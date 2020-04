Koronavirus ja siihen liittyvät varotoimet ovat passittaneet ihmiset ympäri maailmaa koteihinsa.

Nyt kirjoitti aikaisemmin tällä viikolla, että poikkeuksellinen tilanne on nostanut sosiaalisen median ja internetin uudelle tasolle, kun kulttuurialan ammattilaiset vuotavat luovuudenpuuskiaan eri sivustoille.

Ilmiö on maailmanlaajuinen.

Myös monien maailmanluokan artistien kiertueet ja keikat siirtyivät koronapandemian myötä hamaan tulevaisuuteen. Artistit ympäri maailmaa ovat reagoineet tilanteeseen pitämällä lyhykäisiä esiintymisiä esimerkiksi Instagram-sovelluksen live-palvelussa.

Monet artistit haluavat konserteillaan myös kannustaa seuraajiaan pysyttelemään sisätiloissa sekä kiittää hoitoalan työntekijöitä.

Kenties poikkeusolojen tähän asti suurin, maailmanlaajuinen kotikonsertti ja ”broadcast-tapahtuma” on luvassa huhtikuun toisena viikonloppuna, kun maailmanluokan muusikot esiintyvät yhteisessä One World: Together at Home -tapahtumassa.

Tapahtuman järjestää hyvän­tekeväi­syysjärjestö Global Citizen yhteistyössä muusikko Lady Gagan ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa.

Tapahtuman tarkoituksena on osoittaa kiitosta erityisesti epidemian parissa työskenteleville hoitoalantyöntekijöille.

Tapahtuma järjestetään lauantaina 18. huhtikuuta. Konserttia juontavat suosittujen yhdysvaltalaisten keskusteluohjelmien juontajat ja koomikot Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel sekä Stephen Colber.

Tapahtumassa esiintyvät muiden muassa muusikot Billie Eilish, Lizzo, Alanis Morrissette, Stevie Wonder ja Paul McCartney. Tapahtuma näytetään useilla yhdysvaltalaiskanavilla 18. huhtikuuta ja Britanniassa sunnuntaina 19. huhtikuuta BBC One -kanavalla.

Tapahtuma myös striimataan maailmanlaajuiselle yleisölle. MTV News -sivuston mukaan se on katsottavissa muiden muassa Facebookin, Instagramin, Twitterin ja YouTuben kautta. Tapahtumasivun mukaan globaalin lähetyksen yksityiskohdat selviävät tuonnempana.

Lisätietoa tapahtumasta löydät One World: Together at home -tapahtuman sivulta.

Tapahtumaa organisoiva Gaga puhui esiintyjäkaartista ja illan järjestelyistä Fallonin kanssa tämän Youtube-kanavalla julkaistussa videossa.

Gaga sanoo haluavansa osoittaa kunnioitustaan hoitoalan rohkeudelle vaikeassa globaalissa tilanteessa. Hän kertoo ilahtuneensa siitä, miten monet eri tahot ovat osoittaneet haluavansa toimia tilanteessa yhdessä.

”Tämä ei ole ainoastaan historiallinen hetki ihmiskunnan historiassa vaan myös kulttuurinen ja lempeä sellainen”, Gaga sanoo.

Aikaisemmin tällä viikolla Gagan kerrottiin keränneen seitsemässä päivässä noin 35 miljoonaa dollaria WHO:n COVID-19 Solidarity Response -rahastoon. Lahjoitukset menevät koronaviruksen parissa tehtävään tutkimus- ja hoitotyöhön.