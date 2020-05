Yksi koronapandemian kiistaton vaikutus on se, että meemikulttuuri ja erilaiset sosiaalisessa mediassa leviävät haasteet kukoistavat ennennäkemättömästi.

Huhtikuussa moni törmäsi somessa kuvaan, jossa Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton istuu lattialla risti-istunnassa ja pitelee käsissään vinyylilevyä. Ympärillä lattialla on kolme muuta levyä.

Yllään Clintonilla on puku, mutta jaloissa ei ole kenkiä. Korvilla on kuulokkeet ja kasvoilla ilme, josta on vaikea tulkita, nauttiiko presidentti tärykalvoille tulvivasta musiikista vai ei.

Clinton pysyy muuttumattomana, mutta kuvan vinyylilevyt sen sijaan vaihtuvat sen mukaan, kuka kuvan on jakanut.

Mistä suosituksi nousseessa Clinton-meemissä on kyse?

Kyseessä on oikeastaan somehaaste. ”Bill Clinton Swag” -nimisen meemin ideana on laittaa vinyylien tilalle mielibändien albumien kannet ja jakaa kuva somessa. Näin someseuraajille voi kertoa humoristisella tavalla, minkälaista musiikkia pitää arvossa.

Eikä tarvitse olla kummoinenkaan tietokonevelho, että suosikkilevyjen kannet saa liitettyä oikeille paikoilleen. Photoshopin voi unohtaa, sillä meemille on omistettu oma verkkosivu, jonka avulla levynkannet asettuvat paikoilleen vaivatta.

Clinton-meemi on kiertänyt huhtikuussa sosiaalisessa mediassa taajaan, ja moni lienee törmännyt Instagram-virrassaan kyseiseen haasteeseen.

Moni ei kuitenkaan välttämättä tiedä meemin historiaa – tai sitä, minkä yhtyeen levyjä Clinton ”tosiasiassa” piteli.

Kaikki juontaa juurensa satiirilehti The Onionin marraskuussa 1999 julkaisemaan artikkeliin ”Clinton kirjoittaa fanikirjeen Joan Jettille ”, kertoo Know your meme -sivusto.

Artikkelin kuvituksena oli muokattu kuva, jossa Clinton piteli Joan Jett and The Black Hearts -yhtyeen levyä I Love Rock and Roll (1981). Ympärillä on kolme muuta yhtyeen levyä.

Alkuperäinen kuva – sekä presidentin ”kirjoittama” kirje – löytyy The Onionin artikkelista.

Satiirisen artikkelin mukaan Clinton olisi sanaillut muun muassa seuraavasti:

”Hyvä Joan Jett, mielestäni olet mahtava. Sinä olet mahtava rokkitähti. Olet minun suosikkirokkitähteni. Minulla on kaikki albumisi.”

Kirje sisälsi kirjoitusvirheitä, ja siihen lienee haettu tarkoituksellisesti lapsellista tunnelmaa. Olisihan se kieltämättä hupaisaa, että Yhdysvaltain presidentti kirjoittaisi Valkoisen talon työhuoneessaan fanikirjeitä rokkareille kuin 12-vuotias.

Tiettävästi ensimmäisen kerran Clinton-kuvasta muokattu meemi julkaistiin 4chan-sivustolla syyskuussa 2012. Jo seuraavassa kuussa perustettiin mainittu verkkosivu, jonka avulla omia suosikkilevyjä saa muokattua kuvaan.

Miksi Clinton-meemi palasi äkilliseen suosioon huhtikuussa?

Meemin uusi elämä Instagramissa alkoi huhtikuussa. Ensimmäisiä kertoja se julkaistiin kuvapalvelussa 10. päivän tienoilla ja sai heti suosiota, kertoo Know your meme -sivusto.

Vasta 20. huhtikuuta verkkosivu Hitch kirjoitti toisesta Instagramin musiikkihaasteesta, jossa piti julkaista yhdeksän musiikkialbumia, jotka ovat muuttaneet elämän.

Hitch mainitsi samassa yhteydessä Clinton-meemiin, josta syntyi niin ikään musiikkihaaste.

”Toinenkin musiikkihaaste on saavuttanut Instagramin, ja tässä haasteessa Bill Clinton istuu suosikkialbumiesi keskellä”, Hitch kirjoitti.

Epäilemättä meemin äkillinen jälleensyntymä on johdettavissa koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilaan. Kun ihmiset ovat enemmän kotioloissa, sosiaalisessa mediassa vietetty aika kasvaa.

Facebook kertoi keskiviikkona, että yrityksen palveluiden kuukausittaisten käyttäjien määrä on kasvanut kymmenen prosenttia verrattuna edellisvuoteen, kirjoittaa Mashable-sivusto.

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin mukaan ensimmäistä kertaa ikinä yli kolme miljardia ihmistä on käyttänyt kuukausittain Facebookia, Whatappia, Instagramia tai Messengeriä.

Clinton-meemi on keino leveillä omalla musiikkimaulla somessa, mutta asiassa on vakavampikin puoli. Viime kädessä osallistuminen musiikkihaasteeseen on yhteydenotto. Matalan kynnyksen tapa viestittää muille, että minä olen yhä olemassa.

Kun kasvokkainen vuorovaikutus on mahdotonta, muuttaa kommunikaatio muotoaan. Vain hieman kärjistetysti ilmaistuna sanat muuttuvat meemeiksi.

Siksi koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat olleet hedelmällistä maaperää internet-kulttuurille, joka lienee tälle hetkellä kukkeimmillaan.

Viimeksi meemiin saattoi törmätä esimerkiksi suomirock-yhtye Hassisen Koneen vapputoivotuksessa.