Kokosimme suosituimmat kotimaiset podcastit helpottamaan elämää neljän seinän sisällä.

Koronavirus jyllää yhä, minkä vuoksi on suositeltavaa pysytellä omissa oloissa ja välttää sosiaalisia kontakteja.

Mikäli suoratoistopalvelujen tarjonta alkaa kyllästyttää, oivallinen keino saada aika kulumaan neljän seinän sisällä ovat podcast-sisällöt.

Podcastit ovat yleistyneet viime vuosina hurjaa vauhtia. Suomen kaupallisten radioiden kattojärjestön Radiomedian teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2018 podcasteja kuunteli kuukausittain noin miljoona suomalaista.

Hyvin suurella todennäköisyydellä podcasteja kuuntelee tätä nykyä vielä suurempi joukko suomalaisia.

Kuulijoiden kasvaessa myös podcast-tarjonta on monipuolistunut. Hyvää kuunneltavaa on tarjolla niin paljon, että toisinaan voi olla vaikea tietää, mistä aloittaa.

Koostimme suosituimmat kotimaiset podcastit kätevästi yhteen paikkaan. Listaus perustuu HS:ssä marraskuussa 2019 julkaistuun podcast-listaukseen. Keskityimme niin tuoreisiin kuin sellaisiin podcasteihin, jotka julkaisevat aktiivisesti uutta sisältöä.

Koronavirusta puidaan ääniaalloilla

Vaikka koronavirus on verrattain tuore vitsaus, siitä voi saada jo nyt tietoa myös auditiivisessa muodossa.

Koronan anatomia on tietokirjailija Antti Merilehdon juontama viisiosainen podcast, jossa ylilääkäri, professori ja tietokirjailija Pentti Huovinen valottaa monipuolisesti koronaviruksen myyttejä ja faktoja.

Podcastin ensimmäisessä jaksossa Huovinen muun muassa kertoo, että kaupungistuminen on luonut tilanteen, jossa koronan kaltaisen viruksen syntyminen ja leviäminen oli vain ajan kysymys.

”Korona oli täysin odotettavissa. Tutkijoilla oli näyttöä, että koronan kaltaiset viruksen leviävät tällä tavalla. Maailma tulee muuttumaan tämän jälkeen”, Huovinen toteaa.

HS Päivä: Korona-podcast on ajantasainen uutis-, analyysi- ja tietopaketti koronaviruspandemiasta ja sen vaikutuksista Suomessa ja maailmalla.

Joka arkipäivä ilmestyvää podcastia juontaa Uutisraportti-podcastista tuttu Nyt-liitteen esimies Tuomas Peltomäki. Hän haastattelee HS:n asiantuntija­toimittajia, jotka kertovat koronaviruksesta oman erikoisalansa mukaan.

Seuraavat podcastit sopivat niille, jotka haluavat pysyä yhteiskuntamme asioista paremmin kartalla ja oppia maailmasta enemmän

Ylen Tiedeykkönen on ajankohtainen tiedeohjelma, joka pohtii aikamme ilmiöitä tieteellisestä näkökulmasta. Jaksoissa kuullaan kunkin aiheen asiantuntijoita, yliopistojen professoreita sekä tutkijoita, jotka avaavat asioita tavalliselle kansalaiselle ymmärrettävällä tavalla.

Viimeisimmissä jaksoissa on esimerkiksi käsitelty koiran älykkyyttä, maapallon kestävyyskriisiä ja tieteellistä tutkimusta, jossa kuusi vapaaehtoista sulkeutui 520 vuorokaudeksi metallisäiliöön. Ihmiskokeen tarkoituksena oli simuloida mahdollisimman autenttisesti menopaluulento Marsiin. Aiheet siis vaihtelevat, vaikka tieteellinen ote säilyykin yhteisenä nimittäjänä.

Niille, jotka haluavat pysytellä pinnalla viikon uutisvirrassa, suosittelemme Uutisraportti -podcastia. Helsingin Sanomien rautaiset ammattilaiset Tuomas Peltomäki, Marko Junkkari ja Maria Manner keskustelevat viikon tärkeimmistä uutistapahtumista niin Suomessa kuin maailmalla. Uutisraportin uusi jakso julkaistaan joka torstai.

Uutisnälkäisten mieleen lienee myös Ylen uusi podcast Takaisin Pasilaan. Maaliskuun puolivälissä aloittanut kahdesti viikossa julkaistava uutispodcast on suunnattu niille, jotka eivät seuraa uutisia mutta haluavat pysyä perillä viimeisistä tapahtumista viihteellisessä ja ymmärrettävässä muodossa. Podcastia toimittavat Toivo Haimi ja Marjukka Mattila.

