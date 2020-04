Nyt.fi | Nyt.fi

Poikkeuksellisina aikoina huumorin arvoa ei pidä vähätellä – selvitimme asiantuntijoilta, minkälaisen huumorin avulla on Suomessa eletty kriisien aikana

Suomessa on viljelty nälkävuosista lähtien samankaltaista huumoria. Kriisitilanteissa on ollut lupa pöhkölle pelleilylle, vaikkakin toisen kustannuksella. Usein huumori on myös keskittynyt johonkuhun toiseen.