Karim, jotka tapasivat viime kauden kuvauksissa ja jotka tuotiin kehiin viime minuutilla kun Pinja ja Kalle lopettivat. Pari kesti päivän ennen kuin Karim päätyi olemaan liian innokkaasti mukana yhdeltä sinkuista saadussa sylitanssissa, ja Josku ilmoitti ettei voi enää luottaa häneen.

Hämmästyttävästi, heidän TIS Extra -vierailustaan kävi ilmi, että he ovat eivät ainoastaan yhdessä, vaan Karimilla on Joskun kirjoittama A4-kokoinen tatuoituna hauikseensa.

Pinja ja Kalle. Mitä voisin sanoa heistä. En välttämättä ymmärrä suurinta osaa niistä sanoista joita Kallen suusta tulee, niin erityinen on hänen murteensa, mutta mitä ymmärrän on kuinka kunnollisia he ovat, ja että heitä täytyy suojella kaikin mahdollisin tavoin. He eivät lopettaneet sen vuoksi että yksi heistä ylitti sopivuuden rajan. He lopettivat, koska heillä tuli toisiaan ikävä.

Toistan: tämä koko sarja tapahtuu kahden viikon aikana. Se on neljätoista päivää. He eivät kyenneet olemaan erossa neljäätoista päivää. Heillä on myös lemmikkisika.

Yleistäen, sarjan sinkut ovat arkkityyppisiä pahiksia liekkiuikkareissaan ja hawaijikuvioiduissa topeissaan.

Jokainen on hyvännäköinen ja polttaa tupakkaa. Aamuisin voin haistaa heidän krapulansa läppärin ruutuni läpi. He keksivät pelata pseudoseksuaalisia seurapelejä ja juovat drinksuja joita tehdään vain pääväreissä.

Nyt he ovat alkaneet tippua sarjasta, mutta en usko että sen on väliä, koska en usko että meidän on tarkoitus edes muistaa heidän nimiään. Tiedän Sanelin jolla on ne kulmakarvat, Jeminan joka vaikuttaa maailman viettelevimmältä naiselta ja ... siinäpä se. En muista enempää. Mutta se ei haittaa. Sinkut ovat sulautuneet toisiinsa ja muodostaneet yhden seksikkään, humalaisen ja – olennaisesti – houkuttelevan olennon.

Ytimeltään Temptation Island Suomi on välähdys koronaa edeltäneestä elämästä.

Elämästä, jossa kamalin mahdollinen asia on se että pari jonka tulisi erota ... eroavat. Sen ohella se on kuvaus miehistä pelaamassa pullonpyöritystä naisten kanssa. Miehillä on lippalakki joka juuri ja juuri pysyy tasapainossa heidän takaraivollaan. Naisilla on bodycon-mekko. Kuten yksi anonyymeistä sinkuista sanoi, ”naiset ovat kuumia ja drinkit kylmiä”. Ja se on nautinnon puhtain muoto vuonna 2020.