Politbyroo-niminen podcast kiteyttää joka perjantai ”viikon politikoinnit ja vähän talouttakin”. Sloganinsa mukaan Politbyroo ei ole totuus, mutta aika lähellä. Vuonna 2016 aloittanutta podcastia vetävät Sini Korpinen, Matti Parpala ja Juha Töyrylä.

Ylen Politiikkaradio on painottunut nimenomaan puhtaasti poliittiseen sisältöön. Toimittajat Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen haastattelevat poliittisen kentän ykköskaartin ja asiantuntijat. Podi on sopivan asiallinen, ja haastattelujen rooli poliittisen tiedon ja ymmärryksen tuottajana Suomessa on mittaamaton.

Vasemman laidan yhteiskunnallisista podcasteista on syytä mainita Mikä meitä vaivaa? -podcast, jota vetävät Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru. Podcastia julkaisee Voima ja sponsoroi Vasemmistofoorumi. Podcastin pyrkimys on tehdä maailmasta ymmärrettävämpi käsittelemällä meitä ympäröiviä ilmiöitä kriittisesti. Säännöllisesti käsiteltäviä aiheita ovat muiden muassa maskuliinisuus, startup-kapitalismi, identiteettipolitiikka, feminismi, vasemmisto, äärioikeisto ja ilmastonmuutos.

Omaa luokkaa on Mia Haglundin ja Taija Roihan yhteistyössä Radio Helsingin kanssa tekemä podcast yhteiskunnasta, kulttuurista ja feminismistä. Henkilökohtaisen ja poliittisen risteyskohtaan pureutuvaan keskusteluun ammennetaan ajankohtaisesta keskustelusta, tutkimuksesta kuin henkilökohtaisista kokemuksista – unohtamatta kirjoja, elokuvia ja televisiosarjoja.

Taideteokset haltuun kulttuuripodcastien avulla

Mikäli satut olemaan kulttuurituotteiden suurkuluttaja, suosittelemme kallistamaan korvaa seuraaville podcasteille.

Jonna Tapanainen ja Johanna Laitinen pitävät Sivumennen-kirjallisuusblogia. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Suomen ensimmäinen kirjapodcast Sivumennen aloitti yli neljä vuotta sitten, mutta jaksoja ilmestyy yhä säännöllisesti. Podcastissa Johanna Laitinen ja Jonna Tapanainen keskustelevat siitä, mistä ei ole puute: hyvistä kirjoista. ”Tunnin mittaisten jaksojen kuunteleminen on kuin olisi päässyt mukaan hyvien ystävien keskusteluun kirjoista”, toimittaja kirjoittaa podcastista HS:ssä kesällä 2018 julkaistussa jutussa.

Sivumennen-podcastin vanavedessä on ilmestynyt muitakin kirjapodcasteja. Kirjallisuutta, kirjoittamista, lukemista ja näihin niveltyviä ilmiöitä käsitellään esimerkiksi Oma huone -podcastissa, jota vetävät Anniina Nirhamo ja Ulla Lehtinen.

Kirjallisuutta käsitellään niin ikään Takakansi-, Kertojan ääni- Lukuvika- ja Kirjapinon takaa -podcasteissa.

Elävien kuvien maailmaan uppoudutaan Suomen suurimman elokuvalehden Episodin Tuomiolla-podcastissa, joka ilmestyy kahdesti kuussa. Podcastissa keskustelevat muiden muassa Jussi Huhtala, Niklas Tirkkonen ja Jouni Vikman. Usein kokonaiset jaksot on omistettu vain yhden tuoreen elokuvan analysoinnille.

Hiljan aktivoitunut KinoSilmä 2.0 -podcast ruotii myös elokuvia ja suoratoistosarjoja. Alkuperäinen KinoSilmä tuotti puhetta elokuvista ja tv-sarjoista jo yli vuosikymmen sitten, mutta nyt se on tehnyt paluun podcast-muodossa Juha Niemen ja Pii Anttosen johdolla.

Sen sijaan pysähtyneempään kuvaan keskitytään Suomen valokuvataiteen museon podcastissa Kuva ois kiva. Siinä valokuvausta käsitellään eri näkökulmista ja avataan sen kulttuurisia, yhteiskunnallisia sekä historiallisia vaikutuksia. Vieraina podcastissa on valokuvaajia ja tutkijoita sekä Valokuvataiteen museon asiantuntijoita.

