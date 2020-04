Toimittaja Ina Mikkolaa ärsyttää, että monella on hänestä jonkinlainen käsitys, vaikkei häntä tuntisikaan. Julkisuus ja työ otetaan liian vakavasti – Mikkolan sanoin ”paskantärkeesti.”

Julkaistu: 11:24

Askellus kohti pöytäämme saa maailman hetkellisesti pysähtymään, tai siltä se ainakin näyttää.

Läheisessä pöydässä istuvat miehet kääntyvät vilkaisemaan, naisen liikkeet tuntuvat hidastetuilta. Hän vaikuttaa kävellessään yhtä etäiseltä ja kylmältä kuin idolit edesmenneen Suosikki-lehden julisteissa. Mustat suuret aurinkolasit, punainen pitkä villakangastakki.

Paksupohjaiset mustat kengät ja korkea kampaus saavat hänet näyttämään 2020-luvun supersankarilta tai aikamatkailijalta.

Samalta hän näyttää televisiossa. Hän hassuttelee, hän itkee, ilmeilee ja puhuu eloisasti katsojalle kun toinen toistaan mielikuvituksellisemmat asut ja aiheet vaihtuvat.

Onko hän todellinen, tämä Ina Mikkola, josta lähes jokainen tuntuu omaavan jonkinlaisen käsityksen?

Mikkola istuutuu alas ja ottaa aurinkolasinsa pois. Koleuden vaikutelma on kadonnut. Hän pahoittelee myöhästymistään ja kertoo, että näyttävät kengät ovat hidastaneet matkantekoa.

Mikkola teki ensimmäiset elokuvansa yläasteikäisenä. Inspiraatiota hän sai action-elokuvista, joita hän katsoi yhdessä isänsä kanssa. Kuva: Rio Gandara / HS

Estetiikka on Ina Mikkolalle tärkeää. Sitä löytyy kuluneista pinnoista, virheistä, väreistä ja valon käyttäytymisestä. Ylipäätään yksityiskohdista.

Hän kertoo näkevänsä kaiken kuvina. Ympäristön tarkkailu ja havainnointi alkoivat jo pienenä.

”Jos menen mihin tahansa tilaan, tarkastelen aina sitä miljöötä ja teen sieltä tosi tarkkoja havaintoja. Mulla on vähän sellainen ylikatse, että näen kaiken. Esimerkiksi täällä tilassa kiinnitän huomiota tuohon, että tuolla lampussa on vähän pölyä tuolla ylhäällä. Ihan siis kaikkea, tuo naulakko on rikki”, Mikkola osoittaa, ja käännyn katsomaan seinään kiinnitettyä naulakkoa, jolta takkini riippuu. Hän on oikeassa.

Kaikkein selvimmin estetiikka näkyy tietenkin Mikkolan pukeutumisessa. Katse kiinnittyy uudelleen kultaisiin tähtikorvakoruihin ja kampausta koristavaan luonnonvalkoiseen ruusukkeeseen. Kädessä kultaisena kimalteleviin hansikkaisiin, jotka hän puki käteensä ennen haastattelun alkua. Mikkola muistelee valinneensa asunsa jo ekaluokkalaisena.

Samat asiat näkyvät hänen ohjelmissaan, Ina <3 Suomessa ja Ina <3 pornossa. Niiden kuvastot muodostuvat hänen visioistaan ja tavastaan kiinnittää huomiota yksityiskohtiin.

”Koko ala-asteen tein aina niin, että itse valitsin vaatteet ja asun seuraavalle päivälle ja laitoin sen nojaamaan tuolin selälle. Luulen, että siitä on lähtenyt se, että on alkanut kelaamaan tällaisia juttuja. Silloin tein jo myös sitä, että vaikka värikoodasin juttuja. Että on vaikka yhden värin asu”.

Ina Mikkola oli yläasteikäinen, kun hän teki ensimmäiset elokuvansa. Inspiraatiota hän sai action-elokuvista, joita hän katsoi yhdessä isänsä kanssa.

Yksi Mikkolan tekemistä elokuvista oli stop motion -filmi, joka kertoi aasista nimeltä Wacky ja koirasta nimeltä Puppe. Ne olivat poliiseja, jotka jahtasivat pankkirosvoja.

Mikkola rakensi elokuvan lavasteet, ja laati tarkan kuvakäsikirjoituksen. Hän ei tiennyt, että sellaisia tehtiin ammattituotannoissakin. Se vain tuntui hänestä järkevältä osalta suunnitteluprosessia.

