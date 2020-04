Et tiedä, mitä todellinen innostus on ennen kuin yhdysvaltalaisen rockyhtyeen Foo Fightersin keulahahmo Dave Grohl on liittynyt videopuheluusi. Ainakin, jos satut olemaan yhtyeen kivenkova fani.

Tästä nähtiin todiste maanantaina, kun Jimmy Kimmel Live! -keskustelu­ohjelman etänä toteutetussa jaksossa vieraana oli sairaanhoitaja TJ Riley. Hän työskentelee Jacobi Medical Centerissä New Yorkin Bronxissa.

Asiasta kertovat muiden muassa Rollling Stone -lehti ja Pitchfork-sivusto.

Riley esiintyi juontaja Jimmy Kimmelin nimikko-ohjelman osiossa, jossa kunnioitetaan koronavirus­pandemian etulinjassa työskenteleviä. Kimmel on palkinnut joka viikko yhden terveydenhuollon työntekijän.

Kimmelin kysymyksiin videopuhelun välityksellä vastannut Riley kertoi itsekin sairastaneensa koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin.

”Noin 60 prosenttia työkavereistani on saanut viruksen”, Riley kertoo.

Parin minuutin jutustelun jälkeen tilanne sähköistyy.

Kimmelin ohjelman taustatoimittajat selvittivät, että Riley on kovan luokan Foo Fighters -fani. Äkkiarvaamatta videopuheluun liittyy yhtyeen nokkamies Dave Grohl.

”Dave, tervehdi TJ:tä”, Kimmel kehottaa.

Rileyn silmät laajenevat lautasiksi ja suusta pääsee kirosana. Hän ei selvästi ole uskoa silmiään. Rileyn pidätelty into on hulvatonta katsottavaa.

”Dave, olen todella, todella iso fani”, Riley painottaa ja näyttää aivan innostuneelta koiranpennulta.

”Tuntuu kuin tämä olisi koronaviruksen aikaista unta. Tämä on hullua”, Riley verbalisoi tuntemuksiaan. Mies sopertaa niin nopeasti, että siitä on vaikea saada selvää.

Grohl ottaa kehut vastaan nöyrästi naureskelleen.

Katso sairaanhoitajan hulvaton reaktio tästä:

Eikä tässä vielä kaikki: liikuttuneelta Rileylta näyttää lähes loppuvan happi, kun Kimmel palaa puheluun kertomaan, että Life is Good -vaateyritys palkitsee ansioituneen sairaanhoitaja 10 000 dollarilla eli noin 9 200 eurolla. Lisäksi yritys lahjoittaa Rileyn työtovereille lahjapakkauksia.

Seuraavaksi Kimmel kääntyy Grohlin puoleen ja kysyy, onko tällä mitään TJ:lle. Grohl aprikoi hetken ja oivaltaa sitten, että hänellähän on sylissään kitara.

”Ehkä soitan jotain.”

Riley osoittaa suosiotaan, kun Grohl alkaa tapailla akustisella kitarallaan vuonna 1997 julkaistua Foo Fighters -hittiä Everlong.

Kun kappale on ohi, Grohl kääntyy Rileyn puoleen ja kiittää kaikesta avusta, mitä tämä on tarjonnut monille ihmisille. Tässä vaiheessa Riley pidättelee kyyneleitään.

Hetki lienee koskettavuudessaan ikimuistoinen Rileylle.