Elämäntyyliin ja ”naisten asioihin” pureutuvat podcastit itkettävät ja naurattavat

POKS-podcast on yksi viime vuoden puhuttaneimpia podcasteja. Siinä juontajat Veronica Verho ja Sita Salminen puhuvat säästelemättä elämästä, rakkaudesta, yhteisistä Ruisrock-kommelluksista ja vanhempien erosta. Podcastia on tehty kaksi kautta, ja kolmas on parhaillaan meneillään.

Juontajat kertovat saaneensa erityisen paljon palautetta henkilökohtaisesta Erolapset-jaksosta. Jaksossa Verho ja Salminen kertoivat kipeitä tarinoita omasta lapsuudestaan.

Kaverin puolesta kyselen -podcastissa Tiia Rantanen ja Anna Karhunen antavat vastauksia kiusallisiin kysymyksiin, joita ovat kavereiltaan ja kuulijoiltaan saaneet. Toisten mokailulle on helppo nauraa.

Papupata, Yhdessä, Afterwork ja GRL GANG -podcastit tarjoavat monipuolisesti hyväntuulista höpöttelyä, johon kuuntelijan on helppo samastua.

Papupadassa Salatut Elämät-sarjasta tutut Sara Parikka ja Johanna Puhakka kertovat kuulumisiaan. Lisäksi jaksoissa on aina jokin kantava teema. Esimerkiksi Guilty pleasures -jaksossa Parikka ja Puhakka puhuvat salaisista paheistaan.

Yhdessä-podcastissa äänessä ovat alle kolmikymppiset kolmen lapsen vanhemmat Iina ja Otto Hyttinen. He puhuvat kaikesta liittyen parisuhteeseen, ystävyyteen ja arkeen.

Afterwork puolestaan lupaa kuuntelijalle rauhoittavan ”terapiahetken” hyvien ystävien seurassa. Podcastin takana ovat Pupulandia-blogia kirjoittava Jenni Rotonen, stylisti Meri Milash ja radiotoimittaja Petra Soikkeli.

”Mimmienergiaa” pursuavassa GRL GANG on Rosanna Kuljun vetämä podcast, jossa keskustellaan niin naiseudesta, unelmista kuin hyvin henkilökohtaisuuksistakin.

Ei saa peittää -podcast on niin ikään hyväntuulinen jutusteluohjelma kahden suomalaisen naisen elämästä Ruotsissa. Ruotsin suosituimmassa suomenkielisessä podcastissa vertaillaan luontevasti Suomen ja Ruotsin eroja ja yhtäläisyyksiä. Loviisa Läärä ja Pauliina Perkiö tuovat arjen kommellukset ja kulttuurienväliset törmäykset kuulijan tärykalvoille, kun elämä kansankodissa ei aina sujukaan kuin Strömsössä.

Hilla ja Inari -podcast on rento ja suorasukainen keskusteluohjelma, jossa kaksi nuorta helsinkiläistä puhuvat yhteiskunnallisista ja kulttuurisista ilmiöistä henkilökohtaisella otteella.

Hei Baby ja Shitty is the new black -podcasteissa keskustellaan äitiydestä. Aiheet pyörivät äidiksi tulemisessa, hoitovapaaelämässä ja lapsiperhearjen haasteissa välillä myös huumorilla höystettynä.

Monet urheilusarjat ovat katkolla, mutta sporttipuhetta piisaa silti

Vaikka koronavirus on murjonut urheilumaailmaa ja peruuttanut arvokisoja, keskeyttänyt kausia ja saanut katsojat kaikkoamaan, ei puhe urheilusta ole päättynyt.

Mikäli olet urheilun ystävä, nämä edelleen säännöllisesti toimitettavat podcastit saattavat kiinnostaa sinua. Osa suosituista urheilupodcasteista on yksissä tuumin tauolla seuraamansa urheilusarjan kanssa, mutta toiset ruotivat yhä lajia, sen historiaa ja ilmiöitä.

Urheilutoimittaja Esko Seppäsen isännöimä Urheilucast on yksi Suomen kuunnelluimpia podcasteja. Se ilmestyy kolme kertaa viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ja tarjoaa urheilusisältöä tavalliselle penkkiurheilijalle.

Podi sisältää Seppäsen omia huomioita urheilumaailman eri osa-alueilta kuten jääkiekosta, jalkapallosta ja e-urheilusta. Välillä studiossa kuullaan myös vierailevia urheilumaailman tähtiä.

