Selväksi on käynyt, että koronaviruspandemia on pakottanut yhteiskunnat polvilleen yksi toisensa jälkeen. Elämä on muuttunut vain parissa kuukaudessa lähes täysin.

Se, mikä ennen oli osa normaalia elämää, on nyt viety tai kielletty.

Vaikka elämä on keikahtanut päälaelleen, poikkeuksellinen aika on saattanut mahdollistaa jotain hyvääkin. Tähän liikemies ja radiopersoona Jari Sarasvuo pureutui Twitterissä.

Sarasvuolle juolahti mieleen, että positiivista koronapandemiassa on ollut härkätaisteluiden peruminen Espanjassa.

”Mitä sun mieleen tulee siitä, mitä yllättävää hyvää tässä on ollut?” Sarasvuo tiedusteli Twitterissä keskiviikkona.

Vastauksia tuli keskiviikon aikana yli sata. Suomalaisten mielissä näyttävät toistuvan samankaltaiset asiat.

Ainakin yhteys luontoon on parantunut, elämänmeno hidastunut ja läheisille jäänyt enemmän aikaa.

Twitter-ketjun perusteella koronaviruspandemia on korjannut ihmisten luontosuhdetta. Kun ravintolat ja työpaikat ovat kiinni, ja kodin neliöt alkavat kyllästyttää, on moni suunnannut luontopoluille.

Teemu Kaskinen on huomannut, kuinka koiraa ulkoiluttaessa näkee enemmän lenkkeilijöitä kuin tavallisesti. Lisäksi hän on huomannut asuinpaikastaan Kouvolasta ilahduttavia piirteitä.

Aikuisia on selvästi ilahduttanut myös se, että lapset ovat leikkineet enemmän luonnossa. Perheet ovat myös ulkoilleet enemmän yhdessä.

Tuomas Lehtinen kertoo ulkoilleensa lastensa kanssa joka päivä. Viikonloppuna he ovat tehneet pidempiä retkiä entuudestaan tuntemattomiin paikkoihin.

Ylipäänsä lasten hyvinvointi nousi osassa vastauksissa keskeisiksi.

Osalle perheistä poikkeusolot ovat kuitenkin saattaneet lisätä vaikeuksia arjen hallinnassa.

Tästä voi lukea lisää siitä, miten poikkeusolot ovat vaikuttaneet lastensuojelun toimintaan.

Koronaviruksen vuoksi päiväkodeissa on väljempää, kun yhä useampi lapsi on kotona. Sen vuoksi hoitajillakin on ollut paremmat mahdollisuudet keskittyä työhönsä.

Jotkut mainitsivat myös koulukiusaamisen vähentyneen etäopetuksen myötä.

Helsingin Sanomat kirjoitti viime viikolla, että etäkoulu on vähentänyt koulukiusaamista mutta lisännyt nettikiusaamista.

Suomalaisia on selvästi miellyttänyt elämänmenon yleinen hidastuminen. Kun etätöihin ei tarvitse matkustaa, voi nukkua pidempään. Kiire on kaikonnut, ja lähimmäisille on ollut enemmän aikaa.

Sairaslomalla toipuva Pasi Paavola mainitsee tämän hetken parhaaksi asiaksi maailman hidastumisen ja ”piirin pienemisen”.

Sanna Vornasen mukaan hyvää kriisissä on ollut se, että ainakin osa ”on ymmärtänyt, ettei koko ajan tarvitse enemmän kaikkea ja olla koko ajan kiirehtimässä paikasta toiseen.”

Toiset keskittyivät muita konkreettisempiin muutoksiin, jotka koronavirus on tuonut tullessaan. Yllättävän moni mainitsi esimerkiksi pelikoneiden sulkemisen hyvänä asiana.

Myös lentämisen vähentyminen nähtiin parannuksena aikaisempaan. Toiset toivoivat tilanteen jatkuvan samanlaisena koronakriisin jälkeenkin.

Jotkut Twitter-käyttäjät suhtautuivat poikkeustilanteeseen hieman erilaisesta näkökulmasta.

Heidän mukaansa kriisi on tarjonnut mahdollisuuden elää omannäköistä elämää – ilman häpeää. Esimerkiksi J-P Kivistön mukaan enää ei tarvitse potea huonoa omaatuntoa siitä, ettei juuri käy ulkona ja asuu ”kuin erakko”.

Eräs käyttäjä puolestaan kertoi, että koronavirus on vaikuttanut todella vähän elämään. ”Ei tarvi leikkiä niin pirun sosiaalista vaan saa olla ihan käskystä keskenään kotona.”

Osattiin vastauksissa myös hassutella. Jiri Kerosen mielestä hyvää on se, ettei jääkiekon MM-kisoja järjestetä tänä vuonna. Näin Suomi pysyy hallitsevana maailmanmestarina.