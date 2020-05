Seurapiirikasvosta brändiksi rakentunut Paris Hilton on nykyisin myös taiteilija.

Asia ilmenee Hiltonin Youtube-kanavalla, jossa hän kertoo vapaa-ajan aktiviteeteistaan koronapandemian aikaan. Hilton esittelee kodistaan löytyvän taidehuoneen, jossa hän kertoo viettävänsä erityisen paljon vapaa-aikaansa. Taidehuoneessa hän pitää lyhyen taidenäyttelyn, jonka teoksista osa on edelleen kesken.

Videolla hän esittelee Stars are blind -teostaan sekä lehdistä leikatuista kuvista tehtyjä kollaasejaan.

”Tässä on mahtava kallokollaasini. Siinä ovat suosikkikalloni”, Hilton kertoo esitellessään kuvakollaasia pääkalloista.

Tuloillaan on teos, jossa todennäköisesti lukee Diamonds are girls best friend. Lopuksi Hilton esittelee kissateoksen, joka on syntymäpäivälahja hänen poikaystävänsä Carter Reumin äidille.

Hiltonin teokset ovat pirteän värikkäitä tai vaihtoehtoisesti täynnä kimallusta. Ne ovat läpileikkaus 2000-luvusta: emojeita, mietelausetauluja, koristeellisia sokeripääkalloja.

Kun videon pysäyttää katsoakseen kollaaseja tarkemmin, voisi kuvitella, että Hilton tekee valtavaa leikekirjaa elämästään. Ehkä tekeekin, sillä taidehuoneen taustalla nähdään myös kollaasi, jonka hahmot muistuttavat erehdyttävän paljon Hiltonia itseään. Joka tapauksessa Hiltonin teokset ovat saaneet pääasiallisesti positiivisen vastaanoton.

Mikäli on seurannut 2000-luvun alkujakson viihdemediaa, ei Paris Hiltonin nimeä voi olla tuntematta. Hilton-hotelliketjun omistajasuvun perijätär oli viihdemaailman kasvo, jonka näyttäytyminen maksoi ja maksaa todennäköisesti edelleen. Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 2009 Hiltonin tienaavan pelkästään juhlimisesta noin 350 000 euroa kerralta.

Hiltonin voi muistaa myös vuosina 2003–2008 esitetystä tosi-tv-sarjasta Simple Life, jossa hän kohtasi varattoman arkielon yhdessä Nichole Richien kanssa. Sarjassa kaksikko esitettiin ”varakkaina hölmöinä”, mutta Hilton on sittemmin kertonut kyseessä olleen rooli.

Ohjelman ohella Hilton on tuottanut brändillään varallisuutta muun muassa kosmetiikan, asusteiden ja yökerhobisneksen muodossa. Hilton on toiminut myös dj-artistina ja levyttänyt albumin verran musiikkia.

Hilton on aktiivinen myös Instagramissa, jossa hänen tavaramerkikseen on muodostunut tapa julkaista valokuvat videomuodossa, vaikkei kuvassa varsinaisesti liikettä tapahtuisikaan.