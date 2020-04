Suomalaiset poliitikot viestivät työssään WhatsAppissa ja Messengerissä.

Eduskunta ei ole yksin ongelmansa kanssa. Tälläkin hetkellä joku pirulainen terrorisoi kollegansa elämää ”nopeasti kysäisemällä” jotain pikkuasiaa Whatsappissa, tai luoja paratkoon aloittaa jonkun asian ruotimisen iltamyöhään Messengerissä.

Nyt on mennyt pahasti vihkoon. Olen Instagramia rakastava millenniaali, mutta tässä menee raja. Chatit eivät ole työasioille. Syitä on monia.

Ensimmäinen on ilmeinen. Työasioiden läpikäynti somekanavissa sekoittaa totaalisesti mahdollisuuden työhön ja vapaa-aikaan. Somen eri kanaviin on alunperin liitytty mahdollisuudesta pitää yhteyttä ystäviin, perheeseen ja tuttuihin.

Työpäivän jälkeinen palautuminen ja rentoutuminen ovat mahdottomuuksia, jos samoissa kanavissa kollega pumppaa viestiä ja kaikki elämän eri osa-alueet ovat iloisesti sotkussa Facebookin Messengerissä. Tämän tiedostavat Arkadianmäen päättäjätkin ja epätoivon tiivisti Petteri Orpo toteamalla kuinka ”suvantohetkiä ei ole, olipa lauantai-ilta tai sunnuntaiaamupäivä.” Ihan kamalaa. En halua ajatellakaan kuinka väsyneillä ja loppuunajetuilla aivoilla meihin kaikkiin vaikuttavia päätöksiä tehdään.

Koska somekanavat mielletään rennoiksi ja työntekijöiltä edellytetään jatkuvaa joustavuutta, voi joku ajatella luikauttavansa chat-viestin mihin kellonaikaan tahansa.

Mielestäni ilta seitsemän jälkeen saapuvat työviestit ovat sabotaasia ja verrattavissa siihen, että joku rimpauttelisi minulle puhelimella tai työntelisi mappeja postilaatikosta. Tottakai työssä voi olla hektisiä aikoja, kellon ympäri venyviä päiviä, mutta nyt ei puhuta siitä. Nyt puhutaan arjen perus puurtamisesta, jonka keskellä joku onneton venyttää oman työaikansa lisäksi vielä kollegojenkin työaikaa.

Työhön suunnitelluissa sovelluksissa kuten sähköpostissa viestit voi ajastaa juuri tästä syystä. Sähköpostiin saa myös lomavastauksen, jos sellainen autuus joskus koittaa. Yritäpä suitsia lomaviikolle työviestejä pursuava Whatsapp, jossa pitäisi samaan aikaan sumplia perheen menot ja isovanhempien ruokahuolto...

Palkkasin joitakin vuosia sitten yhden parhaista ystävistäni firmaani. Suurin pelkoni oli, että ajan myötä hän kykenisi näkemään minut ainoastaan pomona, eikä esimerkiksi vastaisi viesteihini, kun kysyisin viikonloppumenoja tai kuulumisia. Halusin, että meille molemmille oli selvää milloin olimme töissä ja milloin vapaalla. Laadimme yksinkertaiset säännöt: ei työasioita somessa. Pitäydyimme tiukasti sähköpostissa ja Slack-sovelluksessa. Kiirellisissä asioissa soitimme tai laitoimme tekstiviestin.

Roolit pysyivät erillään. Oli mahtavaa keskustella työasioista sähköpostissa ja tunnin päästä saada meemi Instagramissa. Molempien maailmojen parhaat puolet!

Ränttäyksestäni huolimatta en ole pyhimys.

Olen lähestynyt haastateltavia, asiakkaita ja kollegoita WhatsAppin ja Instagramin kautta. Halpamaista, mutta totta. Joskus ensimmäisen kontaktin ottaminen rennossa ympäristössä voi olla perusteltua, jos voi esimerkiksi olla varma, ettei muuta reittiä henkilöä tule tavoittamaan. Teen kuitenkin kaikkeni sen eteen, että myöhemmät viestittelyt tehtäisiin sähköpostilla tai muulla formaalilla välineellä.

Mutta ymmärrän miksi chattailette! Se on kätevää! Se on nopeaa! Ja siihen liittyy ansa.

Chatit luovat kiireen tuntua. Jokaisessa palvelussa on automaatio-oletuksena ”nähty” palvelu, eli sovellus kertoo jos vastaanottaja on nähnyt saapuneen viestin. Tämän ominaisuuden ainoana tarkoituksena on luoda sosiaalista painetta vastaanottajalle vastata mahdollisimman nopeasti. Tämä taas kiihdyttää viestittelytahtia ja lisää kiireen tuntua sekä mahdollisesti kiirettä itsessään. Sähköpostissa ei luojan kiitos ole tätä ominaisuutta, vaan viestin voi saada, nukkua yön yli rauhassa ja seuraavana päivänä miettiä miten siihen vastaisi rakentavasti.

Chattien kautta tulevat pikkuasiat, usein kiireettömät sellaiset, katkaisevat varsinaisen työnteon ja mahdollisen flown, koska ne vaativat olemassaolollaan vastaamaan välittömästi. Sietämätöntä!

Hyvin usein se pikkuruinen asia jonka kanssa joku työkaveri chatissa lähestyy, on asia jonka hän olisi myös itse voinut selvittää. ”En nyt muista/löydä/jaksa katsoa jotain asiaa, joten voisitko sinä?” Pahimmat chatrummuttajat delegoivat sälähommansa muille ja käyttävät chattia hätäisten ”to do” -listaälähdystensä alustana.

Sähköpostia taas ei haluta käyttää koska se on niin virallinen ja siihen menee aikaa. Minusta olisi mahtavaa jos viestin lähettäjä käyttäisi aikaa viestinsä lähettämiseen, eli toisin sanoen miettisi harkiten mitä haluaa sanoa, miten sen sanoo ja kenelle viestin lähettää. Chatin nopeus ja ”ketteryys” tuntuu antavan luvan sille, ettei mitään näistä tehdä. Chattiviestin vastaanottajat, yhdestä sataan henkilöä, joutuvat tekemään työn eli pohtimaan ja tulkitsemaan huonosti muotoiltua, mahdollisesti tarpeetonta sotkua.

Vaikutelma sähäkkyydestä voi pahimmillaan olla kaikkien työajan haaskausta ja jaksamisen venyttämistä. Hetkessä normalisoitunut etätyö haastaa entisestään työstä irtautumisen mahdollisuuksia.

Tee siis työkavereillesi palvelus ja lopeta chattaaminen jo tänään. Parannat todennäköisesti myös tietoturvaasi kertaiskulla, jos et operoi Facebookin omistamilla alustoilla duuniasioidesi parissa.