Unibet – Pelaajilta, pelaajille sekä Väkevä elämä – Viisaampi mieli, vahvempi keho ovat podcasteja, joissa erityisesti asiantuntijuus on vahvasti esillä. Unibetissa puhutaan urheilusta ja vedonlyömisestä lajista lajiin eri asiantuntijoiden kanssa. Väkevässä elämässä puolestaan hyvinvointialan yrittäjä ja yritysvalmentaja Joni Jaakkola jakaa ajatuksiaan terveydestä, hyvinvoinnista ja suorituskyvystä.

Jos olet kiinnostunut lajikohtaisesti urheilusta, seuraavat podit voivat kiinnostaa.

Janne Oivion juontamassa Keskelle keksintöä -podcastissa hypätään keskelle NBA-parketteja. Koripalloaiheisessa podcastissa asiantuntijana kuullaan ”koriksen moniosaajaa” Kristian Palotietä.

Jääkiekon SM-liiga keskeytettiin koronaviruksen vuoksi, mutta aihetta käsittelevää podcast rullaa yhä. Liiga-podcastissa Suomen suosituimman urheilusarjan entiset ja nykyiset tähdet keskustelevat urheilutoimittaja Panu Markkasen johdolla. Podcastissa pureudutaan pelaajahaastattelujen kautta Liiga-pelaajien mietteisiin.

Jalkapallon ystäviä kiinnostanee Valioliiga-viikko, jota vetävät ”supersubs duo” Ville Kuusinen ja Riku Auvinen. Vaikka Valioliigaa ei pelata, supersubs ei lepää ainakaan vielä, todetaan Suuri karanteeni-special -jakson kuvauksessa. Podcastissa käsitellään jalkapallon Valioliigaa vakavasti ja vähemmän vakavasti.

Toinen jalkapalloihmisten suosima podcast on Ilta-Sanomien futiskeskusteluohjelma Pallokerho. Podcastin omien jaksojen lisäksi Pallokerhon Supla-sivulta löytyvät ISTV:n pallokerho-jaksot kuunneltavina versioina.

Saksan Bundesliigaan keskittyvä Bundes-Luke seuraa yhtä maailman seuratuimmista jalkapallosarjaa aitiopaikalta – Bayer Leverkusenin tolppien välistä. Leverkusenin ja Huuhkajien ykkösmaalivahti Lukas Hradecky välittää tunnelmia säännöllisesti omalla tyylillään. Vaikka kauden jatkumisesta ei vielä ole tietoa, puhetta jalkapallosta piisaa ääniaalloilla. Podcastia toimittavat Kim Kallström ja Timo Walden vaihtelevassa seurassa.

Jännitystä elämään rikoksista ja murhamysteereistä

Rikoksista kertovat podcastit ovat hyvin suosittuja suomalaisten keskuudessa, eikä ihme, sillä ne saavat kämmenet hikoamaan jännityksestä. Alun alkaen rikospodcastien ja oikeastaan koko podcast-trendin suosion räjäytti Yhdysvalloissa vuonna 2014 alkanut Serial-podcast, joka lukeutuu yhä Yhdysvaltain suosituimpien podcastien joukkoon.

Suomessa true crime -podcastien eli tosielämässä tapahtuneisiin rikoksiin keskittyvien podcastien kruununjalokivenä voidaan pitää Jäljillä-podcastia. Siinä tutustutaan maailmanlaajuisesti eri rikoksiin Tilda Laaksonen oppaana. Podcastilla oli HS:n mukaan yli 90000 kuulijaa viikoittain joulukuussa 2019.

True crimeen sukeltaa myös Kylmiä väreitä -podcast, joka palasi huhtikuun alkupuolella usean kuukauden tauolta. Uudessa jaksossa käsitellään Brooke Skylar Richardsonin ja hänen toukokuussa 2017 kuolleen vauvansa ympärille niveltyvää tapausta.

Toinen kiintoisa rikospodcast on Luulopuheita, jonka erikoisuutena ovat rikosten lisäksi paranormaalit tapahtumat ja ilmiöt sekä urbaanit legendat. Vaikka edellisestä jaksosta on vierähtänyt jo muutama kuukausi, ei podcast ole tekijänsä mukaan lopettanut.

Parhaimmat juorut viihdemaailmasta ja somepersoonien omat podcastit

Tuplakääk on julkkisjuoruihin keskittyvä makasiiniohjelma, jossa Enni Koistinen ja Kirsikka Simberg keskustelevat esimerkiksi oudoimmista julkimopareista, Kardashian-perheen draamasta, Englannin kuningashuoneen synkimmistä salaisuuksista sekä ajankohtaisista juoruista liittyen milloin kehenkin. Tämä on sopivan kevyttä kuunneltavaa, kun haluaa irrottautua raskaaksi käyvästä arjesta.

