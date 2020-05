Mikä on suosikkipaikkasi bongata lintuja Helsingissä?

Tähtitorninmäki, jossa olen havainnut 146 lintulajia. Toinen suosikki on Kaivopuisto. Keskustan viheralueilla löytää lintuja, joita muut eivät ole nähneet. Tulevina viikkoina näissä puistoissa lintulajit saattavat vaihtua päivittäin. Samaan aikaan osa muuttomatkaa tekevistä linnuista ohittaa Helsingin kaukaa merellä eli kaukoputki on tarpeellinen.

Missä muualla katselet lintuja?

Lintuihmiset pakkautuvat yleensä Vanhankaupunginlahdelle ja Etu-Viikin pelloille, mutta etenkin näin korona-aikaan minä viihdyn paremmin keskustan puistoissa.

Töölönlahdella aivan Hesperianpuiston puoleisen kävelytien laidassa näkee taantuvia vesilintulajeja. Lahdella pesii erittäin uhanalaiseksi luokiteltu nokikana, vaarantunut haapana ja silmällä pidettävä silkkiuikku. Myös äärimmäisen uhanalaisen punasotkan voi nähdä siellä. Välillä tekisi mieli pysäyttää ohikäveleviä ihmisiä ja paljastaa, mitä kaikkea aivan heidän vieressään uiskentelee.

Mikä on ensimmäinen lintumuistosi Helsingistä?

Meidän perheellämme on siirtolapuutarhamökki Pakilassa. Joskus kuusivuotiaana kyselin lintujen nimiä, mutta vanhempani eivät ole lintuihmisiä eivätkä osanneet vastata. Taisin olla ekaluokalla, kun Pursimiehenkadulla Antikvaarisen kirjakaupan ikkunassa oli Lasse J. Laineen Suomalainen lintuopas. Kinusin sitä äidiltä aina ohi mennessä ja lopulta hän osti sen minulle. Tajusin paljon myöhemmin, että se on klassikko ja vielä ensimmäinen painos. Opiskelin lintuja kirjasta ja merkitsin vihkoon näkemiäni lajeja.

Millaista lintuharrastaminen oli lapsena?

Alussa uusia lajeja löytyi jatkuvasti, mutta harrastaminen ilman apujoukkoja oli vähän vaikeaa. Toisinaan vanhempani veivät minua Espooseen Suomenojan lintualtaille. Heille se oli lähinnä koiralenkki, minä tiirailin lintuja 70-lukulaisilla kilon painoisilla ja erittäin huonolinssisillä kiikareilla. Paremmin pääsin lintuharrastuksen pariin 17-vuotiaana, kun Helsingin lintutieteellinen yhdistys Tringa perusti nuorisojaoston. Oli mukavaa lähteä linturetkille samanikäisten kanssa. Kerran menimme Lapissa Kilpisjärvellä katsomassa pohjoisen lintuja.

Missä päin kaupunkia olet asunut?

Olen neljännen polven helsinkiläinen ja asunut koko ikäni samassa osoitteessa Kaivopuiston laidalla. Eli olen seurannut lintujen kevätmuuttoa aina samoilla kallioilla.

Mikä on sinulle se lintu, jonka havaitsemisesta alkaa kevät?

Kalalokki. Myös harmaalokin kaklattaminen tuo kevätmielen. Molemmat saapuivat jo maaliskuussa.

Missä kevätmuuttoa kannattaa seurata?

Helsinki ja Espoo ovat meren ansiosta erinomaisia paikkoja. Jo nyt lintuja on saapunut paljon, mutta tundralla pesivien vesilintujen ja kahlaajien arktinen kevätmuutto eli arktika ajoittuu toukokuulle. On huikea näky, kun päivittäin kymmenet- jopa sadattuhannet linnut muuttavat kohti pohjoisia pesimäalueitaan. Paras paikka arktikan seuraamiseen Helsingin seudulla on Kirkkonummella Porkkalanniemen kärjessä. Myös Lauttasaaressa Särkiniemen kalliot ja Vattuniemen eteläkärki ovat hyviä paikkoja.

Toukokuussa Tähtitorninmäellä voi nähdä monenlaisia pikkulintuja, kuten ruokailemaan pysähtyneen Lapin pienen jalokiven, sinirinnan. Kun pitää korvat höröllä, voi kuulla viitakerttusten laulua. Muistan eräänkin vapun, jolloin satakieli ja pensaskerttu lauloivat juhlijoille ja minä hiivin lintujen perässä puskasta toiseen.

Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa on kiva katsella maasta työntyviä kasveja. Viimeksi seurailin siellä kuusista huutelevaa kanahaukkaa. Koskaan ei tiedä, mitä kulloinkin löytyy.

Jos asuisin Pohjois-Helsingissä, kävisin Haltialan aarnialueella. Espoossa Suomenojan lintualtailla pääsee katsomaan läheltä muun muassa liejukanoja, harmaasorsia, lapasorsia ja mustakurkku-uikkuja.

Mikä sinua linnuissa kiehtoo?

