Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on viime aikoina kulkenut kohusta toiseen lauottuaan – ties kuinka monetta kertaa – kyseenalaisia kommentteja.

Viime torstain lehdistötilaisuudessa hän esimerkiksi spekuloi mahdollisuudella, että virusta tuhoavia puhdistusaineita voitaisiin ruiskuttaa ihmisen keuhkoihin.

Puhdistusaineita valmistava kansainvälinen yhtiö kiirehti varoittamaan, ettei heidän tuotteitaan missään tapauksessa saa päästää ihmiskehon sisälle.

Ilmeisesti varoitukset olivat kuitenkin paikoin kaikuneet kuuroille korville: New Yorkin viranomaiset tiedottivat lauantaina, että yhteydenotot paikalliseen myrkytyskeskukseen yli kaksinkertaistuivat Trumpin kommenttien seurauksena. Asiasta kertoi muiden muassa NBC New York -kanava.

Kaikesta huolimatta Trump julisti Twitterissä olevansa kenties työteliäin presidentti Yhdysvaltain historiassa.

”Minut ja maamme historian tuntevat ihmiset sanovat, että olen työteliäin presidentti Yhdysvaltain historiassa. En tiedä siitä, mutta olen ahkera ja olen luultavasti saanut enemmän aikaan kolmessa ja puolessa vuodessa kuin kukaan presidentti”, Trump kirjoitti sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

Ei liene sattumaa, että Trump alleviivaa nyt omaa ahkeruuttaan, kertoo Indy100-sivusto. Viime viikolla The New York Times -sanomalehti nimittäin kertoi presidentin viimeaikaisista päivärutiineista perustaen tietonsa Trumpin hallintoon ja lähipiiriin kuuluvien yli 12 ihmisen haastatteluun.

Lehden mukaan Trump käyttää ison osan päivästä television tuijottamiseen.

The New York Timesin mukaan presidentti herää viideltä katsomaan television uutistarjontaa, ja saapuu työhuoneeseensa Oval officeen puoliltapäivin.

Television vahtaaminen on kuulunut jo pitkään Trumpin rutiineihin: HS kertoi vuonna 2017, että Trump katsoo televisiota toisinaan jopa kahdeksan tuntia päivässä.

Uutta sen sijaan on se, että riehuvan koronaviruskriisin keskellä presidentti keskittää avustajiensa mukaan pääasiallisen huomionsa selvittääkseen, kuinka mediat arvioivat hänen suoriutumistaan kriisin hoidossa.

Syynä on tietenkin huoli marraskuun presidentinvaalien kannatuksesta ja siitä, minkälaisena presidenttinä Trump tullaan muistamaan koronaviruskriisin johdosta.

The New York Timesin mukaan presidentti on yhä synkempi. Yhdysvaltain talous, joka oli nousukaudella Trumpin väkevin puolestapuhuja uudelleenvalintaan, on nyt vaikeuksissa.

Media on arvioinut hänen suoriutuneen koronakriisin edessä huonosti, ja demokraattien mukaan häneltä on puuttunut ”empatiaa, rehellisyyttä ja kykyä”. Jopa republikaanit ovat kritisoineet Trumpia tässä asiassa.

Trump on vihainen jopa hänelle myötämieliselle Fox Newsille, joka ei onnistu esittämään presidenttiä sellaisessa valoissa kuin hän toivoisi, The New York Times kertoo. Tämä viha on tihkunut myös Twitteriin.

”Fox News ei vain ymmärrä, mitä tapahtuu! Heille syötetään demokraattien agenda, ja he nielevät sen ilman epäröintiä tai perehtymistä”, Trump kirjoitti maanantaina.

Valkoisessa talossa pysyttelevä Trump on eristänyt itsensä haastateltujen virkamiesten mukaan kannattajistaan ja vierailijoista sekä pidättynyt matkustamisesta – ja golfista.

Kaapelikanava CNN kertoi joulukuussa, että vuonna 2019 Trump vietti yhden päivän viidestä pelaten golfia. Kaikkiaan hän vietti ainakin 86 päivää golfklubilla viime vuonna. Tilanne lienee siis vakava, koska edes Trump ei mieli enää viheriölle.

Tietysti Trump osallistuu päivän aikana koronavirustilannetta käsittelevään päivittäiseen lehdistötilaisuuteen, soittaa puheluita ja istuu palavereissa, The New York Times kertoo. Mutta illalla Trump palaa jälleen television ääreen syöden ”lohturuokaa”: ranskalaisia ja sokeritonta kolaa.

Valkoinen talo kiirehti kiistämään The New York Timesin väitteet. New York Postille annetussa haastattelussa Valkoisen talon viranomaiset kertoivat Trumpin olevan niin kiireinen, että toisinaan hän joutuu jopa jättämään lounaan väliin.

Heidän mukaansa presidentti on työskennellyt kellon ympäri ja soittanut 60 työpuhelua päivässä koronapandemian aikana.

”Uutena kansliapäällikkönä suurin huolenaiheeni on järjestää Trumpille edes tovi aikaa, että hän ehtii haukata jotain”, Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows sanoi New York Postille.

Lisäksi Meadows kertoi, että hiljattain Trump soitti hänelle noin puoli neljä aamulla työasioissa.

Toinen viranomainen jakoi New York Postille presidentin puhelutietoja, jotka hänen mukaansa todistavat Trumpin kiireisestä aikataulusta. Puhelutietojen mukaan Trump soitti viime keskiviikkoaamuna yli 20 puhelua, joista ensimmäinen oli puoli seitsemältä Yhdysvaltain valtiovarainministerin Steven Mnuchinin kanssa.

Työtahti oli viranomaisten mukaan samankaltainen myös muina päivinä.

Valkoisen talon työntekijät eivät kuitenkaan kiistäneet sitä, että Trumpilla on usein televisio päällä. Heidän mukaansa se on vain asianmukaista.

”Kuinka muuten tietäisimme, mitä on sanottu ja mistä asioista raportoitu?” eräs New York Postin haastattelema viranomainen kysyi.

He eivät myöskään kumonneet väitettä siitä, että presidentti joisi paljon sokeritonta kolaa.

Trump itse suivaantui The New York Timesin artikkeleista, ja ärsytys purkautui myös Twitteriin.

Trump kertoi työskentelevänsä varhaisesta aamusta iltaan eikä ole edes poistunut Valkoisesta talosta kuukausiin. Trumpin mukaan jutun kirjoittivat surkeat toimittajat, jotka eivät tiedä mitään hänestä.