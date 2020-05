Adele, yksi maailman kuuluisimmista poplaulajista juhlisti tiistaina 32. syntymäpäiväänsä. Tiistaina laulaja julkaisi Instagram-sivuillaan kuvan ja kiitti seuraajiaan onnentoivotuksista.

Laulaja julkaisee sosiaalisessa mediassaan kuvia harkitun harvakseltaan, joten julkaisua voi pitää merkittävänä näyttäytymisenä.

Uudessa kuvassaan Adele hymyilee metallisen kukkaviritelmän keskellä yllään musta, poolokauluksinen ja puhvihihainen mekko.

Laulajan Instagram-sivua seuraa noin 35,8 miljoonaa käyttäjää, ja juttua kirjoittaessa syntymäpäiväkuvalle oli kertynyt yli 9,8 miljoonaa tykkäystä.

”Adele tekee paluun repäisevällä muotihetkellä”, otsikoi muotilehti Vogue.

Voguen mukaan Adelen mekon on suunnitellut amsterdamilainen muotimerkki Elzinga. Suunnittelijat merkin takana ovat hollantilainen muusikko ja muotisuunnittelija Lieselot Elzinga ja suomalainen Miro Hämäläinen.

Hämäläinen vastaa puhelimeen häkeltynyttä ilmaa äänessään. Hän kertoo kuulleensa mekkouutisesta eilen. Iso-Britannian Daily Mail -uutissivusto otti yhteyttä varmistaakseen, että mekko on Elzingan mallistosta.

”Hämmentyneinä katsottiin, että mekko on meidän, mutta onko tuo edes Adele.”

Epäselvyys Adelen henkilöydestä liittyy laulajan rajusti laskeneen painon myötä muuttuneeseen ulkoiseen olemukseen.

Muotisuunnittelijat Elzinga ja Hämäläinen tutustuivat opiskellessaan Amsterdamin Gerrit Rietveld Academie -taidekoulussa. Hämäläisen mukaan kaksikko teki yhteistyötä jo kouluaikoina. Hommat vakavoituivat, kun muotiagentuuri Parrot Agency kiinnostui Elzingan lopputyömallistosta.

Hämäläinen ja Elzinga perustivat yhteisen merkin vuonna 2018.

Nyt Adelen yllä nähty mekko on Elzinga-merkin ensimmäisestä mallistosta, ja suunniteltu jo syksyllä 2018.

Hämäläisen mukaan mekko sai inspiraatiota huippumuotimerkki Diorin 2010-luvun alun pääsuunnittelijan John Gallianon haute couture eli korkean muodin mallistoista. Mekossa tiivistyy Hämäläisen mukaan Elzinga-merkin suunnittelun ydin: siluetti on yksinkertainen ja samaan aikaan puhutteleva.

Hämäläinen kutsuu mekkoa ”semi coutureksi”, viitaten siihen, että mekko on käytännöllinen, mutta siinä on merkin muihin vaatteisiin verrattuna melko paljon tarkkoja yksityiskohtia.

Mutta miten luomus päätyi maailmankuulun poptähden ylle?

”Adelen tiimi otti meihin yhteyttä jo viime syksynä”, Hämäläinen kertoo. Elzinga oli vain muutamaa viikkoa aikaisemmn lanseerannut ensimmäisen mallistonsa.

Helmikuussa merkki järjesti pop-up-tapahtuman lontoolaisessa Matchesfashion-vaateliikkeessä. Tuolloin merkin vaatteita oli esillä liikkeen kivijalkamyymälässä, ja luultavasti tuolloin myös laulajatähti on pannut ne merkille.

Alunperin Adelen tiimi kyseli, voisiko laulaja tilata suunnittelijoilta paidan, jota ei ollut oikeassa koossa kaupassa enää jäljellä. Kun paitaa ei löytynyt, yhteydenpito katkesi. Kuukausia kului, ja sitten Adele julkaisi kuvan pukeutuneena mekkoon. Hämäläinen ei tarkkaan tiedä, mistä Adele on lopulta hankkinut mekon.

Suunnittelja pitää kuitenkin kiitollisena, että Adele todella osti mekon, eikä pyytänyt sitä ylleen kaupallisen yhteistyön varjolla.

”On todella tavallista, että nuoret suunnittelijat joutuvat lähettämään vaatteitaan ilman korvausta ympäri maailman, siinä toivossa, että joku tähti pukisi ne ylleen.”

Hämäläisen mukaan ostaminen kertoo siitä, että laulaja todella ihastui mekkoon, eikä pukenut sitä ylleen vain mainoksen vuoksi. Koska kyseessä ei ollut kaupallinen yhteistyö, Adele ei kertonut kuvan yhteydessä, kenen suunnittelema mekko oli.

Kansainväliset mediat ovat kuitenkin huomanneet mekon ilman mainintojakin. Voguen ja The Daily Mailin lisäksi mekosta ovat kirjoittaneet esimerkiksi muotisivusto Who What Wear, Independent ja People.com.

”Laulaja julkaisi kuvan, ja pukeutui viileimpään mekkoon, jonka olemme hetkeen nähneet”, kirjoittaa Who What Weat artikkelissaan.

Hämäläinen on ymmärrettävästi innoissaan ja otettu maailmantähden vaatevalinnasta. Mitä tästä seuraa, se jää nähtäväksi, toivottavasti ainakin lisää hulppeita mekkoja. Niitä Hämäläinen olisi valmis suunnittelemaan esimerkiksi linnanjuhlien kutsuvieraille.