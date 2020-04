Jazzkeittiö

Valitsin vappuaaton ja kansainvälisen jazzin päivän soittolistalle jazzklassikoita sekä muutaman tuoreen kotimaisen kappaleen, joita olen viime aikoina kuunnellut paljon. Yhtäkään biisiä en valinnut pelkästään nimen perusteella, mutta jotkut saavat kieltämättä koronaviruksesta mustan huumorin sävyttämiä lisäkierroksia.

Miles Davis Kuva: Vivan Storlund

1. I’ll Remember April. Miles Davis. Blue Haze 1956.

Huhtikuu jää historiaan. Trumpetisti Miles Davisin hupakkomainen tulkinta muistuttaa vaihtelevista fiiliksistä, auringosta ja pääsiäisen takatalvesta. Basisti Percy Heathin basso etenee askel askeleelta kuin aika koronakaranteenissa.

2. Blackbird. Mirja Mäkelä: My Hidden Joys, 2015.

Kun tyttäreni soittaa videopuhelun Tukholmasta, kuulen mustarastaan laulavan hänen ikkunansa takana. Mustarastas laulaa myös Tähtitorninmäellä, kun käyn koiran kanssa iltalenkillä. Kauanko vielä menee, kunnes saan halata tyttöäni? Mirja Mäkelän ja kitaristi Teemu Viinikaisen ihana tulkinta.

3. It Could Happen to You. Chet Baker Sings: It Could Happen To You (OJC Remaster), 2010.

Se voisi tapahtua sinulle, laulaa trumpetisti Chet Baker jäljittelemättömällä, pehmeänkarhealla äänellään. Hän tarkoittaa tietysti rakastumista, mutta koronaeristyksessä mieleen tulee muitakin vaihtoehtoja. Päihderiippuvuudesta kärsinyt Baker kuoli 58-vuotiaana pudottuaan Amsterdamissa hotellin ikkunasta vuonna 1988.

4. I Guess I’ll Hang My Tears Out to Dry. Dexter Gordon: Go! (The Rudy Van Gelder Edition), 1962.

Jos aika tulee pitkäksi. kannattaa katsoa Yle Areenasta mainio dokumentti Blue Note Records -levy-yhtiöstä, jossa isossa roolissa ovat muun muassa saksofonisti Dexter Gordon sekä äänittäjä Rudy Van Gelder, yksi legendaarisen soundin luojista.

5. So Tired. Art Blakey & The Jazz Messengers: A Night In Tunisia, Remastered 2005.

Tolkuton väsymys on yksi covid-19-taudin oireista. So Tired on myös Rumpali Art Blakeyn Jazz Messengers -yhtyeen kappale, jonka on säveltänyt pianisti Bobby Timmons. Myös Art Blakeystä kerrotaan Blue Note-dokumentissa.

Mirja Mäkelä Kuva: Sami Kero / HS

6. It Might as Well Be Spring. Brad Mehldau: Introducing Brad Mehldau, 1995.

Sahaava kuume on niin ikään covid-19-taudin oireita. Tässä kappaleessa laulaja kertoo olevansa levoton kuin paju myrskytuulessa ja epäilee potevansa kevätkuumetta. Balladia ovat laulaneet muun muassa Sarah Vaughan, Frank Sinatra ja Nina Simone, mutta tässä sen esittää vuonna 1970 syntynyt pianisti Brad Mehldau, jonka pianismi kuvaa levotonta mieltä kuumemittarin herkkyydellä.

7. Spring Ice. Hands and Omens: Where the Solid Ends, 2019.

Ikkuna on kuin jää, jonka takana tunnen olevani vankina. Vastapäisen talon ikkunasta minua katsoo surullinen nallekarhu. ”Älä sure nalle – joskus tämä jää sulaa”, vakuuttaa Hands and Omensin musiikki.

8. Friends. Brad Mehldau: Seymour Reads the Constitution, 2018.

Ilman ystäviä en selviäisi. Ja kuulkaapas, minulle kävi juuri niin kuin The Beach Boys -yhtyeen biisissä Friends. Se kertoo kahdesta ystävästä, jotka olivat ajan saatossa kadottaneet yhteyden. Mutta sitten, yhtenä iltana vanha ystävä soittaa. Mehldaun tulkinta kertoo ilosta, jota kertoja tuntee tietäessään ystävänsä voivan hyvin. Jos tässä tilanteessa on jotakin hyvää, se on vanhojen ystävien löytäminen uudelleen.

9. Mercy, Mercy Mercy – Live. The Cannonball Adderley Quintet, 1995.

Klubille ei nyt pääse, mutta tunnelmaan pääsee kuuntelemalla tätä armoa anelevaa rumpali Cannonball Adderlyn kvintetin live-esitystä. Tosin biisiä ei ole oikeasti äänitetty klubilla, vaan Hollywoodin studiolla. Kerrotaan, että Adderley halusi kirjata alkuperäisiin kansiteksteihin, että levy olisi äänitetty Chicagon Club DeLisassa, koska klubin omistaja oli hänen ystävänsä. Minusta tarina on sympaattinen ja kuvaa hyvin, miten jazztyypit pyrkivät joka tilanteessa tukemaan toisiaan.

Brad Mehldau Kuva: David Redfern

10. Sumu hälvenee. Emmi U. Quintet: My Bird, 2019.

Sumu on sankka ja ehkä muuttuu vieläkin sankemmaksi, mutta tämä biisi saa uskomaan, että se myös hälvenee.

11. My Funny Valentine. Miles Davis Live at Philharmonic Hall, New York February 1965.

37-vuotias Miles Davis soitti helmikuussa 1964 hyväntekeväisyyskeikan New Yorkin Philharmonic Hallissa yhdessä 18-vuotiaan rumpalin Tony Williamsin ja 23 vuotiaan pianistin Herbie Hancockin kanssa. Konsertin tarkoitus oli tukea mustien kansalaisoikeusliikettä tulevissa vaaleissa, mutta Miles omisti keikan myös runsas kolme kuukautta aiemmin murhatulle presidentti John F Kennedylle. Minä omistan tämän kappaleen kaikille koronaviruksen uhreille.

12. Elegy for a Free Spirit. Timo Lassy: Moves, 2018.

Kun ahdistaa, Timo Lassyn kuulas saksofoni tyynnyttää. Ricky Ticky Big Bandin vaskinen sointi tuo avaruutta kotikaranteenin suljetun paikan kammoon.

13. Joy Spring. Clifford Brown, Max Roach Quintet: Joy Spring, 1954.

Nyt on vappu ja siitä aion ottaa ilon irti, vaikka pääsisin vappukävelylle vain koirani seurassa. Ilosta ja rakkaudesta kertoo myös tämä trumpetisti Clifford Brownin ja rumpali Max Roachin pitelemätön Joy Spring. Brown kuoli vain 25-vuotiaana auto-onnettomuudessa. Suremaan jäivät alle vuoden ikäinen Clifford Brown junior ja vaimo Larue Anderson, jota Brown kutsui lempinimellä Joy Spring.

14. Days of Wine and Roses. Oscar Peterson Trio: We get Requests, 1964.

Ehkä muistamme jälkeenpäin nämä ajat kautena, jolloin pintaliito ja pätemisen tarve antoivat tilaa syventymiselle, läheisyydelle ja kauneudelle. Ehkä muistamme, että ilman materiaa voi selvitä, mutta ilman taidetta ei.