”Olen ajatellut, että olin oppinut sen alitajuisesti, kun olen katsonut niin helkkaristi elämäni aikana leffoja ja tv-sarjoja.”

Mikkolan pikkuveljen ohjattava auto sai uuden käyttötarkoituksen, kun nuori elokuvantekijä halusi toteuttaa takaa-ajokohtauksen, jossa hän seurasi kamerallaan autoa sen yläpuolelta. Ilotulite toimitti räjähteen virkaa.

Hän puhuu omasta elämästään rennosti, välillä vitsaillen. Samanlaista leikkisyyttä tunnistan hänestä televisiosta. Keskustellessamme hänen töistään hänen silmänsä alkavat joka kerta loistaa. Palo kuvaamiseen ja journalismiin on niin kova, että se onnistuu jättämään yksityiselämään liittyvät seikat toissijaisiksi.

”En halua olla esimerkki jostain vitun menestyjästä.”

Mikkola työskenteli radiossa lähes kahden vuoden ajan. Kuva: Rio Gandara / HS

Asenne ja intohimo ovat vieneet Mikkolan työskentelemään Bassoradion aamussa, tekemään kaksi omaa tv-sarjaa ja kirjoittamaan kirjaa seksuaalisesta älykkyydestä ja pornolukutaidosta.

Tälle tielle hänet vei Nuorten ääni -toimitus, jonka hän löysi lukioikäisenä. Ilman sitä hänestä ei olisi välttämättä tullut toimittajaa. Samaan aikaan hänen mielestään kyse on myös sattumista.

Ensimmäisen työnsä toimittajana Mikkola sai Ylen Hullu juttu -ohjelmasta. Mikkola nähtiin ensimmäisissä jaksoissa jalka kipsissä ja kepit kädessä.

”Tokana työpäivänä mul murtu vittu jalka. Ajoin pyörällä töihin ja kaaduin. Sit mä itkin ja soitin tuottajalle, sekin mua hävetti, et mä soitan ihmiselle joka on mulle uus itkien, koska mua sattuu niin paljon, et voitko sä tulla hakee mut tästä, et oon kaatunu ja en pysty liikkuu.”

Mikkola pääsi lääkäriin, jossa hänelle tarjottiin kuukauden sairaslomaa. Mikkola kieltäytyi. Ohjelma piti saada tehtyä. Ruudussa esiintyvä toimittajaa ei noin vain sijaisteta.

”Se, että Esko Naskali on ottanu mut Hulluun juttuun, on ollu hyvin merkittävä etappi mulle. Jos se ei ois palkannu mua, niin en mä tiedä mitä sit ois syntyny. Se, että mä uskalsin irtisanoutua Bassoradiolta, mut sit taas toisaalta se, et Ina <3 porno tilattiin.”

Katse kiinnittyy käsissä kultaisena kimalteleviin hansikkaisiin. Kuva: Rio Gandara / HS

Mikkola päätyi Bassoradiolle, kun hänet oli bongattu Hullu juttu -show’sta. Hän työskenteli radiossa lähes kahden vuoden ajan.

Viimeinen Mikkolan juontama lähetys kuultiin lokakuussa 2015. Syinä lopetuspäätökseen olivat burnout ja resurssien puute. Mikkola ei enää kokenut voivansa tuottaa kunnianhimoaan vastaavaa sisältöä kanavalle.

”Mulle sellanen elämä, jossa olis joku vakkariduuri ja aina samaa kuulostaa aivan kauheelta, en haluais ikinä sellaseen. Ja sitä se radio tavallaan ois ollut myös.”

Rutiininomainen työskentely maanantaista perjantaihin ei tunnu Mikkolasta luontevalta. Hän kertoo olevansa auktoriteettivastainen, hierarkkisuus häiritsee. Puhuessaan vapaasta toimittajuudesta hänen äänensä kiihtyy. Aihe on hänelle selvästi tärkeä.

”Pitää aina muistaa, et tämmönen vapaus ja riippumattomuus on helkkarinmoinen etuoikeus. Mun mielestä ei pidä luoda mitään semmosta kuvaa, et kaikki on kaikille mahdollista ja ’kun vain uskot itseesi ja tartut toimeen niin menestys seuraa’ niin haistakaa paska, ei se oo noin yksinkertaista. Mä en yhtään pidä sellasesta menestyskulttuurista, en halua olla mikään esimerkki jostain vitun menestyjästä. Varsinkaan yksilökeskeisesti, koska ku miettii omaakin elämää, niin tottakai mä tiedän et mun duunilla on ollu saatanallinen merkitys. Sillä et mä oon ollu vahvatahtoinen, mulla on ollu visio ja omia ideoita ja mä oon niitä edistäny, sillä on ollu merkitys. Mut tottakai ihan vaan tuurilla ja muilla ihmisillä on ollu merkitystä.”