Jokainen lintu on kaunis ja ainutlaatuinen. Olen ollut mukana lintulaskennoissa, rengastanut ja punninnut lintuja. Onhan se käsittämätöntä, että linnut löytävät vuodesta toiseen samalla reviirille. Jokaisella linnulla on myös oma historiansa. Kun näen vaikkapa valkoposkihanhia, otan niistä valokuvan ja suurennan jalkarenkaan numerot. Kun syötän numerosarjan Luomuksen sivustolta löytyvälle rengastuslöydön ilmoituslomakkeelle, saan esiin kyseisen yksilön taustat. Eräskin Nenetskissä Arkangelissa pesinyt hanhi on löytänyt urbaanin puolison ja pesi viime vuonna Suomenlinnassa. Aiemmin tapasin Kaivopuistossa erästä Hollannissa rengastettua hanhipariskuntaa. Kun niitä ei enää näkynyt, mietin mitä niille on tapahtunut. Minulle hanhet ovat todellakin paljon muutakin kuin puistokakkaajia.

Olet melkein valmis biologi. Mitä linnut kertovat sinulle ympäristöstä?

Rengastamisen ansiosta saadaan paljon arvokasta tietoa linnuista ja vaikkapa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Osa lajeista taantuu. Kultasirkku on kadonnut Suomesta kokonaan. Lajia pyydetään Kiinassa verkoilla ruuaksi ja laji on viimeisen 15 vuoden aikana vähentynyt maailmanlaajuisesti 80 prosentilla. Sama on vaarana peltosirkulla.

Toiset linnut voivat paremmin kuin ennen, muun muassa jalohaikara on Suomessa uusi pesimälaji ja kanahaukasta on tullut urbaani pesijä. Viime aikoina olen miettinyt keväiden aikaistumista. Afrikasta meille pesimään tulevat linnut eivät välttämättä tiedosta hyönteiskauden aikaistumista, mistä voi seurata ongelmia pesinnöille. Omissa linnunpöntöissäni mökillä Salon seudulla kirjosieppojen pesinnät ovat jo monta vuotta sujuneet huonosti. Jos hyönteisiä ei riitä, poikaset kuolevat.

Mikä on tärkein harrastusvälineesi?

Swarowskin kiikarit. Nämä ovat kevyet ja optiikka erinomainen.

Mitkä ovat kaupungin paras lintuharrastajan välinekauppa?

Birdlifen Lintuvaruste Viikissä. Tosi pieneen tilaan on saatu mahtumaan kaikki olennaiset kirjat ja optiikat.

Lintuvaruste Oy, Koetilantie 1 B 3.

Mihin lintukirjaan luotat?

Paras on Lars Svenssonin, Kil­lian Mullarneyn ja Dan Zetterströmin Lintuopas – Euroopan ja Välimeren alueen linnut.

Mikä on kaupungin viehättävin saari?

Toivon tulevana kesänä pääseväni ensimmäistä kertaa kehuttuun Isosaareen. Parhaillaan pesimärauhan takia on tärkeää, että ihmiset noudattavat maihinnousukieltoa eivätkä turhaan liiku saarilla ja luodoilla, joissa lintuja pesii. Säälittää, että ihmiset pitävät pesimäaikaan koiriaan irti. ”Mutta kun tämä on niin kiltti”, he aina väittävät.

Mitkä ovat parhaita lintumuistojasi Etelä-Helsingin rannoilla?

Haaveilin pitkään mustahaikaran näkemisestä ja kävin jopa etsimässä sitä Viron pesimäalueilta tuloksetta. Viisi vuotta sitten toukokuussa näin sen Kaivopuiston kalliolla.

Viime syksynä taigauunilintu tarjosi ikimuistoisen hetken Kaivopuistossa. Kun laitoin siitä hälytysviestin Bongariliiton lintutiedotukseen, paikalle juoksi hetkessä eri suunnista 30 lintubongaajaa sitä ihailemaan.

Mistä saa urbaanin linturetkeilijän parhaat eväät?

Café Succesista. Sieltä tulee ostettua superkokoisia korvapuusteja. Termokseen kannattaa ottaa kuumaa juomaa. Omat linturetkeni ovat usein sen verran lyhyitä, että useimmiten että selviän vesipullolla.

Café Succes, Korkeavuorenkatu 2.

Ravintola, jonka avautumista koronakauden jälkeen odotat eniten?

Vuodesta toiseen suosikkini on Café Ursula. Siellä on hyvä merinäköala ja maukas lounas.

Café Ursula, Ehrenströmintie 3.

Miten neuvot aloittelijaa lintujen seuraamiseen?

Moni on löytänyt lintuharrastuksen Bird Life Suomi -sivuston Tunnista 100 lintulajia -haasteen ansiosta. Se kannustaa tarkkailemaan ja opettelemaan lintuja.

Mikä on paras paikka löytää ajankohtaista lintutietoa?

Luen viikoittain Tringa.fistä Jarmo Koistisen laatimaa lintusäätiedotetta, joka ennustaa seuraavaksi Suomeen saapuvat linnut. Seuraan Tiira.fistä myös lintuharrastajien havaintoja ja merkitsen sinne myös omani.