Viettelyksen ja houkutuksen pauloihin antaudutaan Tempparit-podcastissa, jossa Sauli Koskinen ja Karoliina Tuominen puivat viikoittain Temptation Island Suomi -ohjelman käänteitä. Varoituksen sana: podcast etenee Ruutu-tahdissa, joten kannattaa olla tarkkana, ettei vahingossa altistu juonenkäänteille ennenaikaisesti.

Lolapua on tubettajien Eetu Pesosen alias eeddspeaksin ja Ville Kankareen alias Vinkareen podcast, jossa he vastaavat seuraajilta saapuviin kiperiin kysymyksiin ja ratkovat näiden ongelmia. Tekijät myöntävät suoraan, että inspiraatiota on etsitty Antti Holman suositusta Auta Antti -podcastista ja Suosikin Bees & Honey -lääräripalstasta, jossa ”Dear Eki” eli lääkäri Erkki-Pekka Helle vastaili nuorten huoliin liki 40 vuoden ajan.

Nikotellen on puolestaan suorapuheisuudestaan tunnetun mediapersoona Niko Saarisen podcast, jota mukana juontamassa on vuoden 2012 Big Brotherista tuttu Jonna Saari. He puhuvat muun muassa seurustelusta, sinkkuelämästä ja seksikokemuksista.

YleX:n aamussa kuullut hauskimmat ja vitsit ja levottomimmat naurut kuullaan Viki ja Köpi -nimisessä podcastissa. Suomen kuunnelluimmalla radio-ohjelmalla, Suomipopin Aamulypsyllä on myös oma podcast, jota vetävät juontajat Jari ”Jaajo” Linnonmaa, Anni Hautala ja toisinaan vierailevana tähtenä ”hovimuusikko” Ilkka Ihamäki. Ohjelman oikeana kätenä häärää Tuukka Ritokoski.

Renne Korppila podcast kuvailee olevansa ”toksisen maskuliinisuuden, misantrooppisen nihilismin ja itseriittoisen hedonismin viimeinen linnake”. Podcastia vetää nimensä mukaisesti entinen NRJ-kanavan radiotoimittaja Renne Korppila.

Kasper & Mikko – Suomen suosituin podcast on podcast, jota kuvaillaan kuin stand up -komediaksi mutta ei aivan yhtä hauskaksi. Mikko Pykäri ja Kasper Strömman sanailevat ajankohtaisista ilmiöistä viikon juomalla höystettynä. Podcastia nauhoitetaan vaihtuvissa lokaatioissa, kuten esimerkiksi pesutuvassa, kahvilassa ja Flow-festivaaleilla. Jokaisen uuden jakson luvataan olevan ”ehkä paras” tähän asti.

Parhaat podcastit rahasta ja sijoittamisesta

Suosituin raha-aiheinen podcast on tällä hetkellä Rahapodi. Podia vetävät Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi sekä Miikka Luukkonen ja välillä sarjassa kuullaan myös vierailijoita. Keskusteluaiheet liittyvät talouteen, säästämiseen ja sijoittamiseen ja ne voivat antaa kuuntelijalle arvokkaita vinkkejä.

Jos haluat mennä vielä syvemmälle sijoittamisen saloihin, Inderespodi voi tarjota uusia näkökulmia. Inderes on vuonna 2009 perustettu osaketutkimukseen keskittynyt analyysiyhtiö. Podcastin ja koko yhtiön tarkoituksena on edistää pääomamarkkinoiden toimintaa ja keskustelua yritysten ja sijoittajien välillä.

Myös suositussa Mimmit sijoittaa -podcastissa keskustellaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mikä kuuluu ”kaupunkilaismimmin” elämään.

Ostan asuntoja podcast pureutuu nimenomaan asuntosijoittamisen erilaisiin näkemyksiin ja kokemuksiin. Podissa vierailee asuntosijoittajia ja vuokranantajia, joilla on erilaisia strategioita sekä kokemuksia alalta. Podcastia isännöi Harri Huru.

Leadcast – inspiroivia uratarinoita -nimisessä podcastissa puhutaan kiinnostavista uratarinoista ja kuullaan mielenkiintoisia näkemyksiä menestyneiltä johtajilta. Tämän podcastin tarkoitus on motivoida ja inspiroida kuulijaa myös omalla urallaan. Podcastia vetävät juristit Maria Wasastjerna ja Essi Weseri.