Aihe innostaa Mikkolan puhumaan pitkinä rönsyilevinä ryöpsähdyksinä. Kun aion esittää tarkentavan kysymyksen, hän jatkaa vastauksessaan jo muualle. Hän siirtyy pohdiskelemaan sitä, että myös ajoitus merkitsee.

Esimerkkinä hän käyttää tänä vuonna ilmestyvää Runkkarin käsikirja­-teostaan.

”Olin juontamassa tilaisuutta, jossa oli tämmönen kustantamon tyyppi ja se oli mulle sillee et oletko Ina miettinyt, että voisit kirjoittaa kirjan. Sit mä olin et itseasiassa oon miettinyt, tämmöstä mä oon vähän kelaillut. Ja sit se totes et kuulostaapa hyvältä, tavataanko? Ja sit se lähti siitä etenee. Sillon mä en ite ollut aktiivisesti edistänyt mitään, se oli vaan se ajoitus et mä satuin tapaamaan sen, hän otti sen puheeksi ja mä olin jo miettinyt sitä.”

”Mulle on ihan sama, mikä mun julkisuuskuva on.”

Mikkola on puhuessaan suureleinen ja välillä hän räjähtää nauramaan. Päädyn kysymään, mitä hän ajattelee haastattelustamme, tai ylipäätään julkisuudesta. Mikkola ei ymmärrä, miksi hänet pitäisi nostaa jalustalle.

”Mä ajattelen sen just sillee, et voi olla jotain tasoja ja lisäarvoja, ja myös samaan aikaan niin, et ketä vittua kiinnostaa kuulla mitään mun läppiä? Etenkään musta. En mä oo tässä se tärkein asia.”

Julkisuus on pakollinen paha, mutta samalla juuri se antaa mahdollisuuden nostaa esiin tärkeitä aiheita.

”Jos mä teen jonkun ohjelman, siinä ytimessä ei ole minä koskaan, vaan ne aiheet mitä mä käsittelen ja ne henkilöt joita mä haastattelen. Vaikka mä oon antanu vaikka mitä ’Inan kauneusvinkit’ -tyyppisiä haastatteluja tai kertonut jotain muuta mun elämästä, niin silti mä en ihan ymmärrä, et ketä ihan oikeesti kiinnostaa. Mun mielestä mä en oo niin tärkee tai ihmeellinen ihminen.”

Ina <3 porno teki Mikkolasta tv-kasvon ja Kultainen Venla -palkinnon ansainneen toimittajan. Häntä ärsyttää, että monella on hänestä jonkinlainen käsitys, vaikkei häntä tuntisikaan. Julkisuus ja työ otetaan liian vakavasti, ”paskantärkeesti”, hän sanoo.

”Mulle on ihan sama, mikä mun julkisuuskuva on tai, vihaan sanoa brändi. Ihan sika moni on et ’sulla on tollanen brändi’ ja oon sillee et mikä helkkarin brändi, et kuka sen on rakentanu, en minä ainakaan. Mä oon aina vaan ollut oma itseni ja tehnyt sitä, mikä mun mielestä on mielenkiintoista. Ois tärkeetä ymmärtää, et ihmiset on moninaisia. Et ihmiset voi samaan aikaan olla älykkäitä ja kiinnostuneita monesta, mut samaan aikaan pitää hauskaa. Eikä ottaa kaikkea niin saatanan vakavasti, vaikka samaan aikaan tekiskin asioita täysin tosissaan. Se on sellanen ihmiskuva, jota mä haluaisin jotenkin välittää.”

Todennäköisesti Mikkolan salaperäisyys perustuu nimenomaan siihen, ettei hänen persoonansa ole harkittu. Emme tiedä, mitä seuraavaksi odottaa.

Katsoessamme televisiosta yritämme arvioida, kuka hän on. Etsimme vihjeitä, joita emme oikeasti tarvitse, sillä vastaus on koko ajan edessämme.

Ina Mikkolan haastattelu toteutettiin ennen koronavirus­epidemiaan liittyviä rajoituksia.