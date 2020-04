Fortum kertoi keskiviikkona julkaistussa tiedotteessaan, että se on päättänyt hylätä Maailman luonnonsäätiö WWF:n tekemän ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Mistä on kyse?

Valtionyhtiö Fortumin osakkeenomistaja WWF ehdotti tammikuussa, että Fortum lisäisi Pariisin ilmastokokouksen mukaiset 1,5 asteen lämpenemiseen liittyvät tavoitteet Fortumin yhtiöjärjestykseen.

Helmikuussa Fortum julkaisi tiedotteen ja ilmoitti, että yhtiön hallitus ehdottaa WWF:n ehdotuksen hylkäämistä virallisessa yhtiökokouksessa.

Helmikuussa julkaistussa tiedotteessaan Fortum perusteli WWF:n ehdotuksen hylkäämistä kahdelle tavalla.

Saavuttaakseen ehdotuksen mukaiset tavoitteet Fortumin pitäisi luopua hiilen käytöstä kaikissa OECD-maissa ja Venäjällä vuoteen 2031 mennessä.

Fortumin mukaan noin 80 prosenttia yhtiön päästöistä syntyy Venäjällä, jossa energiantuotanto perustuu yhä pääasiassa fossiilisiin polttoaineisiin.

Lisäksi Fortum perustelee ehdotuksen hylkäämistä sillä, ettei yhtiö pysty sitoutumaan pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin tuoreen Uniper-kaupan vuoksi. Saksalaisen Uniperin tuotannosta noin 80 prosenttia perustuu fossiilisiin polttoaineisiin.

Fortumista tuli Uniperin suurin yksittäinen omistaja, kun se osti 47 prosenttia yhtiön osakkeista kesällä 2018.

Torstaina järjestetyssä virallisessa yhtiökokouksessa Fortum päätti hyväksyä hallituksensa suosituksen siitä, että Pariisin ilmastokokouksen mukaisia tavoitteita ei kirjata yhtiöjärjestykseen.

Yhtiö julkaisi tiedotteen yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä.

Fortumin viestintäjohtaja Elina Kokko kertoo sähköpostitse, ettei voi kommentoida osakkeenomistajien puolesta WWF:n ehdotuksen hylkäämiseen johtaneita syitä. Äänestystulos oli hänen mukaansa kuitenkin ”erittäin selvä”.

”Hallituksen mielestä yhtiöjärjestys ei ole oikea paikka kirjata tärkeitäkään strategisia tavoitteita tai toimenpiteitä”, Kokko sanoo.

Kokon mukaan hallitus totesi, että johdonmukainen työ puhtaamman maailman puolesta on Fortumin kaiken toiminnan lähtökohta. Yhtiön strategia on rakennettu sille olettamalle, että Fortum menestyy hiilineutraalissa yhteiskunnassa, Kokko sanoo.

Fortum tukee Kokon mukaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia tavoitteita hiilineutraalista Euroopasta vuoteen 2050 mennessä.

”Olemme nyt lähdössä Uniperin kanssa luomaan yhteistä tavoitettamme joka on vielä tätäkin kunnianhimoisempi”, Kokko kertoo.

”Uniperin hiilivoimaloiden sulkemiselle on Euroopassa selkeä aikataulu. Eniten hiilivoimaa on Saksassa, missä Uniper on ilmoittanut sulkevansa kaikki vanhat kivihiililaitoksensa vuoden 2025 loppuun mennessä olettaen, että Saksan hiililaki hyväksytään maan hallituksen esittämässä muodossa.”

Mielenosoittajat kerääntyivät eilen vastustamaan Fortumin toimia sekä yhtiön hallituksen suositusta hylätä WWF:n ehdotus.

Koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen vuoksi mielenosoittajat kokoontuivat Fortunmin pääkonttorin edustalle virtuaalisesti sosiaalisessa mediassa.

Virtuaali­mielen­osoituksen järjestävät yhteistyössä Greenpeace Suomi, Amnesty Internationalin Suomen osasto, Fridaysforfuture Suomi, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Finnwatch, Elokapina, Hiilivapaa Suomi ja Fortumregrets-ryhmä.

Mielenosoituksen tarkoituksena oli ympäristöjärjestö Greenpeacen julkaiseman tiedotteen mukaan vaatia valtionyhtiötä luopumaan hiilivoimasta sekä sitoutumaan Pariisin ilmastokokouksen mukaisiin tavoitteisiin.

Tapahtumaan osallistuakseen mielenosoittajien tuli liittyä Facebook-tapahtumaan ja julkaista jollain sosiaalisen median kanavallaan kuva, jonka paikkatiedoksi on merkattu Fortumin pääkonttori.

Sosiaalisen median palveluihin kertyi lukuisia päivityksiä asiasanalla #fortumirtifossiilista.