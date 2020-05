Kirjailija J.K. Rowling käynnisti kuluvana keväänä Harry Potter -kirjasarjan faneille ja muille Potter-mielisille Harry Potter at Home -nimisen verkkokokonaisuuden.

Konseptin inhimillisenä tarkoituksena on ehkäistä pitkästymistä karanteenissa. Kokonaisuuteen kuuluu muun muassa askarteluvideoita, velhomaailmaan sijoittuvia visoja, näyttelijöiden haastatteluja ja koulutusmateriaalia.

Eilen 5. toukokuuta Harry Potter -faneille kerrottiin kuitenkin erityisestä herkusta. Harry Potter at home julkaisi sivuillaan videon, jolla Potter-elokuvien tähti Daniel Radcliffe lukee Harry Potter ja viisasten kivi -kirjan ensimmäisen kappaleen. Videon pituus on reilut 25 minuuttia, ja sen aikana nähdään Radcliffen ohella myös fanien tekemiä teoksia.

Ja mitä vielä, lisää on tulossa!

Sivuston on tarkoitus julkaista kirjasta viikoittain uusi kappale audiovisuaalisessa muodossa. Kuunneltavaksi ovat tulossa kaikki kirjan 17 kappaletta. Videon lisäksi kappaleet julkaistaan myös Spotifyssa, jossa ensimmäisen The boy who lived -kappaleen voi jo kuunnella.

Ei, Radcliffe ei ole ainoa, jonka ääntä päästään kuulemaan kappaleiden vaihtuessa, vaan mukana on myös muita julkisuudesta tunnettuja henkilöitä. Lukemassa ovat muun muassa Ihmeotukset-elokuvasarjan tähdet Eddie Redmayne ja Claudia Kim, jalkapallotähti David Beckham ja näyttelijä Dakota Fanning.

Harry Potter ja viisasten kivi julkaistiin alunperin vuonna 1997. Kirjaa seurasivat kuusi jatko-osaa ja kirjasarjasta on tuotettu myös kahdeksan elokuvaa, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 2001.

Samana vuonna ilmestyi myös Ihmeotukset ja niiden olinpaikat -teos, jonka pohjalta on käsikirjoitettu saman taikamaailman eri aikakaudelle sijoittuva elokuvasarja, johon elokuvia on tarkoitus tuottaa kaiken kaikkiaan viisi. Tällä hetkellä elokuvia on julkaistu kaksi, joista viimeisin, Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset ilmestyi vuonna 2018.