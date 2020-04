Huippumenestynyt poptähti Sia eli Sia Furler sai sosiaalisen median sekaisin sunnuntaina Suomen aikaa jakamalla uuden kummallisen musiikkivideon, jolla hän on mukana.

Vaan kummallinen on kappaleen aihekin: se kertoo huippusuositun Netflix-dokumentin Tiger Kingin omalaatuisesta, sekopäisestä ja vainoharhaisesta päähenkilöstä Joe Exoticista eli Joseph Maldonado-Passagesta.

Asiasta kertoo muiden muassa brittiläinen sanomalehti The Independent.

Minuutin mittaisessa hupailuvideossa Chandelier-hitistä tunnettu Sia, hänen meikkaajansa Tonya Brewer sekä luottotanssijansa Maddie Ziegler näyttävät hassuttelevan omakotitalon takapihalla. Videolla Sialla on päässään valtava, kasvot peittävä hattu, mutta se ei estä häntä olemasta paljastava: myöhemmin hän nimittäin twerkkaa alusvaatteisillaan.

Kappaleen sanoituksissa ruoditaan Exoticin räiskyvää persoonaa. Lisäksi sanoituksissa mainitaan eläintensuojelija Carole Baskin, jota Exotic dokumentin perusteella vihaa pakkomielteisesti. Tällä hetkellä Exotic istuu yli 20 vuoden tuomiota Baskinin murhayrityksestä.

Lopputekstien mukaan kappaleen on kirjoittanut ja tuottanut yhteistyössä Brewer ja Ziegler. Lisäksi videon ohjaus on saman kaksikon käsialaa. Kappaleen taustabiittiin on otettu vaikutteita räppäri Megan Thee Stallionin tuoreesta Savage-kappalesta.

Suositun Netflix-dokumentti Tiger Kingin päähenkilö Joe Exotic. Kuva: Netflix

Vaikuttaakin siltä, että hupikappale on syntynyt yksinomaan koronaviruksen aiheuttaman tylsyyden ja luppoajan yhteisvaikutuksesta.

Myös Suomessa luovan alan ihmiset ovat viime viikkoina antautuneet erikoisiin tempauksiin; osin viihdyttämisen ja auttamisen halusta, toisaalta siksi, että kalenteri on tyhjentynyt koronaviruksen vuoksi.

Esimerkiksi kirjailija Sofi Oksanen on tehnyt kokkausvideoita ja vastaillut kotikoululaisten kirjallisuutta koskeviin kysymyksiin Instagramissa, ja näyttelijä Aku Hirviniemi on kuvannut someen huumorivideoita, joita hän nimittää ”epäsisällöksi”. Näyttelijä Pekka Strang puolestaan toimi yhden päivän ruokalähettinä.

Sian tuore kappale vaikuttaa asettuvan samalle jatkumolle – toki kansainvälisessä kontekstissa: kaikessa yksinkertaisuudessaan kyseessä on takapihan auringossa kuvattu hassutteluvideo, jota ei pidä ottaa liian vakavasti.

Australialaislaulaja Sia jakoi kappaleen Twitterissä ja Youtube-tilillään. Saatetekstissä hän kuitenkin pyysi lahjoittamaan rahaa Humane Society -eläinsuojelujärjestölle, eli kenties hupailun varjolla edistetään tärkeää asiaa.

Twitterissä yleisön huomion varasti Sian takapuoli eli toisin sanoen videon kaksi sekuntia, joiden aikana laulajatähti twerkkaa.

Australialais­laulajaa muun muassa tituleerattiin ”twerkkauksen kuningattareksi”.

The Independentin mukaan Sia ja kumppanit eivät ole ainoita, jotka ovat tehneet musiikkia Joe Exoticin inspiroimana. Yhdysvaltalainen punk rock -yhtye The Offspring julkaisi viime viikolla cover-version Exoticin Here Kitty Kitty -kappaleesta.

Tiger King -dokumentissa kerrottiin, että Joe Exotic on myös levyttänyt kantrilaulaja, mistä todistivat dokumentissa näytetyt pätkät hänen musiikkivideoistaan. Todellisuudessa kappaleet ovat muiden tekemiä, eikä Exotic edes laula julkaisuillaan itse.