Muusikkojen ja Hollywood-tähtien äänet särkyvät älypuhelimilla someen kuvatuissa livelähetyksissä.

Näyttelijät paljastavat huumorivideoillaan olohuoneidensa kasat. Hiussuortuvat sojottavat ja kasvoilta puuttuvat varjostukset paljastavat asioita, joita emme ole tottuneet näkemään kuuluisuuksien kasvoilla.

Viestinnän yliopistolehtori Salli Hakala Helsingin yliopistosta sanoo, että kyse on solidaarisuuden osoituksesta.

Julkisuutta ja kriisiviestintää tutkineen Hakalan mukaan julkkikset pyrkivät somevideoillaan näyttämään, että myös heidät on ”tavisten” tavoin patistettu koronaviruksesta johtuvien toimien vuoksi poikkeusoloihin.

Solidaarisuus on tärkeää, mutta mitä käy kuuluisuudelle, kun yksityisen ja julkisen rajat hälvenevät?

Huhtikuun kolmantena viikonloppuna ihmiset ympäri maailman kerääntyivät katselemaan, kun maailman tähdet Beyoncésta ja Billie Eilishistä Michelle Obamaan ja YK:n pääsihteeri António Guterresiin esiintyivät kameralle kotistudiostaan, puutarhastaan tai ihan vain olohuoneestaan käsin.

Muusikko Lady Gaga keräsi julkkikset yhteen One World Together at home -lähetykseen. Spektaakkeli järjestettiin yhteistyössä maailmanlaajuisen kansalaisjärjestön Global Citizenin, YK:n sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa.

Valtaviin mittoihin paisuneen tapahtuman tarkoituksena oli levittää tietoisuutta koronaviruksesta sekä osoittaa kunnioitusta pandemian etulinjassa työskenteleville.

Lue tästä lisää tapahtumasta.

Ajatus koko maailman yhteen kokoavasta hyväntekeväisyysillasta oli kaunis, mutta silti siitä tuli jotenkin surullinen olo. Konsertti oli ymmärrettävistä syistä kotikutoinen. Glamour puuttui.

Hiukan pikselisen kuvan ja diskanttisen äänen välityksellä jopa popin kuningattaren Beyoncén puhe jäi valjuksi.

New York Post -lehden televisiokriitikko Johnny Oleksinski antoi tapahtumalle lähes murskaavan arvion. ”One World Together at Home saavutti mahdottoman ja sai meidät tuntemaan olomme entistä huonommaksi”, hän kirjoittaa kritiikissään.

Oleksinskin mukaan tapahtuman suurin ongelma oli sen vakavuus, mutta konsertissa ja sen kaltaisissa Instagramin livelähetyksissä piilee toinenkin kynnyskivi.

”Julkkikset on totuttu näkemään arjen yläpuolella”, Hakala tiivistää. Poikkeusolot muuttavat tätä asetelmaa.

Kotisohvilta tehdyt Instagramin livelähetykset ovat tervetulleita solidaarisuuden osoituksia, mutta ne myös riisuvat julkkiksen epätodelliselta tuntuvasta täydellisyydestä.

Hakala muistuttaa, että tavallisissa olosuhteissa kuuluisuuksien ympärillä tehdään suurin joukoin ja hartiavoimin töitä sen eteen, että heidät saataisiin korotettua arjen yläpuolelle.

Isojen tähtien keikkalavat ovat syystä korkeita.

”Kysymys on siitä, että julkkiksen ja tähtien tehtävä on nostaa katsoja arjen yläpuolelle, ja kun hekin putoavat tähän arkeen, se hämmentää.”

Hakalan mukaan julkkiskulttuuri ja kuuluisuus perustuu siihen, että ihmiset haluavat samastua julkkiksen luomaa ideaan, joka koskettaa mutta ei välttämättä ole todellinen.

Aikoinaan sosiaalisen median yleistyminen toi kuuluisuuksia lähemmäs seuraajiaan. Koska sekä some että fanikulttuuri perustuvat tykkäämiseen, ei sosiaalinen media tehnyt julkisuudesta arkista vaan lisäsi kuuluisuus­kulttuuria entisestään, Hakala sanoo.

Some vahvisti promootiokulttuuria, jossa jokaisen on yhtäältä huolehdittava julkisesta olemuksestaan, ja toisaalta lähes kenestä tahansa voi tulla kuuluisa.

Myös sosiaalinen median profiilit perustuvat mielikuvien luomiseen.

”Me toimimme sosiaalisen mielikuvituksen varassa. Sosiaalinen mielikuvitus on tärkeä osa julkista, yhteiskunnallista toimintaa. Kun kuuluisuudet esittävät tavallisia arjen töitä ja tilanteita, nekin ovat yleensä rakennettuja huomiotemppuja. Puhutaan pseudotapahtumista”, Hakala kerto.

”Tämä One world together at home on eräänlainen pseudo­tapahtuma, rakennettu julkisuustempaus.”

Hakalan mukaan kriisitutkimuksen näkökulmasta voi lisäksi sanoa, että usein kriisiin liittyvät muutokset ovat väliaikaisia. Kuuluisuuksien ei siis tarvitse huolehtia alansa tulevaisuuden puolesta.

Niin kauan kuin yhteiskuntamme toimii markkinatalouden ehdoilla ja ihmisten välillä on eriarvoisuutta, kuuluisuus­kulttuurikin voi hyvin.