Koronavirus­pandemia on pistänyt maailman johtajat tiukille. Kansalaisten elämään hyvin konkreettisesti vaikuttavia päätöksiä on säädetty nopeasti, ja tiedostustilaisuuksia on pidetty tihuaan.

Kovilla ovat myös median edustajat, jotka yrittävät saada valtioiden johtajilta kommentteja tiedotustilaisuuksissa.

Suomalaiset ovat jo kenties tottuneet uutisten ja livelähetysten toimittajiin, jotka värjöttelevät säätytalon edustalla odottaen valtion johtoa joko saapuvaksi tai lähteväksi.

Yksikin puheenvuoro on kullan arvoinen.

Eilen torstaina New York Post -lehden toimittaja pääsi puheisiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa.

Trump puhui tilaisuudessa yhdysvaltojen toimista pandemian rauhoittamiseksi, mutta yllättäen keskusteluun nousi myös suoratoistopalvelu Netflixin uusi dokumenttisarja Tiger King.

Helsingin Sanomat analysoi internetiä puhuttanutta dokumenttisarjaa viime viikolla.

New York Post -lehden toimittaja Steven Nelson nimittäin tiedusteli presidentiltä dokumenttisarjassa esiintyvän Joseph Maldonado-Passagen (aiemmin Schreibvogel) eli paremmin Joe Exotic -nimellä tunnetun tiikerinkasvattajan armahtamisesta.

Tiger King -dokumentti­sarjassa esiintyvä Exotic istuu parhaillaan yli 20 vuoden tuomiota niin ikään dokumenttisarjassa esiintyvän eläinsuojelijan Carole Baskinin murhayrityksestä.

Tiedotustilaisuudesta videoidulla pätkältä voi nähdä, miten toimittaja Nelson kääntää yllättäen keskustelun kelkkaa.

Nelson sanoo Trumpille vapaasti käännettynä, että ”koronavirusta käsittelevien tiedotustilaisuuksien lisäksi yksi viime viikkojen suurimmista arvostelu­menestyksistä on ollut Netflixin Tiger King -dokumenttisarja”.

”Jep”, presidentti vastaa ilmekään värähtämättä.

”Sarjaa tähdittävä eläintarhan omistaja istuu tällä hetkellä 22 vuoden tuomiota murhanyrityksestä ja pyytää teiltä armahdusta, koska sanoo olevansa syytön”, Nelson jatkaa.

Nelsonin mukaan Trumpin poika oli sanonut kannattavansa Exoticin armahtamista.

Presidentti Trump keskeyttää toimittajan kysyen: ”Kuka pojistani? Sen täytyy olla Don. Uskon, että se oli Don”, Trump sanoo silmiään pyöritellen.

Sitten presidentti jatkaa ja sanoo, ettei tiedä tapauksesta mitään. Hän tiedustelee Exoticin tuomion syitä ja kysyy sitten toimittajalta, kenen puolella tämä seisoo.

Trump toteaa, että toimittaja ei saa osoittaa olevansa puolueellinen ja kääntää sitten keskustelun seuraavaan kysymykseen.

Tilanne on vähintäänkin kutkuttava. Videolla näkyy, miten New York Post -lehden toimittajan takana istuva tiedotustilaisuuteen osallistunut median edustaja silminnähden yllättyy Nelsonin suorastaan asiattomasta kysymyksestä.

The Mashable -verkkomedia piti toimittajan letkautusta hyvän tavan vastaisena.

Myös Twitterissä kysymystä pidettiin asiattomana aikana, jolloin satojatuhansia kansalaisia kuolee koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Kenties New York Post -lehden todellinen tarkoitus oli selvittää, onko presidentillä maailmanlaajuisesta kriisistä huolimatta aikaa katsella suoratoistopalvelun uutuuksia.

Trumpia on kritisoitu hänen suhtautumisestaan koronavirukseen. Vielä helmikuussa presidentti kiisti kriisin olemassaolon, mutta muutti kantansa täysin maaliskuun puolivälissä.

Tällä viikolla Trump on arvostellut kovasanaisesti Maailman terveysjärjestöä (WHO). Trumpin mukaan WHO ei taistellut koronavirusta vastaa tarpeeksi aggressiivisesti pandemian alkuvaiheissa. The New York Times -lehden mukaan presidenttiä varoitettiin pandemiasta jo tammikuussa.